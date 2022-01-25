Дайджест российских СМИ

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 07:08



КОММЕРСАНТ



- Вирус взял подработкой - В доработанных модулях 1С нашли вредоносный код - Данные нескольких десятков компаний были украдены через вредоносный код в модулях 1С, обнаружили в RTM Group. По ее данным, он встраивался в программное обеспечение (ПО) во время доработки модулей у программистов на аутсорсинге.



- С "омикроном" разговор короче - В стране растет нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения - В России меняются правила карантина в связи с COVID-19, однако коррективы коснутся только тех, кто контактировал с больными. Теперь такие граждане должны соблюдать правила самоизоляции всего неделю (а не две, как прежде), а тест сдавать только при наличии симптомов.



- Скачок затемнения - Казахстан, Узбекистан и Киргизия винят друг друга в сбое единой энергосистемы - Казахстан, Узбекистан и Киргизия обвиняют друг друга в первой масштабной аварии в объединенной энергосистеме Центральной Азии. В Нур-Султане считают, что коллапс произошел из-за отключения энергоблока в Узбекистане.



- Путеводитель по войне - Почему минские соглашения никак не станут мирными - Страны "нормандского формата" вернулись к обсуждению минских соглашений. В самом этом факте нет ничего нового и сенсационного, но изменился контекст: Запад впервые почти открыто давит на Киев в вопросе следования договоренностям.



- Белый дом подталкивает науку к жизни - Ее нацеливают на коммерциализацию университетских разработок - Вчера Михаил Мишустин провел в Белом доме совещание о ходе реализации инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года, где вице-премьер Дмитрий Чернышенко презентовал план по реализации федеральных проектов (ФП) для обеспечения технологического рывка российской экономики.



- Арест соизмеряют с залогом - Минюст предлагает защитить права залогодержателей в уголовном судопроизводстве - Минюст подготовил законопроект, направленный на защиту прав залогодержателей имущества, на которое накладывается арест в рамках уголовных дел. В частности, предлагается предусмотреть возможность отмены ареста в случае существенной несоразмерности требований и стоимости арестованного имущества.



- Инвесторы что-то подозревают - Мировая неопределенность ведет к существенному снижению притока ПИИ - Внутренняя экономическая и политическая неопределенность в странах с переходной экономикой, среди которых и Россия, как правило, сдерживает приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ), выяснила группа экономистов, в числе которых сотрудники Банка Франции и Висконсинского университета.



- Банковские займы оправдывают ожидания ЦБ - Мониторинг кредитования - Индексы изменения условий банковского кредитования и спроса на кредиты в четвертом квартале 2021 года, опубликованные ЦБ, свидетельствуют о максимальном с первого квартала 2015 года снижении доступности займов. Индикаторы рассчитываются регулятором по ежеквартальному обследованию около 60 крупных банков.



- Расщепление бильярда - Как студенты-математики учили президента новым играм на бильярде - 25 января президент России Владимир Путин по случаю Татьянина дня, несмотря на очевидное обострение международной напряженности, а может, и благодаря ей встретился со студентами в режиме видео-конференц-связи.



- Главе Крыма разрешат остаться - Сергей Аксенов может получить право переизбраться на третий срок - Крым может стать первым субъектом РФ, где будет отменен запрет на пребывание губернатора в должности больше двух сроков подряд. Такую возможность предусматривает новый закон о региональной власти, но решение принимает местный парламент.



- Утром реформа — вечером деньги - Новый законопроект о местном самоуправлении одобрен в первом чтении - Во вторник Госдума приняла в первом чтении новую редакцию закона о местном самоуправлении (МСУ). Против выступили КПРФ и "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП): по их мнению, реформа лишит муниципалов самостоятельности и сделает местную власть менее доступной для граждан.



- Пятнадцать лет по трем статьям - Обвиняемому по делу ОПС "Енот" грозит длительный срок - В Кунцевском суде Москвы завершились прения по уголовному делу в отношении бывшего советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова, обвиняемого в руководстве организованным преступным сообществом (ОПС) "Енот".



