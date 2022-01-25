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Минэнерго Узбекистана сообщило об устранении крупных неполадок в энергосистеме

Электроэнергетика
«Нефть России», 26.01.22, Москва, 07:17    Министерство энергетики Узбекистана сообщило об устранении крупных неисправностей в энергосистеме и подаче энергии в единую энергосеть страны.
 
"Крупные неисправности в системе были устранены, и начата подача электроэнергии в единую энергосеть республики", - говорится в Telegram-канале минэнерго​​​.
 
Согласно заявлению, сейчас электроэнергия в некоторые регионы страны подается попеременно.
 
В ведомстве просят граждан рационально использовать энергоприборы, без надобности не включать дополнительные электрические устройства.
 
Во вторник были зафиксированы массовые отключения электричества в Казахстане, Узбекистане и Киргизии, предположительно, это связано с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии.
 
Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566882/
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Минэнерго Узбекистана сообщило об устранении крупных неполадок в энергосистеме

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 07:17   Министерство энергетики Узбекистана сообщило об устранении крупных неисправностей в энергосистеме и подаче энергии в единую энергосеть страны.
 
"Крупные неисправности в системе были устранены, и начата подача электроэнергии в единую энергосеть республики", - говорится в Telegram-канале минэнерго​​​.
 
Согласно заявлению, сейчас электроэнергия в некоторые регионы страны подается попеременно.
 
В ведомстве просят граждан рационально использовать энергоприборы, без надобности не включать дополнительные электрические устройства.
 
Во вторник были зафиксированы массовые отключения электричества в Казахстане, Узбекистане и Киргизии, предположительно, это связано с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии.
 
Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.
 


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