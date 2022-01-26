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DJIA и S&P 500 закрылись с понижением на фоне продолжения турбулентности на фондовом рынке США

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 26.01.22, Москва, 07:10    Американские фондовые индексы во вторник снизились, что обусловлено беспокойством инвесторов по поводу возможной траектории процентных ставок Федеральной резервной системы США. В среду центральный банк США озвучит решение по денежно-кредитной политике по итогам очередного двухдневного заседания.
 
Все три основных индекса закрылись с понижением, хотя и значительно восстановились с минимумов сессии. S&P 500 упал на 53,68 пункта, или 1,2%, до 4356,45 пункта, Nasdaq Composite снизился на 315,83 пункта, или на 2,3%, до 13539,29 пункта, а Dow Jones Industrial Average закрылся с понижением на 66,77 пункта, или 0,2%, по 34297,73 пункта.
 
"Я боюсь, что рынок нацелен на снижение, – прокомментировал Чживэй Жэнь, портфельный управляющий Penn Mutual Asset Management. – Эта неделя будет запоминающейся".
 
Опасения насчет действий ФРС побудили инвесторов продавать акции и привели к опасениям о том, что стратегия покупок по сниженным ценам становится невыгодной. Это может лишить рынка одного из факторов поддержки. Резкий отскок индексов в понедельник показал, что многие инвесторы быстро скупили подешевевшие акции, хотя к сессии вторника этот энтузиазм спал.
 
При этом некоторые портфельные управляющие воспользовались январской распродажей для покупки акций.
 
"Рынок пытается нащупать дно, и это воодушевляет", - сказал Райан Джейкоб, директор по инвестициям в Jacob Asset Management, который недавно приобрел акции технологических компаний и компаний сферы здравоохранения с малой и средней рыночной капитализацией, поскольку эти бумаги в последнее время понесли значительные потери и, по его мнению, должны перейти к восстановлению. При этом эксперт ожидает сохранения волатильности до завершения заседания ФРС в среду.
 
Продажи связаны с опасениями насчет того, что ФРС в этом году повысит процентные ставки и свернет стимулирующие программы, поддерживающие рынки в последние годы. По словам некоторых инвесторов, ФРС больше не будет снижать ставки или откладывать их повышение в ответ на рыночные потрясения.
 
Тем временем в первых волнах отчетности не наблюдалось сильного превышения оценок аналитиков, к которому в прошлом году уже привыкли инвесторы. Геополитическая напряженность вокруг Украины и России негативно влияет на настрой участников рынка.
 
Согласно данным Refinitiv, около 77% уже отчитавшихся компаний превзошли оценки аналитиков. Этого оказалось недостаточно для роста акций. Средний показатель превышения оценок по прибыли в 4-м квартале опустился примерно на половину процентного пункта, тогда как бумаги фирм, чьи результаты не оправдали ожидания, упали на 4%, отметили аналитики Morgan Stanley.
 
На этой неделе инвесторов ждет отчетность таких гигантов, как Microsoft, Apple и Tesla. Согласно данным Goldman Sachs, их акции в этом году больше всего влияют на индекс S&P 500.
 
Акции технологических компаний в S&P 500 демонстрировали самую слабую динамику, опустившись на 13% с начала месяца, тогда как нефтегазовый сектор индекса широкого рынка в январе прибавил 18%. Во вторник снижением отметились девять из 11 секторов S&P 500, тогда как нефтегазовый и финансовый секторы показали рост.
 
Дэвид Донабедиан, инвестиционный директор CIBC Private Wealth, отмечает, что прибыль компаний в 2021 году была поддержкой для рынков акций, а недавние результаты говорят о том, что компании начали испытывать сложности из-за инфляции и замедления экономического роста.
 
"Мы так привыкли к тому, что результаты компаний оказываются невероятно выше оценок, но пока что этого не происходит", – сказал он.
 
Доходность 10-летних гособлигаций США выросла до 1,784% против 1,735% в понедельник.
 
Японский Nikkei 225 по итогам дня упал на 1,7%, Южнокорейский Kospi Composite снизился более чем на 2,5%. Гонконгский Hang Seng лишился 1,7%.
 
Европейские рынки акций восстановились. Панъевропейский Stoxx Europe 600 прибавил 0,7%.
 