- Старое дело заиграло новыми гранями - В доход государства обращены изумруды и бериллы, изъятые более 20 лет назад - Хамовнический райсуд Москвы по представлению Генпрокуратуры признал бесхозной и обратил в доход государства крупную партию изумрудов, более 23 лет пролежавших в запасниках МВД.



- Секретная надбавка не тайна для следствия - Глава института СО РАН подозревается в злоупотреблениях с выплатами - Возбуждено новое уголовное дело в отношении директора Института лазерной физики Сибирского отделения РАН 57-летнего Алексея Тайченачева. Ученый подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением НИИ ущерба на сумму свыше 400 тыс. руб.



- Взятки вписали в контракты - Завершено расследование дела о коррупции в "Мособлэнерго" - ГСУ СКР по Москве завершило расследование громкого уголовного дела о коррупции в АО "Мособлэнерго". Глава этой организации Алексей Брижань и его бывший заместитель Алексей Астапов обвиняются в получении взяток от предпринимателей за возможность заключать крупные контракты на оказание услуг "Мособлэнерго".



- Дорожным камерам готовят кольцевой обзор - Московские власти спорят с "Автодором" о контроле на ЦКАД - Мэрия Москвы, выяснил "Ъ", проводит переговоры с "Автодором" об установке камер на одном из платных участков Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Столичные власти настаивают, что это необходимо для снижения аварийности.



- МВД обновляет убежище - В Министерстве внутренних дел разработали новый законопроект о беженцах - В законодательство РФ предлагают вписать раздел о "политическом убежище" и понятие "временной защиты", предоставляя ее украинцам и другим иностранцам, "экстренно" покидающим свои страны. Об этом говорится в новой редакции закона о беженцах, разработанного в МВД РФ.



- Иммунная полузащита - Ученые сравнили эффективность трех российских вакцин - Петербургские ученые представили результаты первого сравнительного исследования эффективности всех российских вакцин против штамма "дельта". Оно проводилось в октябре 2021 года, когда "омикрон" еще не появился. Исследователи выяснили, что "Спутник V" на 58% снижает риск заразиться, уточнив: в реальности дела обстоят еще лучше.



- Тюрьма стала оплотом боевиков – ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) осуществила самую крупную за три года операцию в Сирии - Почти неделю продолжаются бои за тюремный комплекс в городе Хасеке на северо-востоке Сирии, захваченный боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ). К операции Сил демократической Сирии, костяк которых составляют курды, подключились США.



- "Оба сценария предполагают определенную цену и сопряжены с рисками" - Директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин о вероятности нового вооруженного конфликта с участием России - В Москве ждут письменный ответ США и НАТО на российские требования о гарантиях безопасности, после которого президент Владимир Путин, как ожидается, примет решение о дальнейших шагах в отношениях с Украиной и Западом.



- Кашам — крышка - Детское питание может подорожать вслед за тарой - Удорожание сырья, логистики и компонентов упаковки вынуждает повышать цены и производителей детского питания. Крупнейший игрок в сегменте "Прогресс" (бренд "ФрутоНяня") с долей более 30% рынка уведомил сети о повышении цен в среднем на 15,5% в феврале.



- Под лежачий щебень вагон не идет - Угольщиков заставляют менять логистические схемы ради строительных грузов - ОАО РЖД предлагает поднять тариф на перевозки порожних вагонов сразу на 15%, что может грозить операторскому рынку потерями более чем в 50 млрд руб. Такой мерой монополия рассчитывает привлечь вагоны под минерально-строительные грузы, которые проигрывают угольщикам борьбу за парк.



- Ямало ли кто еще - Минприроды предлагает разыграть участки Нурминской группы без спецусловий - Просьба "Газпром нефти" провести аукцион на крупные нефтегазоконденсатные месторождения Нурминской группы, которые находятся в пределах Ямальского заказника, получила неожиданный поворот. Минприроды не против лицензирования участков, но без предложенных нефтекомпанией особых условий.



- Когда в историях согласья нет - ЦБ штрафует банки за произвольный доступ к данным заемщиков - ЦБ стал реже штрафовать банки, но 90% санкций все еще имеют отношение к запросам кредитных историй граждан. Обычно для этого нужно согласие, но кредитные организации регулярно нарушают это правило. Регулятор их штрафует, но суммы невелики, а запросы портят кредитную историю заемщика.



