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Потенциал роста индекса доллара США по-прежнему ограничен уровнем 96,00

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 26.01.22, Москва, 07:14    Основные фондовые индексы США во вторник закрылись с понижением. S&P 500 упал на 53,68 пункта, или 1,2%, до 4356,45 пункта, Nasdaq Composite снизился на 315,83 пункта, или на 2,3%, до 13539,29 пункта, а Dow Jones Industrial Average закрылся с понижением на 66,77 пункта, или 0,2%, по 34297,73 пункта.
 
Инвесторы в среду сосредоточатся на официальном заявлении Федеральной резервной системы США по итогам очередного двухдневного заседания.
 
Доходность 10-летних гособлигаций США выросла до 1,780%.
 
Опубликованный во вторник индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Conference Board, в январе составил 113,8 при прогнозе 111,2. Тем временем производственный индекс Федерального резервного банка Ричмонда в январе упал до 8 при прогнозе 14.
 
Европейские фондовые индексы восстановились. Немецкий DAX 40 вырос на 0,75%, французский CAC 40 поднялся на 0,74%, а британский FTSE 100 вырос на 1,02%.
 
Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX выросли на 1,90 доллара США, до 85,24 доллара за баррель.
 
Цены на золото на рынке спот выросли на 4 доллара США, до 1847 долларов за тройскую унцию.
 
Индекс доллара вновь не сумел удержаться выше отметки 96,00.
 
Пара евро/доллар США снизилась до 1,1302. Индекс настроений в деловых кругах Германии, рассчитываемый исследовательским институтом Ifo, в январе составил 95,7 при прогнозе 94,5, а индекс ожиданий немецкого бизнеса составил 95,2 при прогнозе 93,0.
 
Пара британский фунт/доллар США выросла до 1,3507.
 
Пара австралийский доллар/доллар США выросла до 0,7155.
 
Пара доллар США/японская иена снизилась до 113,88. Официальные данные в среду показали, что рост цен на корпоративные услуги в Японии в декабре составил 1,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года при ожидаемом росте на 1,0%.
 
Пара доллар США/швейцарский франк выросла до 0,9182, а пара доллар США/канадский доллар упала до 1,2626.
 
Биткоин торговался без особых изменений, в районе 37 000 долларов США.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566879/
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Потенциал роста индекса доллара США по-прежнему ограничен уровнем 96,00

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 07:14   Основные фондовые индексы США во вторник закрылись с понижением. S&P 500 упал на 53,68 пункта, или 1,2%, до 4356,45 пункта, Nasdaq Composite снизился на 315,83 пункта, или на 2,3%, до 13539,29 пункта, а Dow Jones Industrial Average закрылся с понижением на 66,77 пункта, или 0,2%, по 34297,73 пункта.
 
Инвесторы в среду сосредоточатся на официальном заявлении Федеральной резервной системы США по итогам очередного двухдневного заседания.
 
Доходность 10-летних гособлигаций США выросла до 1,780%.
 
Опубликованный во вторник индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Conference Board, в январе составил 113,8 при прогнозе 111,2. Тем временем производственный индекс Федерального резервного банка Ричмонда в январе упал до 8 при прогнозе 14.
 
Европейские фондовые индексы восстановились. Немецкий DAX 40 вырос на 0,75%, французский CAC 40 поднялся на 0,74%, а британский FTSE 100 вырос на 1,02%.
 
Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX выросли на 1,90 доллара США, до 85,24 доллара за баррель.
 
Цены на золото на рынке спот выросли на 4 доллара США, до 1847 долларов за тройскую унцию.
 
Индекс доллара вновь не сумел удержаться выше отметки 96,00.
 
Пара евро/доллар США снизилась до 1,1302. Индекс настроений в деловых кругах Германии, рассчитываемый исследовательским институтом Ifo, в январе составил 95,7 при прогнозе 94,5, а индекс ожиданий немецкого бизнеса составил 95,2 при прогнозе 93,0.
 
Пара британский фунт/доллар США выросла до 1,3507.
 
Пара австралийский доллар/доллар США выросла до 0,7155.
 
Пара доллар США/японская иена снизилась до 113,88. Официальные данные в среду показали, что рост цен на корпоративные услуги в Японии в декабре составил 1,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года при ожидаемом росте на 1,0%.
 
Пара доллар США/швейцарский франк выросла до 0,9182, а пара доллар США/канадский доллар упала до 1,2626.
 
Биткоин торговался без особых изменений, в районе 37 000 долларов США.
 


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