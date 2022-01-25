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Индексы на биржах США снижаются на 2-3% в начале торгов

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 18:47    Индекс Dow Jones сократился до 33 597,5 пункта, индекс S&P 500 снизился до 4 297,22 пункта
 
Ключевые индексы на нью-йоркской фондовой бирже снижаются на 2-3% в начале торговой сессии во вторник. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте торговой площадки.
 
Американский промышленный индекс Dow Jones к 10:10 по времени восточного побережья США (18:10 мск) сократился на 767 пунктов (2,23%), до 33 597,5 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 112,91 пункта (2,56%) и оказался на отметке 4 297,22 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ сократился на 418,55 пункта (3,02%), до 13 436,58 пункта.
 
Как отмечает газета The Wall Street Journal, на настроения инвесторов влияет прежде всего предстоящее во вторник-среду заседание ФРС. По его итогам, как ожидается, будут объявлены планы по борьбе с инфляцией.
 
Ранее сообщалось, что укрепление экономики и высокий уровень инфляции США могут привести к более раннему, чем ожидалось, повышению базовой процентной ставки. Эксперты прогнозировали, что финрегулятор начнет повышать ставку в марте. В декабре 2021 года ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566867/
Власти Гагаузии хотят договориться с "Газпромом" об альтернативных Молдавии поставках газаРоссийский рынок акций вырос по итогам основных торгов вторника на 0,7%
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Индексы на биржах США снижаются на 2-3% в начале торгов

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 18:47   Индекс Dow Jones сократился до 33 597,5 пункта, индекс S&P 500 снизился до 4 297,22 пункта
 
Ключевые индексы на нью-йоркской фондовой бирже снижаются на 2-3% в начале торговой сессии во вторник. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте торговой площадки.
 
Американский промышленный индекс Dow Jones к 10:10 по времени восточного побережья США (18:10 мск) сократился на 767 пунктов (2,23%), до 33 597,5 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 112,91 пункта (2,56%) и оказался на отметке 4 297,22 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ сократился на 418,55 пункта (3,02%), до 13 436,58 пункта.
 
Как отмечает газета The Wall Street Journal, на настроения инвесторов влияет прежде всего предстоящее во вторник-среду заседание ФРС. По его итогам, как ожидается, будут объявлены планы по борьбе с инфляцией.
 
Ранее сообщалось, что укрепление экономики и высокий уровень инфляции США могут привести к более раннему, чем ожидалось, повышению базовой процентной ставки. Эксперты прогнозировали, что финрегулятор начнет повышать ставку в марте. В декабре 2021 года ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%.
 


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