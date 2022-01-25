Нефть WTI растет в цене, в центре внимания - геополитика и действия ФРС

Котировки нефти WTI растут, но отстают от максимумов, достигнутых ранее во вторник. На рынке следят за ситуацией вокруг Украины, заседанием ФРС и данными по запасам нефти и нефтепродуктов в США.



Фьючерсы на нефть WTI недавно торговались с повышением на 1,2%, по 84,33 доллара за баррель.



"США эвакуируют неосновной персонал посольства на Украине. Напряженность между Россией и Украиной остается высокой", - отметил Деннис Кисслер из BOK Financial.



"Вторжение (России на Украину) может оказаться бычьим фактором для котировок нефти, однако это будет зависеть от масштаба санкций в отношении Москвы и объемов предложения российской нефти на мировом рынке", - подчеркнул эксперт.



В то же время некоторые инвестфонды закрывают позиции по нефти в ожидании скорого повышения процентных ставок ФРС, добавил он.



Dan Molinski

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