- Товары мелкими частями - На рынок BNPL заходят микрофинансисты - В сегмент продажи товаров в рассрочку (BNPL) выходит МКК "Арифметика". Это первый игрок микрофинансового сектора на рынке, который только развивается в России, и компания намерена войти в топ-5. Эксперты признают логичным для отрасли вытеснение более сложных продуктов простыми и технологичными.



- Незанимательные настали времена - Нефтяные доходы заменяют Минфину размещение ОФЗ - Взлет доходности гособлигаций до 10% годовых заставил Минфин уже второй раз с начала года отказаться от проведения аукционов по размещению ОФЗ. Откладывают привлечение средств и корпоративные заемщики. Для инвесторов ставки стали привлекательными, однако ожидания дальнейшего падения котировок в ближайшие дни удерживают их от покупок.



-В молоко добавляют инноваций - Агрохолдинг Евгения Гинера расширяет производство - Агрохолдинг "Агроинновация" президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера с активами в Курской и Белгородской областях может расширить производство. Компания выиграла торги на 4 тыс. га земли в Подмосковье, где может быть построена молочная ферма на 1,5 тыс. голов.



- Газ на рейде - "Газпром" проверяет резервную схему снабжения Калининграда - "Газпром" в разгар геополитического обострения между Россией и странами Запада решил вновь проверить безопасность энергоснабжения Калининграда, который в обычной ситуации получает газ транзитом через Литву. Компания вернула в регион свой газовоз "Маршал Василевский" с грузом СПГ.





ВЕДОМОСТИ



- Opel Astra возвращается в Россию - Но локальную сборку модели Stellantis возобновлять не готов - Автомобильный альянс Stellantis решил в конце 2022 г. возобновить продажи некогда популярного в России хэтчбека Opel Astra. Об рассказал на годовой пресс-конференции управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин.



- "Первый канал" заплатит за "Кабриолет" - Суд признал канал нарушившим права на песни Ильи Резника - Московский арбитраж обязал "Первый канал" выплатить компенсацию правообладателю по иску о песнях Ильи Резника. Речь о двух исках лейбла "СБА мьюзик паблишинг" (входит в Warner Music) к "Первому каналу" по использованию фрагментов песен Резника.



-Почему срок карантина при коронавирусе сократили до семи дней - Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о ситуации с пандемией - На заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе коронавирусом Мишустин заявил, что ранее обещанное сокращение срока карантина при ковиде вступило в силу.



- В ближайшее время могут начаться первые отставки губернаторов - Ротация может пройти в нескольких регионах - Уже в I квартале 2022 г. могут начаться первые губернаторские отставки. Об этом сказали два собеседника, близких к администрации президента (АП), и собеседник, близкий к "Единой России". По их данным, это может произойти уже в феврале.



- Любого иностранца можно будет лишить собственности за нарушение прав гражданина России - Госдума расширяет "закон Димы Яковлева" на фоне международной напряженности - Госдума 25 января приняла во втором чтении законопроект, который позволит применять санкции к иностранцам, "причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также совершившим преступления в отношении граждан России".



- Какие виды убежища предлагает предоставлять МВД в России - Законопроект готовился с учетом накопленного опыта приема граждан Украины - МВД опубликовало для общественного обсуждения проект закона о предоставлении убежища на территории России. В нем указано, что правом на получение убежища обладает иностранный гражданин, независимо от пола, расы, национальности.



- Российский банковский сектор останется прибыльным в случае введения санкций - При реализации худшего сценария банки в силах заработать 2 трлн рублей в 2022 году, считают в "Эксперт РА" - Банковский сектор в случае реализации даже самого негативного сценария сможет остаться прибыльным по итогам 2022 г. и заработать до 2 трлн руб., говорится в новом обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА".



- Росстат раскрыл новый способ оценки доли туризма в ВВП - Ведомство впервые рассчитает вклад отрасли в экономику регионов - Росстат разработал технологию оценки вклада туризма в экономику регионов – "Ведомости" ознакомились с методикой подсчета доли туриндустрии в валовом региональном продукте (ВРП), утвержденной в конце декабря 2021 года.



