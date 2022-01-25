Зятя Назарбаева снова выдвинули в совет директоров «Газпрома»

Казахский миллиардер Тимур Кулибаев сохранит за собой пост независимого члена совета директоров «Газпрома». Его кандидатура значится в списке, подготовленном правительством России



Правительство выдвинуло в совет директоров «Газпрома» для переизбрания на годовом собрании в 2022 году тот же список кандидатов, что и годом ранее. Распоряжение кабинета министров опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.



В качестве одного из трех независимых директоров в список вошел зять Нурсултана Назарбаева, председатель ассоциации Kazenergy Тимур Кулибаев. Двое других — ректор РГУ им. Губкина Виктор Мартынов и ректор РАНХиГС Владимир Мау.



В совет номинированы также глава Газпромбанка Андрей Акимов, спецпредставитель президента Виктор Зубков, глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, вице-премьер Александр Новак.



После подавления массовых беспорядков в Казахстане в начале января в отставку были отправлены многие члены семьи Назарбаева и связанные с семьей чиновники.



Тимур Кулибаев женат на средней дочери экс-президента Динаре. 17 января покинул пост главы национальной палаты предпринимателей «Атамекен». До этого своих постов лишились два других зятя Назарбаева — председатель правления АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов, женатый на младшей дочери экс-президента, Алие, и председатель правления АО «Национальная компания «QazaqGaz» Кайрат Шарипбаев, которого называют мужем старшей дочери, Дариги.



В тот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об увольнении Берика Имашева с поста председателя Центральной избирательной комиссии республики. Имашев — сват дочери Назарбаева Дариги, а старший внук Назарбаева Нурали Алиев женат на дочери Имашева.



Токаев 11 января выступил с программной речью, в которой заявил, что при установленной первым президентом Казахстана политической системе появилась очень богатая прослойка людей. «Благодаря первому президенту — елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам», — сказал Токаев. Теперь «пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе». Токаев предложил создать фонд «Народу Казахстана», куда бы компании, вошедшие в определенный перечень, совершали регулярные отчисления.



По подсчетам Forbes, Динара Кулибаева и ее муж Тимур после беспорядков стали беднее в совокупности на $200 млн. Супруги контролируют Народный банк (Халык-банк), акции которого дешевели 4–6 января на 16%. Состояние каждого из них, по оценке Forbes, составляет $3,1 млрд.



Владислав Гордеев

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