Потенциал роста индекса доллара США по-прежнему ограничен уровнем 96,00

Инвесторы в среду сосредоточатся на официальном заявлении Федеральной резервной системы США по итогам очередного двухдневного заседания.
Доходность 10-летних гособлигаций США выросла до 1,780%.
Опубликованный во вторник индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Conference Board, в январе составил 113,8 при прогнозе 111,2. Тем временем производственный индекс Федерального резервного банка Ричмонда в январе упал до 8 при прогнозе 14.
Европейские фондовые индексы восстановились. Немецкий DAX 40 вырос на 0,75%, французский CAC 40 поднялся на 0,74%, а британский FTSE 100 вырос на 1,02%.
Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX выросли на 1,90 доллара США, до 85,24 доллара за баррель.
Цены на золото на рынке спот выросли на 4 доллара США, до 1847 долларов за тройскую унцию.
Индекс доллара вновь не сумел удержаться выше отметки 96,00.
Пара евро/доллар США снизилась до 1,1302. Индекс настроений в деловых кругах Германии, рассчитываемый исследовательским институтом Ifo, в январе составил 95,7 при прогнозе 94,5, а индекс ожиданий немецкого бизнеса составил 95,2 при прогнозе 93,0.
Пара британский фунт/доллар США выросла до 1,3507.
Пара австралийский доллар/доллар США выросла до 0,7155.
Пара доллар США/японская иена снизилась до 113,88. Официальные данные в среду показали, что рост цен на корпоративные услуги в Японии в декабре составил 1,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года при ожидаемом росте на 1,0%.
Пара доллар США/швейцарский франк выросла до 0,9182, а пара доллар США/канадский доллар упала до 1,2626.
Биткоин торговался без особых изменений, в районе 37 000 долларов США.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566879/