- ФАС согласилась вернуть валютные портовые тарифы - Но пока только на сжиженный газ из Арктики - Как сообщил "Ведомостям" представитель ФАС России, ведомство рассмотрело и согласовало законопроект, вносящий поправки в ФЗ "О морских портах в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".



- Антикитайские санкции тормозят солнечную энергетику в США - Тарифы на зеленую энергию для американцев вырастут - Ввод новых солнечных электростанций (СЭС) в Америке в 2022 г. может оказаться на 25% ниже по сравнению с последним прогнозом минэнерго США, такой сценарий описывает консалтинговая компания Wood Mackenzie в отчете US Solar Market Insight.



- Министерства не поддержали введение минимальных розничных цен на пиво - Владельцы небольших пивоварен надеялись, что такая мера поможет в борьбе с нелегальным рынком - Минфин, Минпромторг и Минэкономразвития считают введение минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво нецелесообразным, сообщили представители этих ведомств во время заседания в Совете Федерации 25 января.



- Предложение апартаментов в Москве за последний год сократилось почти на треть - Это связано в том числе с переносом рассмотрения законопроекта об их статусе - Общее предложение апартаментов на московском первичном рынке на конец декабря 2021 г. составило 281 100 кв. м, на 31,4% меньше, чем годом ранее. Это следует из информации, предоставленной агентством "Бон тон".



- Рынки падают: что делать инвесторам - Выяснили, надо ли пересмотреть содержимое портфеля после провального января - Мировые фондовые рынки начали год на минорной ноте. Рекордно высокая инфляция, ожидания повышения ключевой ставки ФРС, новая волна коронавируса – на таком фоне ведущие индексы американского рынка с начала января понесли значительные потери.





РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА



- Экс-дипломаты и военные ФРГ призывают к нормализации отношений с Россией - Европа: похищение мира - Вчера в РГ поступило письмо "Во имя политики безопасности Германии на службе мира". Под ним подписались более сорока немецких экспертов и государственных деятелей.



- Академия до востребования - По каким правилам будут выбирать академиков и главу РАН? Вернут ли академии институты? Зачем академики отправляются на КАМАЗ? Как Россия предлагает отметить объявленный ЮНЕСКО Год фундаментальной науки?



- Штраф не по адресу - Отменить ошибочно наложенный штраф — это для автовладельца еще одно, дополнительное, наказание за то, чего он не совершал. На это требуется потратить много времени и нервов, а для юридически не подкованных собственников транспорта — еще и денег, чтобы доказать ошибочность наложенного взыскания.



- Урок понимания - Как поддержать семью и сироту в трудный час - Сегодня начнет свою работу XVIII съезд уполномоченных по правам ребенка. Два дня детские омбудсмены со всей страны, министры, эксперты и чиновники будут в онлайн-формате обсуждать проблемы современного образования. Может ли инвалид стать студентом вуза?



- Начальник посчитает синяки - Руководители предприятий будут обязаны учитывать мелкие травмы сотрудников - С 1 марта этого года работодатель должен будет выяснять, откуда у его подчиненного синяк или царапина. С первого дня весны заработают утвержденные министерством труда и соцзащиты рекомендации по учету мелких травм сотрудников.



- Дорога к золоту - Владимир Путин пожелал олимпийцам удачи на Играх в Пекине - В преддверии Олимпийских зимних игр в Пекине президент в режиме видеоконференции встретился со сборной России. Проводы олимпийцев — добрая и давняя традиция, которая не прерывается, несмотря на пандемию и вынужденные дистанционные форматы, заметил он.



- В один уровень - Законопроект об организации местной власти принят в первом чтении - Госдума приняла в первом чтении проект базового закона об общих принципах организации местного самоуправления. Документ направлен на реализацию новых положений Конституции РФ о единой системе публичной власти.



- Ответ без границ - Санкции за русофобию распространят на всех иностранцев - Санкционные меры за нарушение прав и свобод граждан РФ будут применяться против всех иностранцев и лиц без гражданства. Это предполагает правительственный законопроект, который Госдума приняла во втором чтении.



