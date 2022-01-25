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Нефть WTI растет в цене, в центре внимания - геополитика и действия ФРС

Цены на нефть
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 19:13    Котировки нефти WTI растут, но отстают от максимумов, достигнутых ранее во вторник. На рынке следят за ситуацией вокруг Украины, заседанием ФРС и данными по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
 
Фьючерсы на нефть WTI недавно торговались с повышением на 1,2%, по 84,33 доллара за баррель.
 
"США эвакуируют неосновной персонал посольства на Украине. Напряженность между Россией и Украиной остается высокой", - отметил Деннис Кисслер из BOK Financial.
 
"Вторжение (России на Украину) может оказаться бычьим фактором для котировок нефти, однако это будет зависеть от масштаба санкций в отношении Москвы и объемов предложения российской нефти на мировом рынке", - подчеркнул эксперт.
 
В то же время некоторые инвестфонды закрывают позиции по нефти в ожидании скорого повышения процентных ставок ФРС, добавил он.
 
Dan MolinskiПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566869/
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Нефть WTI растет в цене, в центре внимания - геополитика и действия ФРС

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 19:13   Котировки нефти WTI растут, но отстают от максимумов, достигнутых ранее во вторник. На рынке следят за ситуацией вокруг Украины, заседанием ФРС и данными по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
 
Фьючерсы на нефть WTI недавно торговались с повышением на 1,2%, по 84,33 доллара за баррель.
 
"США эвакуируют неосновной персонал посольства на Украине. Напряженность между Россией и Украиной остается высокой", - отметил Деннис Кисслер из BOK Financial.
 
"Вторжение (России на Украину) может оказаться бычьим фактором для котировок нефти, однако это будет зависеть от масштаба санкций в отношении Москвы и объемов предложения российской нефти на мировом рынке", - подчеркнул эксперт.
 
В то же время некоторые инвестфонды закрывают позиции по нефти в ожидании скорого повышения процентных ставок ФРС, добавил он.
 
Dan Molinski
 


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