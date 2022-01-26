Рынок акций РФ открылся подъемом индекса МосБиржи на 2,8%

Лидируют НОВАТЭК и Яндекс



Рынок акций РФ на старте торгов в среду сохранил позитивную динамику цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также благодаря локальному затишью в риторике на геополитическую тематику; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 2,8% и превысил 3350 пунктов, при этом лидируют в росте акции "НОВАТЭКа" и "Яндекса".



К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3350,35 пункта (+2,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,8%.



Доллар стоит 78,81 рубля (+0,18 рубля).



Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+4,8%), "Яндекса" (+4,8%), расписки Ozon (+4,4%), бумаги "Интер РАО" (+3,6%), "Татнефти" (+3,5%), расписки TCS Group (+3,5%), бумаги Сбербанка (+3,2% и +2,5% "префы"), ВТБ (+3,2%), "Роснефти" (+3%), АФК "Система" (+2,8%), "Магнита" (+2,8%), "Газпрома" (+2,7%), "ЛУКОЙЛа" (+2,7%), "НЛМК" (+2,3%), "ММК" (+2,3%), "Северстали" (+2%), "Норникеля" (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (+1,8%), "РусГидро" (+1,7%), "АЛРОСА" (+1,6%), "МТС" (+1,6%).



Просели акции "Русала" (-0,4%).



НАТО в течение этой недели направит России собственные письменные предложения по вопросам безопасности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Столтенберг пояснил, что НАТО сделает это "параллельно с США".



Власти США в письменном ответе на российские предложения по безопасности не планируют затрагивать тему перспективы присоединения Украины к НАТО, заявил во вторник представитель Госдепа Нед Прайс. При этом он напомнил, что США против пересмотра принципа "открытых дверей" альянса.



У президента США Джо Байдена нет ни намерений, ни желания отправлять войска на Украину, решения о развертывании войск будет приниматься совместно с НАТО, заявила представитель Белого дома Дженнифер Псаки во вторник.



Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, в среду рынок акций РФ продолжит попытки восстановления с выходом в диапазон 3300-3400 пунктов в случае стабилизации настроений на глобальных рынках, находящихся шестой день под выраженным давлением из-за ожиданий ужесточения риторики на заседании ФРС и уже выглядящих несколько перепроданными.



Индексы акций в США во вторник снизились на 0,2-2,3%, в центре внимания трейдеров находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС).



Эксперты не ожидают изменения ставки Федрезервом на январском заседании, но полагают, что заявления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла в ходе пресс-конференции укажут на вероятное повышение ставки уже в марте (это станет первым подъемом ставки с 2018 года).



Смягчение денежно-кредитной политики было вызвано пандемией COVID-19. Но теперь Федрезерв может заявить также о том, что рассматривает и другие возможности для ужесточения ДКП для борьбы с усиливающейся инфляцией, отмечает CNBC.



Все больше представителей ФРС и экономистов Уолл-стрит видят возможность более чем трех подъемов базовой процентной ставки американским ЦБ в этом году на фоне существенного подъема темпов роста потребительских цен. Эти прогнозы они объясняют сигналами, что инфляция в США, находящаяся на максимуме почти на 40 лет, затрагивает все сегменты экономики, в то время как рынок труда быстро растет.



В Азии в среду отмечается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).



Нефть на азиатских торгах в среду умеренно корректируется вниз после роста накануне на фоне опасений относительно возможных перебоев поставок с Ближнего Востока и из Восточной Европы, а также благодаря сигналам сохранения высокого спроса на топливо.



Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК в среду составила $87,94 за баррель (-0,3% и +2,2% во вторник), мартовская цена WTI - $85,21 за баррель (-0,5% и +2,8% накануне).



Оптимизм инвесторов поддерживают данные о сильном спросе на нефть в Индии, третьем по величине потребителе этого топлива в мире. Индийский импорт достиг по итогам декабря годового максимума: поставки выросли на 7,1% к ноябрю (до 19,65 млн тонн), к допандемийному декабрю 2019 года рост составил 5%.



Ранее стало известно, что НАТО приводит свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу в связи с наращиванием российских сил вблизи Украины. Кремль осудил такие действия.



Кроме того, йеменские повстанцы-хуситы запустили две баллистические ракеты по Абу-Даби, их сумели перехватить силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов. В ответ войска ОАЭ разрушили пусковую площадку, откуда был произведен удар, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на Минобороны ОАЭ.

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