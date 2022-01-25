В Китае назвали антироссийские планы США утопией

Планы США ослабить позиции России на европейском энергетическом рынке при помощи СПГ являются "утопией", пишет в статье для "Хуаньцю шибао" научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань.



Как пишет автор, администрация Джо Байдена, по данным американских СМИ, обсуждает с Катаром и другими ближневосточными странами увеличение поставок сжиженного природного газа в Европу, чтобы "устранить зависимость" континента от российского "голубого топлива".



Это не первый случай, когда Вашингтон начинает "стратегический захват союзников", способствуя "разделению" европейской и российской энергетики, напоминает он. Так, во время холодной войны Штаты препятствовали энергетическому сотрудничеству между европейскими странами и СССР.



"На этот раз Соединенные Штаты надеются "малыми мерами" помешать энергетическому сотрудничеству ЕС и России, "выступив мостом" между своими союзниками. Однако, учитывая объективные условия газовой отрасли, Америке будет весьма трудно контролировать Россию с помощью газа", - указывает Ифань.



По его словам, транспортировка газа должна опираться на соответствующую инфраструктуру, при этом межрегиональная транспортировка обладает высокой стоимостью и сопряжена с многочисленными техническими проблемами. При этом из-за проблемы стоимости сжатия СПГ трудно достичь того же уровня цен и поставок, как у трубопроводного газа, поэтому он может играть только дополнительную роль, считает автор.



Растущий спрос в Восточной Азии подтолкнул регион к тому, чтобы стать основной силой глобального потребления СПГ, он также включает в себя больше "азиатских наценок на природный газ", чем у европейских и американских потребителей, пишет научный сотрудник. Европейские страны также значительно увеличили импорт СПГ, однако по сравнению с российским трубопроводным газом он по-прежнему нерентабелен, отмечает он.



Так, переход рынка природного газа Катара "из Азии в Европу" означает, что европейские страны должны предоставить Катару более выгодные ценовые условия, чем Азия. При этом на катарскую инфраструктуру и усилия по стабилизации цепочки поставок уйдет несколько лет, а соответствующие расходы будут включены в цену поставки газа, что еще больше ослабит его конкурентоспособность по отношению к сырью из России.



"Поэтому использование СПГ для ослабления или даже смещения позиций "Газпрома" на европейском энергетическом рынке, а также для достижения долгосрочной цели — сдерживание Москвы и попытка разобщить Россию и Европу — не что иное, как утопия", - подчеркивает Ифань.



По его словам, действия США представляют собой политическое вмешательство в рыночные дела в угоду своим геополитическим целям, что серьезно влияет на будущие ожидания производителей, потребителей и инвесторов в энергетической сфере.



"Это не только бесполезно для решения проблемы ограниченного предложения на мировом рынке энергоресурсов, но и, напротив, добавит еще больше неопределенности в рынок и потенциал поставок", - заключает автор.

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