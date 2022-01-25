"Совет рынка" выступил против механизма роста цен ночью на оптовом рынке электроэнергии

"Совет рынка" (регулятор энергорынков) выступил за отмену механизма, позволяющего генерирующим компаниям манипулировать ценами на электроэнергию на оптовом рынке, сообщил регулятор.



Речь идет о так называемом "механизме 1,5 Руст" или как его еще называют механизме повышения ночных цен. Он давал возможность генераторам манипулировать ценами на электричество для промышленных потребителей в ходе торгов на рынке на сутки вперед (РСВ). Как правило это происходило в ночные часы. Крупные потребители жаловались на непрозрачность механизма, что порождало манипуляции в ходе торгов и в конечном итоге приводило к росту стоимости электроэнергии для промышленности.



"Наблюдательный совет ассоциации "НП Совет рынка" поддержал комплексное решение по усовершенствованию правил ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности - ред.) ... по итогам обсуждения с участниками рынка. В их основе – отмена так называемого "механизма 1,5 Руст", - говорится в сообщении по итогам заседания наблюдательного совета энергорегулятора.



"Совет рынка" также предложил еще ряд изменений в правила торговли, в том числе касающиеся ценовых заявок при проведении ВСВГО (механизм определения планового перечня включаемых в работу объектов генерации).



Предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты правительства РФ, касающиеся усовершенствованию правил ОРЭМ, будут разработаны и внесены в Минэнерго до 30 апреля текущего года, сообщает энергорегулятор.

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