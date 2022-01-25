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Первый иск к Украине по водной блокаде подадут в феврале

Дела судейские
«Нефть России», 26.01.22, Москва, 07:12    Первый иск к Украине об ущербе от водной блокады Крыма, инициированной Киевом, будет подан в Арбитражный суд Республики Крым до конца февраля. Об этом в среду сообщил ТАСС первый вице-спикер Госсовета региона Ефим Фикс.
 
"Мы сейчас заканчиваем подготовку иска [к Украине] для передачи в Арбитражный суд Республики Крым о признании ущерба. Завершаем работу над материалами, которые будут представлены в суд. Я думаю, что первые иски будут поданы в конце февраля", - сказал Фикс, уточнив, что на данный момент речь идет только об исках, касающихся ущерба экономике Крыма в результате водной блокады.
 
Он уточнил, что иски к Украине подадут семь региональных ведомств, в том числе министерство экологии и природных ресурсов, министерство сельского хозяйства, министерство курортов и туризма, госкомитет по водному хозяйству. Говоря о размере ущерба, Фикс отметил, что на сегодняшний день он оценивается в 1,45 трлн рублей. Он не исключил возможной корректировки суммы.
 
Глава комитета по законодательству Госсовета Крыма Сергей Трофимов сообщал ТАСС, что предполагается подать иск по водной блокаде, затем по энергетической. Также планируются отдельные претензии к Украине по продовольственной, транспортной и банковской блокадам. По словам Фикса, подача исков по энергетической блокаде полуострова станет следующим этапом судебной тяжбы с Киевом.
 
Украина в мае 2014 года после воссоединения Крыма с Россией перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. А в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров с Украины. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применялись веерные отключения. В августе 2021 года Следственный комитет РФ по факту водной блокады Крыма возбудил уголовное дело по статье "Экоцид", ставшее первым таким делом в российской практике. Как рассчитывают в Крыму, к ответственности будут привлечены конкретные лица - те, кто подстрекал к организации блокады и участвовал в этом.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566877/
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Первый иск к Украине по водной блокаде подадут в феврале

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 07:12   Первый иск к Украине об ущербе от водной блокады Крыма, инициированной Киевом, будет подан в Арбитражный суд Республики Крым до конца февраля. Об этом в среду сообщил ТАСС первый вице-спикер Госсовета региона Ефим Фикс.
 
"Мы сейчас заканчиваем подготовку иска [к Украине] для передачи в Арбитражный суд Республики Крым о признании ущерба. Завершаем работу над материалами, которые будут представлены в суд. Я думаю, что первые иски будут поданы в конце февраля", - сказал Фикс, уточнив, что на данный момент речь идет только об исках, касающихся ущерба экономике Крыма в результате водной блокады.
 
Он уточнил, что иски к Украине подадут семь региональных ведомств, в том числе министерство экологии и природных ресурсов, министерство сельского хозяйства, министерство курортов и туризма, госкомитет по водному хозяйству. Говоря о размере ущерба, Фикс отметил, что на сегодняшний день он оценивается в 1,45 трлн рублей. Он не исключил возможной корректировки суммы.
 
Глава комитета по законодательству Госсовета Крыма Сергей Трофимов сообщал ТАСС, что предполагается подать иск по водной блокаде, затем по энергетической. Также планируются отдельные претензии к Украине по продовольственной, транспортной и банковской блокадам. По словам Фикса, подача исков по энергетической блокаде полуострова станет следующим этапом судебной тяжбы с Киевом.
 
Украина в мае 2014 года после воссоединения Крыма с Россией перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. А в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров с Украины. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применялись веерные отключения. В августе 2021 года Следственный комитет РФ по факту водной блокады Крыма возбудил уголовное дело по статье "Экоцид", ставшее первым таким делом в российской практике. Как рассчитывают в Крыму, к ответственности будут привлечены конкретные лица - те, кто подстрекал к организации блокады и участвовал в этом.
 


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