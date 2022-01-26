О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 26 января 2022 года, среда , 09:03:05 мск
Нефть, Brent: $87.96 +1,15
Валюта:    78.64 +1,28    88.93 +1,34
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Рынок акций РФ открылся подъемом индекса МосБиржи на 2,8%

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 26.01.22, Москва, 07:24    Лидируют НОВАТЭК и Яндекс
 
Рынок акций РФ на старте торгов в среду сохранил позитивную динамику цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также благодаря локальному затишью в риторике на геополитическую тематику; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 2,8% и превысил 3350 пунктов, при этом лидируют в росте акции "НОВАТЭКа" и "Яндекса".
 
К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3350,35 пункта (+2,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,8%.
 
Доллар стоит 78,81 рубля (+0,18 рубля).
 
Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+4,8%), "Яндекса" (+4,8%), расписки Ozon (+4,4%), бумаги "Интер РАО" (+3,6%), "Татнефти" (+3,5%), расписки TCS Group (+3,5%), бумаги Сбербанка (+3,2% и +2,5% "префы"), ВТБ (+3,2%), "Роснефти" (+3%), АФК "Система" (+2,8%), "Магнита" (+2,8%), "Газпрома" (+2,7%), "ЛУКОЙЛа" (+2,7%), "НЛМК" (+2,3%), "ММК" (+2,3%), "Северстали" (+2%), "Норникеля" (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (+1,8%), "РусГидро" (+1,7%), "АЛРОСА" (+1,6%), "МТС" (+1,6%).
 
Просели акции "Русала" (-0,4%).
 
НАТО в течение этой недели направит России собственные письменные предложения по вопросам безопасности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Столтенберг пояснил, что НАТО сделает это "параллельно с США".
 
Власти США в письменном ответе на российские предложения по безопасности не планируют затрагивать тему перспективы присоединения Украины к НАТО, заявил во вторник представитель Госдепа Нед Прайс. При этом он напомнил, что США против пересмотра принципа "открытых дверей" альянса.
 
У президента США Джо Байдена нет ни намерений, ни желания отправлять войска на Украину, решения о развертывании войск будет приниматься совместно с НАТО, заявила представитель Белого дома Дженнифер Псаки во вторник.
 
Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, в среду рынок акций РФ продолжит попытки восстановления с выходом в диапазон 3300-3400 пунктов в случае стабилизации настроений на глобальных рынках, находящихся шестой день под выраженным давлением из-за ожиданий ужесточения риторики на заседании ФРС и уже выглядящих несколько перепроданными.
 
Индексы акций в США во вторник снизились на 0,2-2,3%, в центре внимания трейдеров находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС).
 
Эксперты не ожидают изменения ставки Федрезервом на январском заседании, но полагают, что заявления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла в ходе пресс-конференции укажут на вероятное повышение ставки уже в марте (это станет первым подъемом ставки с 2018 года).
 
Смягчение денежно-кредитной политики было вызвано пандемией COVID-19. Но теперь Федрезерв может заявить также о том, что рассматривает и другие возможности для ужесточения ДКП для борьбы с усиливающейся инфляцией, отмечает CNBC.
 
Все больше представителей ФРС и экономистов Уолл-стрит видят возможность более чем трех подъемов базовой процентной ставки американским ЦБ в этом году на фоне существенного подъема темпов роста потребительских цен. Эти прогнозы они объясняют сигналами, что инфляция в США, находящаяся на максимуме почти на 40 лет, затрагивает все сегменты экономики, в то время как рынок труда быстро растет.
 
В Азии в среду отмечается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).
 
Нефть на азиатских торгах в среду умеренно корректируется вниз после роста накануне на фоне опасений относительно возможных перебоев поставок с Ближнего Востока и из Восточной Европы, а также благодаря сигналам сохранения высокого спроса на топливо.
 
Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК в среду составила $87,94 за баррель (-0,3% и +2,2% во вторник), мартовская цена WTI - $85,21 за баррель (-0,5% и +2,8% накануне).
 
Оптимизм инвесторов поддерживают данные о сильном спросе на нефть в Индии, третьем по величине потребителе этого топлива в мире. Индийский импорт достиг по итогам декабря годового максимума: поставки выросли на 7,1% к ноябрю (до 19,65 млн тонн), к допандемийному декабрю 2019 года рост составил 5%.
 
Ранее стало известно, что НАТО приводит свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу в связи с наращиванием российских сил вблизи Украины. Кремль осудил такие действия.
 
Кроме того, йеменские повстанцы-хуситы запустили две баллистические ракеты по Абу-Даби, их сумели перехватить силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов. В ответ войска ОАЭ разрушили пусковую площадку, откуда был произведен удар, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на Минобороны ОАЭ.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566883/
Минэнерго Узбекистана сообщило об устранении крупных неполадок в энергосистемеФондовые индексы США снизились по итогам торгов на фоне заседания ФРС
Просмотров: 109

