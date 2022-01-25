Цены на металл в 2022 г. подстегнут рост стоимости грузовых вагонов в РФ

Рост стоимости на металл и затраты на закупку комплектующих еще в прошлом году привели к росту цен на грузовые вагоны на российском рынке и в текущем году тенденция серьёзно не изменится, считают опрошенные РИА Новости эксперты отрасли.



Как рассказал исполнительный директор союза "Объединение вагоностроителей" Евгений Семенов, рост цен на подвижной состав в прошлом году колебался в пределах от 10% до 30%​​​. "Основными факторами стали: кратное увеличение стоимости металлопродукции, применяемой при изготовлении вагонов, а также увеличение затрат на закупку основных комплектующих, которые не производятся вагоностроительными предприятиями (цельнокатаные колеса, подшипники, поглощающие аппараты)", - объяснил Семёнов.



Руководитель отдела исследований транспортного машиностроения "Института проблем естественных монополий" (ИПЕМ) Игорь Скок сообщил, что в декабре цена предложения нового полувагона выросла на 20-25% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, реальные сделки заключались по ценам не менее 3,5 миллиона рублей без НДС. "На фоне роста производства фитинговых платформ зафиксирован рост цен на данный вид продукции на 25-30%. В сегменте производства хопперов-зерновозов, несмотря на снижение спроса на данную продукцию, цена за вагон также выросла. В декабре 2021 года средняя цена предложения на зерновоз составила 4,1 миллиона рублей против 3,6 миллиона рублей годом ранее (+14%)", - сказал Скок.



Семёнов говорит, что наибольший рост стоимости был зафиксирован на цистерны для сжиженных углеводородных газов и для химических продуктов, а также платформы для перевозки лесных грузов. То есть те типы вагонов, которые имеют в своей конструкции повышенную металлоемкость и предполагают применение стали редко используемых марок и сортаментов.





МЕТАЛЛ ДИКТУЕТ СТОИМОСТЬ



Говоря о перспективах текущего года, эксперты дают осторожные прогнозы. Так, по словам Скока, основным фактором, влияющим на изменение цен на грузовые вагоны в 2022 году, останется цена на металл, зависящая от множества факторов, а также спрос на грузовые вагоны. "С одной стороны, с января в РФ повышается минимальный уровень таможенной пошлины на экспорт лома чёрных металлов – данная мера призвана сдержать рост цен на металл на внутреннем рынке. С другой стороны, схожие меры принимались и в 2021 году, однако существенных результатов по удержанию цен достичь не удалось", - отметил эксперт.



Семёнов выразил надежду, что договоренности между вагоностроителями и металлургами позволят сдержать рост цен на металлопродукцию и не допустить увеличения себестоимости грузового вагона. Скок же отмечает, что реальное сокращение уровня цен на металл и их восстановление до докризисного уровня начнётся только после того, как российская экономика преодолеет последствия пандемии.



При этом, по словам Семёнова, опасения вагоностроителей относительно роста цен на металлопрокат сохраняются до сих пор. "Важным моментом в ценообразовании является сильная зависимость внутренних рыночных цен на металлургическую продукцию от мировой конъюнктуры рынка, что не позволяет спрогнозировать ситуацию с должной точностью и однозначно гарантировать невозможность роста цен", - добавил он.



Семёнов говорит, что на рынке наблюдается четкая корреляция между ставками оперирования на грузовые вагоны и стоимостью подвижного состава. "Соответственно, если ставки оперирования будут расти, то тенденций к снижению цен на вагоны скорее всего не возникнет. В последние месяцы на рынке ЕАЭС прослеживается неутешительная тенденция к увеличению стоимости цельнокатаных колес и осевой заготовки. Однако, на наш взгляд, при отсутствии дополнительных факторов стоимость грузового подвижного состава не должна значительно вырасти в 2022 году", - заключил эксперт.

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