Росатом в 2022 г. начнет рекультивацию промплощадки "Усольехимпрома" в Иркутской области

Федеральный экологический оператор (ФЭО, предприятие госкорпорации "Росатом") полностью выполнил первоочередные меры по устранению химического загрязнения на бывшем предприятии "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области и намерен в этом году начать рекультивацию промплощадки. Об этом сообщил ТАСС директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Росатома Андрей Лебедев.



"Мы разработали и сдали заказчику проектную документацию по рекультивации основных объектов накопленного вреда: территории производственной площади "Усольехимпрома", шламонакопителя, полигона твердых коммунальных отходов, иловых карт комплекса очистных сооружений. Планируем начать работы в этом году и будем стараться в 2024 году все работы завершить", - сказал Лебедев.



ФЭО проводит работы по рекультивации в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". Компании предстоит очистить более 600 гектаров промышленной площадки, более 1,6 млн кубометров дробленой железобетонной породы, шламонакопитель площадью 130 гектаров, бывшие очистные сооружения с иловыми картами объемом 262 тыс. кубометров и свалку бытовых отходов объемом 660 тыс. кубометров.



Лебедев сказал, что все первоочередные мероприятия по ликвидации накопленного экологического вреда в Усолье-Сибирском, предусмотренные поручениями российского правительства, выполнены в 2021 году в срок и в полном объеме. Проведены работы по перезатариванию опасных веществ из 17 аварийных емкостей, закрытию 12 скважин рассолопромысла, локализации нефтяной линзы, ликвидации цеха ртутного электролиза.



Закрывшийся в 2005 году "Усольехимпром" был крупнейшим за Уралом химпредприятием. Его площадка стала очагом экологического бедствия в моногороде Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. На площадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза, остались емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами.

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