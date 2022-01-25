Нефть Brent подорожала до $87,65 за баррель

Нефтяные котировки продолжили повышаться в ходе торгов во вторник на фоне опасений относительно возможных перебоев поставок с Ближнего Востока и из Восточной Европы, а также благодаря сигналам сохранения высокого спроса на топливо.



Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:20 подорожали на $1,38 (1,6%) - до $87,65 за баррель.



Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на $1,42 (1,7%) - до $84,73 за баррель.



Накануне обе марки подешевели почти на 2% на фоне укрепления курса доллара США.



Оптимизм инвесторов поддерживают данные о сильном спросе на нефть в Индии, третьем по величине потребителе этого топлива в мире. Индийский импорт достиг по итогам декабря годового максимума: поставки выросли на 7,1% к ноябрю (до 19,65 млн тонн), к допандемийному декабрю 2019 года рост составил 5%.



Ранее стало известно, что НАТО приводит свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу в связи с наращиванием российских сил вблизи Украины. Кремль осудил такие действия.



Ранее йеменские повстанцы-хуситы запустили две баллистические ракеты по Абу-Даби, их сумели перехватить силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов. В ответ войска ОАЭ разрушили пусковую площадку, откуда был произведен удар, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на Минобороны ОАЭ.



Во вторник рынок ждет публикации данных о запасах углеводородов в США от Американского института нефти (API). Официальный отчет Минэнерго будет обнародован в среду.



"Нефтяные цены продолжат расти до конца февраля, однако в течение года возможны периодические ослабления, поскольку инвесторы выводят денежные средства и вкладывают их в укрепляющийся фондовый рынок США", - говорят эксперты Rystad.

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