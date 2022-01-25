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"Совет рынка" выступил против механизма роста цен ночью на оптовом рынке электроэнергии

Электроэнергетика
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 19:14    "Совет рынка" (регулятор энергорынков) выступил за отмену механизма, позволяющего генерирующим компаниям манипулировать ценами на электроэнергию на оптовом рынке, сообщил регулятор.
 
Речь идет о так называемом "механизме 1,5 Руст" или как его еще называют механизме повышения ночных цен. Он давал возможность генераторам манипулировать ценами на электричество для промышленных потребителей в ходе торгов на рынке на сутки вперед (РСВ). Как правило это происходило в ночные часы. Крупные потребители жаловались на непрозрачность механизма, что порождало манипуляции в ходе торгов и в конечном итоге приводило к росту стоимости электроэнергии для промышленности.
 
"Наблюдательный совет ассоциации "НП Совет рынка" поддержал комплексное решение по усовершенствованию правил ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности - ред.) ... по итогам обсуждения с участниками рынка. В их основе – отмена так называемого "механизма 1,5 Руст", - говорится в сообщении по итогам заседания наблюдательного совета энергорегулятора.
 
"Совет рынка" также предложил еще ряд изменений в правила торговли, в том числе касающиеся ценовых заявок при проведении ВСВГО (механизм определения планового перечня включаемых в работу объектов генерации).
 
Предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты правительства РФ, касающиеся усовершенствованию правил ОРЭМ, будут разработаны и внесены в Минэнерго до 30 апреля текущего года, сообщает энергорегулятор.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566870/
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"Совет рынка" выступил против механизма роста цен ночью на оптовом рынке электроэнергии

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"Совет рынка" выступил против механизма роста цен ночью на оптовом рынке электроэнергии

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 19:14   "Совет рынка" (регулятор энергорынков) выступил за отмену механизма, позволяющего генерирующим компаниям манипулировать ценами на электроэнергию на оптовом рынке, сообщил регулятор.
 
Речь идет о так называемом "механизме 1,5 Руст" или как его еще называют механизме повышения ночных цен. Он давал возможность генераторам манипулировать ценами на электричество для промышленных потребителей в ходе торгов на рынке на сутки вперед (РСВ). Как правило это происходило в ночные часы. Крупные потребители жаловались на непрозрачность механизма, что порождало манипуляции в ходе торгов и в конечном итоге приводило к росту стоимости электроэнергии для промышленности.
 
"Наблюдательный совет ассоциации "НП Совет рынка" поддержал комплексное решение по усовершенствованию правил ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности - ред.) ... по итогам обсуждения с участниками рынка. В их основе – отмена так называемого "механизма 1,5 Руст", - говорится в сообщении по итогам заседания наблюдательного совета энергорегулятора.
 
"Совет рынка" также предложил еще ряд изменений в правила торговли, в том числе касающиеся ценовых заявок при проведении ВСВГО (механизм определения планового перечня включаемых в работу объектов генерации).
 
Предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты правительства РФ, касающиеся усовершенствованию правил ОРЭМ, будут разработаны и внесены в Минэнерго до 30 апреля текущего года, сообщает энергорегулятор.
 


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