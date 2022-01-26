Потенциал роста индекса доллара США по-прежнему ограничен уровнем 96,00

Основные фондовые индексы США во вторник закрылись с понижением. S&P 500 упал на 53,68 пункта, или 1,2%, до 4356,45 пункта, Nasdaq Composite снизился на 315,83 пункта, или на 2,3%, до 13539,29 пункта, а Dow Jones Industrial Average закрылся с понижением на 66,77 пункта, или 0,2%, по 34297,73 пункта.



Инвесторы в среду сосредоточатся на официальном заявлении Федеральной резервной системы США по итогам очередного двухдневного заседания.



Доходность 10-летних гособлигаций США выросла до 1,780%.



Опубликованный во вторник индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Conference Board, в январе составил 113,8 при прогнозе 111,2. Тем временем производственный индекс Федерального резервного банка Ричмонда в январе упал до 8 при прогнозе 14.



Европейские фондовые индексы восстановились. Немецкий DAX 40 вырос на 0,75%, французский CAC 40 поднялся на 0,74%, а британский FTSE 100 вырос на 1,02%.



Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX выросли на 1,90 доллара США, до 85,24 доллара за баррель.



Цены на золото на рынке спот выросли на 4 доллара США, до 1847 долларов за тройскую унцию.



Индекс доллара вновь не сумел удержаться выше отметки 96,00.



Пара евро/доллар США снизилась до 1,1302. Индекс настроений в деловых кругах Германии, рассчитываемый исследовательским институтом Ifo, в январе составил 95,7 при прогнозе 94,5, а индекс ожиданий немецкого бизнеса составил 95,2 при прогнозе 93,0.



Пара британский фунт/доллар США выросла до 1,3507.



Пара австралийский доллар/доллар США выросла до 0,7155.



Пара доллар США/японская иена снизилась до 113,88. Официальные данные в среду показали, что рост цен на корпоративные услуги в Японии в декабре составил 1,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года при ожидаемом росте на 1,0%.



Пара доллар США/швейцарский франк выросла до 0,9182, а пара доллар США/канадский доллар упала до 1,2626.



Биткоин торговался без особых изменений, в районе 37 000 долларов США.

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