- Математика престижа - Владимир Путин в Татьянин день пообещал поддержать молодые таланты - В Татьянин день президент встретился с учащимися вузов в формате видеоконференции. В беседе приняли участие студенты математических и IT-специальностей, добившиеся высоких результатов. Р



- Лечить по правилам - Михаил Мишустин поручил выпустить рекомендации по действиям при симптомах COVID-19 - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству здравоохранения выпустить методические рекомендации по лечению коронавируса в легкой форме и опубликовать их в средствах массовой информации.



- Форум, игры и безопасность - Три важных для армии события года проведут одновременно - В Минобороны России рассказали, когда и как в этом году пройдет популярный у экспертов и простых любителей милитари-шоу Международный военно-технический форум "Армия". По распоряжению правительства РФ масштабную демонстрацию российских оружейных новинок организуют с 15 по 21 августа.



- Фарватер на двоих - Моряки из России и Китая провели совместные учения - Вчера стартовала целая серия учений, в которых задействованы российские военнослужащие. Причем маневры прошли даже за рубежом. Так, в западной части Аравийского моря состоялось российско-китайское учение "Мирное море-2022". От нашей страны в нем принял участие отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ).



- На чистую воду - Обвинения с жителей поселка Сибирская Долина сняты, но проблемы с водоснабжением до конца не решены - В конце прошлого года РГ несколько раз писала о борьбе жителей барнаульского пригородного поселка Сибирская Долина за чистую воду. И как некоторых из них привлекли к административной ответственности, зачислив в нарушители общественного порядка.



- Выбился из лошадиных сил - Налог на роскошь для автомобилей привяжут к мощности двигателя - Минпромторг, минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) работают над обновлением параметров налога на роскошь для автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе минпромторга.



- Прощение в рублях - Суд запретил снижать наказание водителям, не уплатившим моральный вред - Водители, по чьей вине в аварии пострадали или погибли люди, не вправе рассчитывать на снисхождение, если не выплатят потерпевшим компенсацию морального вреда. Такое принципиальное разъяснение сделал Первый кассационный суд общей юрисдикции.



- Деньги с логичным выводом - О чем говорит высокий отток капитала из России - Отток капитала из России по итогам прошлого года оказался одним из самых высоких за семь лет. Словосочетание "отток капитала" само по себе несет негативный оттенок и зачастую оценивается соответствующим образом.



- Мягко наказан - Потерпевшие требуют реального срока для блогера Эдварда Била - В Пресненском суде Москвы в понедельник начались повторные слушания по делу о резонансном ДТП с участием блогера Эдварда Била, в миру — Эдуарда Биля. Прокуратура и часть потерпевших считают, что блогер получил слишком мягкий приговор и фактически попросту откупился от реального срока.



- Разбой на троих - Полиция задержала подозреваемого в краже денег у вдовы Градского - Вчера стало известно, что сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в нападении на вдову Александра Градского — Марину Коташенко в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



- Допуск или пропуск? - Дату собеседования для девятиклассников могут перенести - Во вторую среду февраля 2022 года — 9-го числа — девятиклассники российских школ должны проходить итоговое собеседование по русскому языку. Это допуск к сдаче Основного госэкзамена — формы итоговой аттестации в 9 классе. Собеседование очное, задания — устные.



- Тест по схеме - Разработаны рекомендации по проверке сотрудников организаций на COVID-19 - Роспотребнадзор разработал методические рекомендации по организации тестирования сотрудников. В ведомстве подчеркивают "исключительно рекомендательный характер" документа.



- Машинист взялся за ум - Локомотив поведет искусственный интеллект - Система искусственного интеллекта будет помогать машинисту управлять локомотивом, оценивая обстановку, распознавая потенциально опасные объекты, сигналы светофора и включая автоматическое торможение при необходимости. В России запускают серийное производство таких систем.



- Семья заходит в дом - Программа льготной семейной ипотеки привела к росту рождаемости - Льготные ипотечные программы для семей с детьми положительно сказываются на демографии. За время действия программы помощи с ипотекой многодетным семьям родились 978,4 тысячи третьих и последующих детей.



