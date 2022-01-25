"Союзы" с 2023 года начнут летать к МКС за два часа

Корабли "Союз" с 2023 года начнут летать к МКС по одновитковой схеме, сообщил генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев.



Согласно представленной им на Королевских чтениях презентации, одновитковая схема "планируется к использованию с 2023 года".



31 декабря глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в будущем "Союзы" смогут добираться к МКС за 1,5-2 часа.



В октябре 2020 года корабль "Союз МС-17" установил рекорд по скорости полета к МКС – 3 часа 3 минуты. Обычно полет к станции занимает около 6 часов.



12 июля Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" отработала элементы перспективной одновитковой схемы сближения с МКС в ходе стыковки корабля "Прогресс МС-17" со станцией. "Этот подход предполагается использовать в одновитковой схеме сближения с применением квазикомпланарного выведения на опорную орбиту, позволяющего транспортным кораблям достичь МКС без дополнительных энергозатрат всего через 90-120 минут после запуска", - сообщили тогда в РКК "Энергия".

Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566871/