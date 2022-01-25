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На всей территории Казахстана с 26 января отменят режим антитеррористической операции

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«Нефть России», 25.01.22, Москва, 18:21    Он сохранялся только в трех регионах страны
 
Спецслужбы Казахстана приняли решение отменить с 26 января режим антитеррористической операции в Алма-Атинской и Жамбылской областях, а также городе Алма-Ате, сообщила во вторник пресс-служба Комитета национальной безопасности республики. Таким образом, антитеррористическая операция будет отменена во всех регионах Казахстана.
 
"Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом информирует о прекращении с 00:00 часов 26 января (21:00 25 января мск - прим. ТАСС) 2022 года действия режима антитеррористической операции и критического "красного" уровня террористической опасности в Алма-Атинской, Жамбылской областях и Алма-Ате. С этого же времени в указанных регионах устанавливается высокий "оранжевый" уровень террористической опасности", - говорится в сообщении.
 
Ранее режим антитеррористической операции сохранялся только в этих трех регионах Казахстана.
 
"Сохраняется действие высокого "оранжевого" уровня террористической опасности в Нур-Султане и умеренного "желтого" уровня в Западно-Казахстанской области. С 00:00 часов 26 января в городе Балхаш Карагандинской области и Северо-Казахстанской области отменяется умеренный "желтый" уровень террористической опасности", - уточнили в КНБ.
 
Как пояснили в ведомстве, в условиях действующих ограничений продолжается проведение оперативных мероприятий по установлению организаторов и участников массовых беспорядков. С целью обнаружения оружия и взрывчатых веществ органам правопорядка разрешается осуществлять контроль за передвижением транспортных средств и производить их досмотр.
 
В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566859/
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На всей территории Казахстана с 26 января отменят режим антитеррористической операции

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 18:21   Он сохранялся только в трех регионах страны
 
Спецслужбы Казахстана приняли решение отменить с 26 января режим антитеррористической операции в Алма-Атинской и Жамбылской областях, а также городе Алма-Ате, сообщила во вторник пресс-служба Комитета национальной безопасности республики. Таким образом, антитеррористическая операция будет отменена во всех регионах Казахстана.
 
"Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом информирует о прекращении с 00:00 часов 26 января (21:00 25 января мск - прим. ТАСС) 2022 года действия режима антитеррористической операции и критического "красного" уровня террористической опасности в Алма-Атинской, Жамбылской областях и Алма-Ате. С этого же времени в указанных регионах устанавливается высокий "оранжевый" уровень террористической опасности", - говорится в сообщении.
 
Ранее режим антитеррористической операции сохранялся только в этих трех регионах Казахстана.
 
"Сохраняется действие высокого "оранжевого" уровня террористической опасности в Нур-Султане и умеренного "желтого" уровня в Западно-Казахстанской области. С 00:00 часов 26 января в городе Балхаш Карагандинской области и Северо-Казахстанской области отменяется умеренный "желтый" уровень террористической опасности", - уточнили в КНБ.
 
Как пояснили в ведомстве, в условиях действующих ограничений продолжается проведение оперативных мероприятий по установлению организаторов и участников массовых беспорядков. С целью обнаружения оружия и взрывчатых веществ органам правопорядка разрешается осуществлять контроль за передвижением транспортных средств и производить их досмотр.
 
В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.
 


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