- Заступились за смену - Ростуризм предложил продлить программу детского кешбэка - Программу компенсации части стоимости путевок в детские стационарные лагеря все же могут продлить в этом году. Идею поддержал Ростуризм и обратился с таким предложением в правительство России, следует из письма ведомства в Общенациональный союз индустрии гостеприимства.



- Ребенок - к новоселью - В Волгоградской области предусмотрено свыше 20 видов пособий для детей — по данным комитета соцзащиты населения региона. В Пермском крае тоже поддерживают молодые семьи различными выплатами. В 2021 году на покупку жилья им выделено 52 миллиона рублей.



- Пробили пробки - В Волгоградской области прошлой осенью завершился долгожданный — трехлетний — ремонт автодорожного комплекса Волжской ГЭС. Это был первый капремонт с 1958 года, когда открыли движение через плотину. Она соединяет два крупных города: Волгоград и Волжский, стоящие на противоположных берегах реки.



- Упреждение огня - В Башкирии в этом году вновь ожидается засушливое лето, печальными последствиями которого могут стать лесные пожары. Поэтому в регионе уже сегодня готовятся к жаркому сезону. Как и в Красноярском крае, и в других регионах. Подготовка к лесопожарному сезону началась уже в первые недели января.



- Выписали онлайн - С этого года во всех регионах листки нетрудоспособности выдают в электронном виде. Как выполняется эта норма, "РГ" проверила на местах. В Самарской области доля электронных больничных еще в прошлом году составила 80 процентов, сообщили в минздраве региона.



- Тренажер для Латвии - Ярославские тренажеры хорошо известны в России. А теперь их поставляют и в другие страны. Как и экзоскелеты из Нижнего Новгорода. В этом году они отправятся в Узбекистан. Экзоскелеты разработаны резидентом технопарка "Анкудиновка" нижегородской компанией "Реабилитационные технологии" из группы компаний "Мадин".



- Право на жизнь - Прокуроры выявили факты отсутствия помощи неизлечимо больным детям - Тема защиты прав детей находится на ежедневном контроле прокуратуры. По поручению Генпрокурора Игоря Краснова в 2020-2021 годах прокуроры по всей стране провели проверки в сфере охраны здоровья несовершеннолетних.



- Как сыр в субсидиях - Власти предложили меры по сдерживанию цен на молоко - Минсельхоз рассчитывает сохранить поддержку молочной отрасли в 2022 году на уровне 2021 года, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев на съезде "Союзмолоко". Это важно, если мы хотим, чтобы своего молока производилось в стране вдоволь.



- Будем вместе - Из России на Кубу в течение месяца прибыло более 80 тонн различной гуманитарной помощи - В течение месяца Россия отправила на Кубу более 80 тонн гуманитарной помощи для борьбы с пандемией COVID-19. Пять самолетов, первый из которых прибыл 31 декабря, доставили на Кубу более 83 тонн медикаментов, защитных костюмов и масок, шприцов.



- Джо распустил язык не на шутку - Глава Белого дома оскорбил журналиста за вопрос об инфляции в США - Нервы снова подвели президента США Джозефа Байдена, который на публике нецензурно оскорбил репортера телеканала Fox News Питера Дуси. Поводом стал невинный, казалось бы, вопрос о высокой инфляции в США.



- Крыминальный поступок - Охота на ведьм: кто следующий за немецким вице-адмиралом Кай-Ахимом Шенбахом - Главком немецких ВМС Кай-Ахим Шёнбах вынужден был подать в отставку после своих слов о том, что "Крым ушел, он больше не вернется" к Украине. Он также призвал к "уважительному отношению на равных" к президенту РФ Владимиру Путину, а разговоры о войне назвал "нонсенсом".



- Квест на "омикрон" - Анализ на COVID-19 часто превращается в тестирование кошельков - В разгар очередной волны коронавируса да еще с таким суперзаразным "омикроном" снова появились очереди на ПЦР-тесты. Не все могут сдать их бесплатно по полису ОМС. А за деньги, как выяснили корреспонденты "РГ", побывав в шести регионах, — кусается.



