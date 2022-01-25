Минэнерго Узбекистана сообщило об устранении крупных неполадок в энергосистеме

"Крупные неисправности в системе были устранены, и начата подача электроэнергии в единую энергосеть республики", - говорится в Telegram-канале минэнерго.
Согласно заявлению, сейчас электроэнергия в некоторые регионы страны подается попеременно.
В ведомстве просят граждан рационально использовать энергоприборы, без надобности не включать дополнительные электрические устройства.
Во вторник были зафиксированы массовые отключения электричества в Казахстане, Узбекистане и Киргизии, предположительно, это связано с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии.
Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566882/