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

26.01.22
DJIA и S&P 500 закрылись с понижением на фоне продолжения турбулентности на фондовом рынке США
26.01.22
Средний срок жизни бумажных рублей составляет 2-2,5 года
26.01.22
Потенциал роста индекса доллара США по-прежнему ограничен уровнем 96,00
26.01.22
Рынок акций РФ открылся подъемом индекса МосБиржи на 2,8%
26.01.22
Фондовые индексы США снизились по итогам торгов на фоне заседания ФРС
26.01.22
Курс доллара на Московской бирже вырос до 78,7 рубля
26.01.22
Forbes назвал потери богатейших россиян на фоне ситуации вокруг Украины
26.01.22
Рубль умеренно снижается к доллару и евро на старте торгов
25.01.22
Основные фондовые индексы США восстановились после глубокого спада
25.01.22
Эксперты: удачная игра на бирже позволит накопить на жилье за пять-семь лет
25.01.22
Европейские акции показали худшее падение с ноября в преддверии заседания ФРС
25.01.22
Рынок акций США завершил торги в плюсе
25.01.22
Индекс доллара США испытал на прочность уровень 96,00, американские фондовые индексы развернулись вверх после спада
25.01.22
Рубль почти не меняется к доллару и евро на старте торгов из-за влияния противоречивых внешних факторов
25.01.22
Российский рынок акций открылся ростом, индекс Мосбиржи прибавляет 2,64%

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Рынок акций РФ открылся подъемом индекса МосБиржи на 2,8%

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 07:24   Лидируют НОВАТЭК и Яндекс
 
Рынок акций РФ на старте торгов в среду сохранил позитивную динамику цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также благодаря локальному затишью в риторике на геополитическую тематику; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 2,8% и превысил 3350 пунктов, при этом лидируют в росте акции "НОВАТЭКа" и "Яндекса".
 
К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3350,35 пункта (+2,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,8%.
 
Доллар стоит 78,81 рубля (+0,18 рубля).
 
Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+4,8%), "Яндекса" (+4,8%), расписки Ozon (+4,4%), бумаги "Интер РАО" (+3,6%), "Татнефти" (+3,5%), расписки TCS Group (+3,5%), бумаги Сбербанка (+3,2% и +2,5% "префы"), ВТБ (+3,2%), "Роснефти" (+3%), АФК "Система" (+2,8%), "Магнита" (+2,8%), "Газпрома" (+2,7%), "ЛУКОЙЛа" (+2,7%), "НЛМК" (+2,3%), "ММК" (+2,3%), "Северстали" (+2%), "Норникеля" (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (+1,8%), "РусГидро" (+1,7%), "АЛРОСА" (+1,6%), "МТС" (+1,6%).
 
Просели акции "Русала" (-0,4%).
 
НАТО в течение этой недели направит России собственные письменные предложения по вопросам безопасности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Столтенберг пояснил, что НАТО сделает это "параллельно с США".
 
Власти США в письменном ответе на российские предложения по безопасности не планируют затрагивать тему перспективы присоединения Украины к НАТО, заявил во вторник представитель Госдепа Нед Прайс. При этом он напомнил, что США против пересмотра принципа "открытых дверей" альянса.
 
У президента США Джо Байдена нет ни намерений, ни желания отправлять войска на Украину, решения о развертывании войск будет приниматься совместно с НАТО, заявила представитель Белого дома Дженнифер Псаки во вторник.
 
Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, в среду рынок акций РФ продолжит попытки восстановления с выходом в диапазон 3300-3400 пунктов в случае стабилизации настроений на глобальных рынках, находящихся шестой день под выраженным давлением из-за ожиданий ужесточения риторики на заседании ФРС и уже выглядящих несколько перепроданными.
 
Индексы акций в США во вторник снизились на 0,2-2,3%, в центре внимания трейдеров находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС).
 
Эксперты не ожидают изменения ставки Федрезервом на январском заседании, но полагают, что заявления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла в ходе пресс-конференции укажут на вероятное повышение ставки уже в марте (это станет первым подъемом ставки с 2018 года).
 
Смягчение денежно-кредитной политики было вызвано пандемией COVID-19. Но теперь Федрезерв может заявить также о том, что рассматривает и другие возможности для ужесточения ДКП для борьбы с усиливающейся инфляцией, отмечает CNBC.
 
Все больше представителей ФРС и экономистов Уолл-стрит видят возможность более чем трех подъемов базовой процентной ставки американским ЦБ в этом году на фоне существенного подъема темпов роста потребительских цен. Эти прогнозы они объясняют сигналами, что инфляция в США, находящаяся на максимуме почти на 40 лет, затрагивает все сегменты экономики, в то время как рынок труда быстро растет.
 
В Азии в среду отмечается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).
 
Нефть на азиатских торгах в среду умеренно корректируется вниз после роста накануне на фоне опасений относительно возможных перебоев поставок с Ближнего Востока и из Восточной Европы, а также благодаря сигналам сохранения высокого спроса на топливо.
 
Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК в среду составила $87,94 за баррель (-0,3% и +2,2% во вторник), мартовская цена WTI - $85,21 за баррель (-0,5% и +2,8% накануне).
 
Оптимизм инвесторов поддерживают данные о сильном спросе на нефть в Индии, третьем по величине потребителе этого топлива в мире. Индийский импорт достиг по итогам декабря годового максимума: поставки выросли на 7,1% к ноябрю (до 19,65 млн тонн), к допандемийному декабрю 2019 года рост составил 5%.
 
Ранее стало известно, что НАТО приводит свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу в связи с наращиванием российских сил вблизи Украины. Кремль осудил такие действия.
 
Кроме того, йеменские повстанцы-хуситы запустили две баллистические ракеты по Абу-Даби, их сумели перехватить силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов. В ответ войска ОАЭ разрушили пусковую площадку, откуда был произведен удар, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на Минобороны ОАЭ.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →