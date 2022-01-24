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Майнеры пригрозили уйти из Казахстана из-за проблем с электроснабжением

Кризис
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 18:24    Они отрицают причастность к блэкауту вторника, поскольку электричество им отключили за день до того
 
Компании, который занимаются майнингом криптовалют, будут вынуждены уйти из Казахстана из-за проблем в энергетической отрасли страны, считает президент Ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров в Казахстане Алан Дорджиев. Он сказал об эотм "Интерфаксу".
 
"Майнеры получили в последнее время несколько писем от KEGOC ("Казахстанской компании по управлению электросетями" - ИФ) об отключении, больше недели майнеры уже не могут работать из-за отсутствия подачи электроэнергии", - сообщил Дорджиев.
 
Он добавил, что майнеры ни как не связаны с блэкаутом, который 25 января произошел в странах Центральной Азии.
 
По его словам, владельцы криптоферм не видят перспектив для себя в Казахстане. "Выхода другого у майнеров нет, только уйти из Казахстана", - полагает он.
 
Казахстанскому изданию Informburo.kz Дорджиев назвал причиной массовых отключений износ энергетической инфраструктуры.
 
"У нас вся система находится на грани, износ станций - больше 70%, возраст станций - около 40 лет в среднем по Казахстану. Цены на электроэнергию всегда сдерживались, и индустрия оставалась серьезно недофинансированной. А майнеры, по сути, стали на какой-то момент оправданием для КЕGOC и Министерства энергетики", - убежден он.
 
KEGOC 21 января разослала 196 организациям по всей республике, занимающимся майнингом криптовалют, письмо с предупреждением об отключении, напоминает Informburo.kz.
 
"В настоящее время сохраняется напряженная ситуация с поддержанием баланса электроэнергии и мощности в ЕЭС Казахстана. В этой связи, при сохранении текущей ситуации в период с 24 по 31 января 2022 года включительно, полностью отменяются плановые поставки электрической энергии лицам, осуществляющим цифровой майнинг", - говорится в письме.
 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее поручал правительству ускорить работу по выявлению "серых" майнеров и обеспечить безотлагательное законодательное урегулирование майнинга.
 
В свою очередь, KEGOC сообщала, что по ее предварительным оценкам, объем потребления электроэнергии в Казахстане фермами, осуществляющими майнинг криптовалют, превышает 1 ГВт. И из-за резкого роста майнинга криптовалют и высокой аварийности на казахстанских электростанциях, в стране происходят внеплановые перетоки электроэнергии на границе с Россией объемом порядка 1-1,5 ГВт в день.
 
По данным СМИ, около 50 китайских криптоферм перевели свою деятельность в Казахстан после запрета на их деятельность в Китае.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566861/
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Майнеры пригрозили уйти из Казахстана из-за проблем с электроснабжением

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 18:24   Они отрицают причастность к блэкауту вторника, поскольку электричество им отключили за день до того
 
Компании, который занимаются майнингом криптовалют, будут вынуждены уйти из Казахстана из-за проблем в энергетической отрасли страны, считает президент Ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров в Казахстане Алан Дорджиев. Он сказал об эотм "Интерфаксу".
 
"Майнеры получили в последнее время несколько писем от KEGOC ("Казахстанской компании по управлению электросетями" - ИФ) об отключении, больше недели майнеры уже не могут работать из-за отсутствия подачи электроэнергии", - сообщил Дорджиев.
 
Он добавил, что майнеры ни как не связаны с блэкаутом, который 25 января произошел в странах Центральной Азии.
 
По его словам, владельцы криптоферм не видят перспектив для себя в Казахстане. "Выхода другого у майнеров нет, только уйти из Казахстана", - полагает он.
 
Казахстанскому изданию Informburo.kz Дорджиев назвал причиной массовых отключений износ энергетической инфраструктуры.
 
"У нас вся система находится на грани, износ станций - больше 70%, возраст станций - около 40 лет в среднем по Казахстану. Цены на электроэнергию всегда сдерживались, и индустрия оставалась серьезно недофинансированной. А майнеры, по сути, стали на какой-то момент оправданием для КЕGOC и Министерства энергетики", - убежден он.
 
KEGOC 21 января разослала 196 организациям по всей республике, занимающимся майнингом криптовалют, письмо с предупреждением об отключении, напоминает Informburo.kz.
 
"В настоящее время сохраняется напряженная ситуация с поддержанием баланса электроэнергии и мощности в ЕЭС Казахстана. В этой связи, при сохранении текущей ситуации в период с 24 по 31 января 2022 года включительно, полностью отменяются плановые поставки электрической энергии лицам, осуществляющим цифровой майнинг", - говорится в письме.
 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее поручал правительству ускорить работу по выявлению "серых" майнеров и обеспечить безотлагательное законодательное урегулирование майнинга.
 
В свою очередь, KEGOC сообщала, что по ее предварительным оценкам, объем потребления электроэнергии в Казахстане фермами, осуществляющими майнинг криптовалют, превышает 1 ГВт. И из-за резкого роста майнинга криптовалют и высокой аварийности на казахстанских электростанциях, в стране происходят внеплановые перетоки электроэнергии на границе с Россией объемом порядка 1-1,5 ГВт в день.
 
По данным СМИ, около 50 китайских криптоферм перевели свою деятельность в Казахстан после запрета на их деятельность в Китае.
 


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