- Воспитание на морозе - СКР просит арестовать родителей-садистов - Вчера ведомство Александра Бастрыкина сообщило, что мать и отчима, которые выгнали пятилетнего мальчика без одежды и обуви на мороз за плохое поведение, задержали в Алтайском крае. Сейчас следователи будут просить суд отправить задержанных в камеру следственного изолятора.



- Детсад с сюрпризом - Бывшего мэра Минеральных Вод задержали в рамках уголовного дела - В Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении экс-главы Минеральных Вод Сергея Перцева. Его подозревают в превышении должностных полномочий при покупке в собственность муниципалитета здания для детсада.



- Тепло приплывает по морю - На остров Беринга экстренно доставят новую котельную - Вчера из Петропавловска-Камчатского в район Алеутских островов отправилось судно с мобильной котельной на борту. Она должна заменить вышедшую из строя из-за пожара котельную в селе Никольское, которое находится на острове Беринга.



- В горы на батарейках - В Сочи появился первый в России электротаксопарк - Уникальный для нашей страны электротаксопарк расположился рядом с Олимпийским парком в Имеретинской низменности города-курорта. Сейчас здесь базируются 46 электромобилей, из которых 30 — американские Tesla и китайские Jac — регулярно выходят на линию.



- Победитель льдов - На новом атомном ледоколе проекта 22220 "Сибирь" подняли флаг России - Вчера в Мурманске на новом атомном ледоколе "Сибирь" был поднят государственный флаг России. Судно, построенное на Балтийском заводе, пришло в порт приписки, преодолев суровые штормы в Северном и Норвежском морях.



- Дошутились до приговора - Суд признал угоном поездку на чужом тракторе до соседней улицы - Суд в Псковской области осудил двух жителей одной из местных деревень, решивших шутки ради прокатиться на соседском тракторе.



- Деньги на прощание - Верховный суд РФ разъяснил условия, при которых близкие умершего могут получить его зарплату - Житейскую ситуацию, которая знакома многим гражданам, изучил Верховный суд. От растолковал, когда и при каких условиях родным умершего работника предприятие должно отдать его последнюю зарплату.



- Цифровая ненависть - В мировой юридической практике появился новый термин - Что делать, если вас оскорбил блогер? Если вас унижают и травят в соцсетях? Если вам не дают высказать свое мнение? Если лишают доступа к какой-либо информации? И еще множество таких "если" ежедневно возникает у многих из нас в эпоху Всемирной паутины.



- Масштаб имеет значение - Сможет ли газ заменить бензин как более чистое топливо для авто - По запасам газа Россия первая в мире. Как топливо для автомобиля, газ в два-три раза дешевле бензина и дизеля. При его использовании в два раза меньше стоит обслуживание машины и в полтора раза увеличивается срок службы двигателя.



- Бочка с эталоном - В Европе закупают российскую нефть, чтобы заменить дорогой газ - Российская нефть Urals бьет многолетние ценовые рекорды, обгоняя эталонный сорт Brent, к которому обычно торгуется с дисконтом в 1-3 доллара. Об этом свидетельствуют данные ценового агентства Argus.



- Париж против Берлина - Решение Еврокомиссии сделать газ и атом "зелеными" раскололо Европу - Атмосфера в Амьене, что на севере Франции, была в прошедший уикенд накалена до предела: там проходила встреча 27 министров и госсекретарей стран-членов ЕС, отвечающих за экологическую тематику. Им нужно было обозначить свою позицию по проекту решения Еврокомиссии.



- Его талант служил науке - Умер публицист Владимир Губарев - Во вторник, 25 января, пришла скорбная весть: не стало публициста и писателя Владимира Степановича Губарева. На заседании президиума РАН, когда об этом стало известно, почтили память нашего коллеги минутой молчания. "Он всегда выступал в защиту науки", — сказал глава академии Александр Сергеев.



- Вернулись в детство Вселенной - На коллайдере поймали таинственные частицы - Сенсационное открытие было сделано во время эксперимента с кварк-глюонной плазмой на знаменитом Большом адронном коллайдере в ЦЕРН. Согласно теории, после Большого взрыва именно она за миллионные доли секунды заполнила Вселенную.





ИЗВЕСТИЯ



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