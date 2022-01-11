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Связанная с Алекперовым компания приобрела акции "Лукойла" ещё на 100,1 млн рублей

ЛУКОЙЛ
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 18:29    Управляющая компания "Бизнес и инвестиции" Д. У. приобрела 15,65 тыс. акций
 
Управляющая компания "Бизнес и инвестиции" Д. У., связанная с президентом и совладельцем "Лукойла" Вагитом Алекперовым, приобрела на внебиржевом рынке акции нефтедобывающей компании на сумму 100,079 млн рублей, следует из сообщения компании на сайте раскрытия информации.
 
Объем обыкновенных акций, приобретенных по договору доверительного управления, составил 15,65 тыс. штук, а цена сделки - 6 394,87 рубля за акцию. Дата сделки - 21 января. На прошлой неделе эта же структура выкупила акции "Лукойла" на 369,1 млн рублей.
 
По состоянию на 2021 год, крупнейшим акционером "Лукойла" являлся президент и основатель компании Вагит Алекперов с долей в 28,33%, за ним следовал вице-президент по стратегическому развитию компании Леонид Федун с долей в 9,32%.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566862/
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Связанная с Алекперовым компания приобрела акции "Лукойла" ещё на 100,1 млн рублей

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 18:29   Управляющая компания "Бизнес и инвестиции" Д. У. приобрела 15,65 тыс. акций
 
Управляющая компания "Бизнес и инвестиции" Д. У., связанная с президентом и совладельцем "Лукойла" Вагитом Алекперовым, приобрела на внебиржевом рынке акции нефтедобывающей компании на сумму 100,079 млн рублей, следует из сообщения компании на сайте раскрытия информации.
 
Объем обыкновенных акций, приобретенных по договору доверительного управления, составил 15,65 тыс. штук, а цена сделки - 6 394,87 рубля за акцию. Дата сделки - 21 января. На прошлой неделе эта же структура выкупила акции "Лукойла" на 369,1 млн рублей.
 
По состоянию на 2021 год, крупнейшим акционером "Лукойла" являлся президент и основатель компании Вагит Алекперов с долей в 28,33%, за ним следовал вице-президент по стратегическому развитию компании Леонид Федун с долей в 9,32%.
 


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