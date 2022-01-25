Власти Гагаузии хотят договориться с "Газпромом" об альтернативных Молдавии поставках газа

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 18:46 В Москву направят делегацию для переговоров



Власти Гагаузии направят в Москву делегацию депутатов для переговоров о сложной ситуации в автономии из-за роста цен на поставляемый Молдавии газ. Такое решение приняло во вторник Народное собрание (НСГ) Гагаузии.



"Во время заседания некоторые депутаты высказали обеспокоенность в связи с ростом тарифов на природный газ, что, по их мнению, приведет к подорожанию коммунальных услуг, продуктов питания и значительно усложнит жизнь многих жителей автономии. В связи с этим было принято решение о создании и делегировании группы из трех депутатов в Москву, где они проведут переговоры с целью разрешения сложной ситуации", - говорится в сообщении пресс-службы парламента автономии. В качестве одной из мер делегация намерена предложить осуществить альтернативные Молдавии поставки газа в Гагузию из магистрального Трансбалканского трубопровода, который проходит через территорию автономии.





Энергетический кризис



В октябре прошлого года газораспределительная компания "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. По нему в январе закупочная цена на российский газ для Молдавии выросла c $140 до $430 за 1 тыс. кубометров, а к январю она уже составила $647. В связи с этим "Молдовагаз" запросил у Национального агентства по регулированию в энергетике разрешение увеличить на 45% внутренние тарифы на газ, приобретаемый у "Газпрома". Как ожидается, тариф вырастет с 9 227 до 13 418 леев за 1 тыс. кубометров (с $511 до $743)



Важным положением контракта также стала договоренность до 20-го числа каждого месяца оплачивать стоимость газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину объема, потребленного в текущем месяце. Однако уже в ноябре прошлого года республика просрочила платежи и получила уведомление от "Газпрома" о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Тогда недостающие средства выделило правительство республики.



В конце прошлой недели в Молдавии был введен режим ЧП сроком на 60 дней после нового уведомления "Газпрома" о возможной приостановке подачи газа с 21 января, если молдавская сторона не выполнит свои финансовые обязательства по оплате текущих поставок. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица расценила действия российской компании как "недружественный жест". Однако уже к вечеру 20 января компания "Молдовагаз", столкнувшаяся с финансовыми трудностями в январе из-за несвоевременной корректировки тарифов в стране, сообщила о погашении задолженности.



