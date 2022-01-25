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МВФ ждет замедления роста мировой экономики в ближайшие два года

Прогнозы
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 18:23    Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост мирового ВВП в 2021 году в 5,9%. По прогнозам, рост замедлится в 2022 и 2023 годах до 4,4% и 3,8% соответственно. Прогноз роста российского ВВП в 2022 году МВФ ухудшил до 2,8% (в октябре 2021 года прогнозировался рост 2,9%), на 2023 год прогноз повышен до 2,1% с 2%.
 
«Ожидается, что мировой рост замедлится с 5,9% в 2021 году до 4,4% в 2022 году, что на полпроцента ниже уровня, спрогнозированного в октябре»,— сообщает МВФ. «Ожидается, что мировой рост замедлится до 3,8% в 2023 году. Хотя это на 0,2 п. п. выше, чем в предыдущем прогнозе»,— говорится в сообщении МВФ.
 
«Мировая экономика вступает в 2022 год с более слабой позиции, чем ожидалось ранее. По мере распространения нового варианта "омикрон " страны вновь ввели ограничения на передвижение. Рост цен на энергоносители и перебои с поставками привели к более высокой инфляции, чем предполагалось, особенно в США и многих странах с формирующимся рынком и развивающихся странах»,— говорится в сообщении МВФ.
 
«Появление новых вариантов коронавируса может продлить пандемию и вызвать новые экономические потрясения»,— считает МВФ. Кроме того, сбои в цепочках поставок, волатильность цен на энергоносители и локальные проблемы с заработной платой означают высокую неопределенность в отношении инфляции, отмечает МВФ.
 
Ранее аналитики датского Saxo Bank представили прогноз по глобальным рынкам на первый квартал 2022 года. В текущем квартале аналитики банка считают главной темой энергетический кризис, вызванный рядом объективных и субъективных причин. На валютных рынках, по мнению Saxo Bank, в начале года большое влияние окажет разнонаправленная монетарная политика властей США и Китая.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566860/
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МВФ ждет замедления роста мировой экономики в ближайшие два года

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 18:23   Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост мирового ВВП в 2021 году в 5,9%. По прогнозам, рост замедлится в 2022 и 2023 годах до 4,4% и 3,8% соответственно. Прогноз роста российского ВВП в 2022 году МВФ ухудшил до 2,8% (в октябре 2021 года прогнозировался рост 2,9%), на 2023 год прогноз повышен до 2,1% с 2%.
 
«Ожидается, что мировой рост замедлится с 5,9% в 2021 году до 4,4% в 2022 году, что на полпроцента ниже уровня, спрогнозированного в октябре»,— сообщает МВФ. «Ожидается, что мировой рост замедлится до 3,8% в 2023 году. Хотя это на 0,2 п. п. выше, чем в предыдущем прогнозе»,— говорится в сообщении МВФ.
 
«Мировая экономика вступает в 2022 год с более слабой позиции, чем ожидалось ранее. По мере распространения нового варианта "омикрон " страны вновь ввели ограничения на передвижение. Рост цен на энергоносители и перебои с поставками привели к более высокой инфляции, чем предполагалось, особенно в США и многих странах с формирующимся рынком и развивающихся странах»,— говорится в сообщении МВФ.
 
«Появление новых вариантов коронавируса может продлить пандемию и вызвать новые экономические потрясения»,— считает МВФ. Кроме того, сбои в цепочках поставок, волатильность цен на энергоносители и локальные проблемы с заработной платой означают высокую неопределенность в отношении инфляции, отмечает МВФ.
 
Ранее аналитики датского Saxo Bank представили прогноз по глобальным рынкам на первый квартал 2022 года. В текущем квартале аналитики банка считают главной темой энергетический кризис, вызванный рядом объективных и субъективных причин. На валютных рынках, по мнению Saxo Bank, в начале года большое влияние окажет разнонаправленная монетарная политика властей США и Китая.
 


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