Gunjan Banerji, Will HornerПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566875/
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DJIA и S&P 500 закрылись с понижением на фоне продолжения турбулентности на фондовом рынке США

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 07:10   Американские фондовые индексы во вторник снизились, что обусловлено беспокойством инвесторов по поводу возможной траектории процентных ставок Федеральной резервной системы США. В среду центральный банк США озвучит решение по денежно-кредитной политике по итогам очередного двухдневного заседания.
 
Все три основных индекса закрылись с понижением, хотя и значительно восстановились с минимумов сессии. S&P 500 упал на 53,68 пункта, или 1,2%, до 4356,45 пункта, Nasdaq Composite снизился на 315,83 пункта, или на 2,3%, до 13539,29 пункта, а Dow Jones Industrial Average закрылся с понижением на 66,77 пункта, или 0,2%, по 34297,73 пункта.
 
"Я боюсь, что рынок нацелен на снижение, – прокомментировал Чживэй Жэнь, портфельный управляющий Penn Mutual Asset Management. – Эта неделя будет запоминающейся".
 
Опасения насчет действий ФРС побудили инвесторов продавать акции и привели к опасениям о том, что стратегия покупок по сниженным ценам становится невыгодной. Это может лишить рынка одного из факторов поддержки. Резкий отскок индексов в понедельник показал, что многие инвесторы быстро скупили подешевевшие акции, хотя к сессии вторника этот энтузиазм спал.
 
При этом некоторые портфельные управляющие воспользовались январской распродажей для покупки акций.
 
"Рынок пытается нащупать дно, и это воодушевляет", - сказал Райан Джейкоб, директор по инвестициям в Jacob Asset Management, который недавно приобрел акции технологических компаний и компаний сферы здравоохранения с малой и средней рыночной капитализацией, поскольку эти бумаги в последнее время понесли значительные потери и, по его мнению, должны перейти к восстановлению. При этом эксперт ожидает сохранения волатильности до завершения заседания ФРС в среду.
 
Продажи связаны с опасениями насчет того, что ФРС в этом году повысит процентные ставки и свернет стимулирующие программы, поддерживающие рынки в последние годы. По словам некоторых инвесторов, ФРС больше не будет снижать ставки или откладывать их повышение в ответ на рыночные потрясения.
 
Тем временем в первых волнах отчетности не наблюдалось сильного превышения оценок аналитиков, к которому в прошлом году уже привыкли инвесторы. Геополитическая напряженность вокруг Украины и России негативно влияет на настрой участников рынка.
 
Согласно данным Refinitiv, около 77% уже отчитавшихся компаний превзошли оценки аналитиков. Этого оказалось недостаточно для роста акций. Средний показатель превышения оценок по прибыли в 4-м квартале опустился примерно на половину процентного пункта, тогда как бумаги фирм, чьи результаты не оправдали ожидания, упали на 4%, отметили аналитики Morgan Stanley.
 
На этой неделе инвесторов ждет отчетность таких гигантов, как Microsoft, Apple и Tesla. Согласно данным Goldman Sachs, их акции в этом году больше всего влияют на индекс S&P 500.
 
Акции технологических компаний в S&P 500 демонстрировали самую слабую динамику, опустившись на 13% с начала месяца, тогда как нефтегазовый сектор индекса широкого рынка в январе прибавил 18%. Во вторник снижением отметились девять из 11 секторов S&P 500, тогда как нефтегазовый и финансовый секторы показали рост.
 
Дэвид Донабедиан, инвестиционный директор CIBC Private Wealth, отмечает, что прибыль компаний в 2021 году была поддержкой для рынков акций, а недавние результаты говорят о том, что компании начали испытывать сложности из-за инфляции и замедления экономического роста.
 
"Мы так привыкли к тому, что результаты компаний оказываются невероятно выше оценок, но пока что этого не происходит", – сказал он.
 
Доходность 10-летних гособлигаций США выросла до 1,784% против 1,735% в понедельник.
 
Японский Nikkei 225 по итогам дня упал на 1,7%, Южнокорейский Kospi Composite снизился более чем на 2,5%. Гонконгский Hang Seng лишился 1,7%.
 
Европейские рынки акций восстановились. Панъевропейский Stoxx Europe 600 прибавил 0,7%.
 
Gunjan Banerji, Will Horner
 


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