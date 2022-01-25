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Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов вторника на 0,7%

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 19:12    Российский рынок акций коррекционно вырос по итогам основных торгов вторника на 0,7% после обвала в понедельник почти на 6%, следует из данных Московской биржи.
 
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,73% - до 3258,74 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,67%, до 1296,8 пункта​​​.
 
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.57 мск рос 50 копеек – 79,26 рубля, курс евро - на 17 копеек, до 89,36 рубля.
 
Стоимость нефти марки Brent поднималась на 1,22% - до 86,47 доллара за баррель.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566868/
Индексы на биржах США снижаются на 2-3% в начале торговНефть WTI растет в цене, в центре внимания - геополитика и действия ФРС
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Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов вторника на 0,7%

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 19:12   Российский рынок акций коррекционно вырос по итогам основных торгов вторника на 0,7% после обвала в понедельник почти на 6%, следует из данных Московской биржи.
 
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,73% - до 3258,74 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,67%, до 1296,8 пункта​​​.
 
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.57 мск рос 50 копеек – 79,26 рубля, курс евро - на 17 копеек, до 89,36 рубля.
 
Стоимость нефти марки Brent поднималась на 1,22% - до 86,47 доллара за баррель.
 


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