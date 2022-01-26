О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 26 января 2022 года, среда , 07:30:33 мск
Нефть, Brent: $87.96 +1,15
Валюта:    78.64 +1,28    88.93 +1,34
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Средний срок жизни бумажных рублей составляет 2-2,5 года

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 26.01.22, Москва, 07:13    Срок службы бумажных российских рублей в их текущем виде составляет в среднем от 2 до 2,5 лет, при этом вторичная переработка купюр практически невозможна, а их сжигание приводит к выбросам парниковых газов в атмосферу, сообщили РИА Новости аналитики ЦСР.
 
В 2021-2025 годах Банк России планирует провести широкий комплекс мероприятий по повышению качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков​​​. Планируется, что 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей - в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году, 10 и 50 рублей - в 2025 году.
 
"Факт необходимости утилизации наличных средств в связи с их естественной амортизацией в результате обращения остается неоспоримым. Срок службы купюры зависит от ее качества и средств производства. Средний срок жизни российских купюр колеблется в районе 2-2,5 лет", - рассказала первый вице-президент ЦСР Татьяна Радченко. Специалисты попытались подсчитать, сколько наличных денег с учетом срока их службы необходимо утилизировать ежегодно.
 
Аналитики для своих расчетов исходили из того, что по состоянию на 1 октября 2021 года в России в обращении находилось более 6,7 миллиарда банкнот. С учетом срока жизни купюр в настоящее время объемы вывода из обращения и уничтожения купюр составляют порядка 2,5 миллиарда банкнот в год. По оценкам ЦСР, это примерно 2,5 тысячи тонн отходов, то есть более 110 грузовиков отходов и 2,4 тысячи тонн углекислого газа (в случае полного сжигания).
 
"По экспертным оценкам, в России вторичная переработка купюр практически невозможна (ввиду особых красок, применяемых при изготовлении денежных знаков; они содержат большое количество тяжелых металлов и других вредных веществ). Отмечаются единичные случаи применения отдельных видов денежных отходов для производства строительных материалов, а также для получения электрической и тепловой энергии, в производстве бумажной продукции. При этом сжигание отходов приводит к выбросам парниковых газов в атмосферу", - добавляет Радченко.
 
Вместе с тем важным трендом последних десятилетий является рост объема безналичных платежей, добавляет руководитель направления "Экономика несырьевого сектора" ЦСР Ксения Банникова. Это, по ее мнению, связано как с доступом к интернету, так и с развитием технологий: более широким использованием смартфонов, бумом электронной коммерции, внедрением цифровых кошельков и инновациями в области мобильных платежей и платежей с помощью QR-кода.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566878/
Первый иск к Украине по водной блокаде подадут в февралеПотенциал роста индекса доллара США по-прежнему ограничен уровнем 96,00
Просмотров: 40

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

26.01.22
DJIA и S&P 500 закрылись с понижением на фоне продолжения турбулентности на фондовом рынке США
26.01.22
Средний срок жизни бумажных рублей составляет 2-2,5 года
26.01.22
Потенциал роста индекса доллара США по-прежнему ограничен уровнем 96,00
26.01.22
Рынок акций РФ открылся подъемом индекса МосБиржи на 2,8%
26.01.22
Фондовые индексы США снизились по итогам торгов на фоне заседания ФРС
25.01.22
Основные фондовые индексы США восстановились после глубокого спада
25.01.22
Эксперты: удачная игра на бирже позволит накопить на жилье за пять-семь лет
25.01.22
Европейские акции показали худшее падение с ноября в преддверии заседания ФРС
25.01.22
Рынок акций США завершил торги в плюсе
25.01.22
Индекс доллара США испытал на прочность уровень 96,00, американские фондовые индексы развернулись вверх после спада
25.01.22
Рубль почти не меняется к доллару и евро на старте торгов из-за влияния противоречивых внешних факторов
25.01.22
Российский рынок акций открылся ростом, индекс Мосбиржи прибавляет 2,64%
25.01.22
Естественный отбор: Как сырьевые компании превратились для инвесторов в тихую гавань
25.01.22
Курс на эмоциях
25.01.22
Красный день календаря: рубль и рынок упали к минимумам октября 2020-го

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Средний срок жизни бумажных рублей составляет 2-2,5 года

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 07:13   Срок службы бумажных российских рублей в их текущем виде составляет в среднем от 2 до 2,5 лет, при этом вторичная переработка купюр практически невозможна, а их сжигание приводит к выбросам парниковых газов в атмосферу, сообщили РИА Новости аналитики ЦСР.
 
В 2021-2025 годах Банк России планирует провести широкий комплекс мероприятий по повышению качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков​​​. Планируется, что 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей - в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году, 10 и 50 рублей - в 2025 году.
 
"Факт необходимости утилизации наличных средств в связи с их естественной амортизацией в результате обращения остается неоспоримым. Срок службы купюры зависит от ее качества и средств производства. Средний срок жизни российских купюр колеблется в районе 2-2,5 лет", - рассказала первый вице-президент ЦСР Татьяна Радченко. Специалисты попытались подсчитать, сколько наличных денег с учетом срока их службы необходимо утилизировать ежегодно.
 
Аналитики для своих расчетов исходили из того, что по состоянию на 1 октября 2021 года в России в обращении находилось более 6,7 миллиарда банкнот. С учетом срока жизни купюр в настоящее время объемы вывода из обращения и уничтожения купюр составляют порядка 2,5 миллиарда банкнот в год. По оценкам ЦСР, это примерно 2,5 тысячи тонн отходов, то есть более 110 грузовиков отходов и 2,4 тысячи тонн углекислого газа (в случае полного сжигания).
 
"По экспертным оценкам, в России вторичная переработка купюр практически невозможна (ввиду особых красок, применяемых при изготовлении денежных знаков; они содержат большое количество тяжелых металлов и других вредных веществ). Отмечаются единичные случаи применения отдельных видов денежных отходов для производства строительных материалов, а также для получения электрической и тепловой энергии, в производстве бумажной продукции. При этом сжигание отходов приводит к выбросам парниковых газов в атмосферу", - добавляет Радченко.
 
Вместе с тем важным трендом последних десятилетий является рост объема безналичных платежей, добавляет руководитель направления "Экономика несырьевого сектора" ЦСР Ксения Банникова. Это, по ее мнению, связано как с доступом к интернету, так и с развитием технологий: более широким использованием смартфонов, бумом электронной коммерции, внедрением цифровых кошельков и инновациями в области мобильных платежей и платежей с помощью QR-кода.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →