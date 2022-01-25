Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов вторника на 0,7%

Российский рынок акций коррекционно вырос по итогам основных торгов вторника на 0,7% после обвала в понедельник почти на 6%, следует из данных Московской биржи.



Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,73% - до 3258,74 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,67%, до 1296,8 пункта​​​.



Курс доллара расчетами "завтра" к 18.57 мск рос 50 копеек – 79,26 рубля, курс евро - на 17 копеек, до 89,36 рубля.



Стоимость нефти марки Brent поднималась на 1,22% - до 86,47 доллара за баррель.

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