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Фондовые индексы США снизились по итогам торгов на фоне заседания ФРС

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 26.01.22, Москва, 07:25    Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением, в центре внимания трейдеров находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС).
 
ФРС по итогам январского заседания, которое завершится в среду, может дать рынкам сигнал о том, что она готова начать повышение процентных ставок в марте, полагают аналитики. Это станет первым подъемом ставки с 2018 года.
 
Смягчение денежно-кредитной политики было вызвано пандемией COVID-19. Но теперь Федрезерв может заявить также о том, что рассматривает и другие возможности для ужесточения ДКП для борьбы с усиливающейся инфляцией, отмечает CNBC.
 
Все больше представителей ФРС и экономистов Уолл-стрит видят возможность более чем трех подъемов базовой процентной ставки американским ЦБ в этом году на фоне существенного подъема темпов роста потребительских цен. Эти прогнозы они объясняют сигналами, что инфляция в США, находящаяся на максимуме почти на 40 лет, затрагивает все сегменты экономики, в то время как рынок труда быстро растет.
 
Тем временем индекс потребительского доверия в США в январе уменьшился до 113,8 пункта по сравнению с пересмотренными 115,2 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.
 
Аналитики в среднем ожидали снижения до 111,8 пункта с объявленного ранее декабрьского уровня в 115,8 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали 111,7 пункта.
 
Участники рынка также следят за публикацией отчетов американских компаний.
 
American Express Co. (AmEx), один из лидеров американского рынка пластиковых карт, в четвертом квартале получила финансовые результаты лучше прогнозов благодаря рекордному уровню расходов клиентов по картам. Цена бумаг компании повысилась на 8,9%.
 
Акции Raytheon Technologies подорожали на 2,5%. Компания увеличила чистую прибыль в четвертом квартале более чем в 5 раз, однако выручка и прогноз на текущий год не оправдали ожиданий экспертов.
 
Акции Halliburton Co. выросли на 7%. Финансовые показатели нефтесервисной компании за четвертый квартал превзошли прогнозы рынка.
 
Американский оператор телефонной связи Verizon Communications Inc. увеличил скорректированную прибыль сильнее ожиданий рынка в четвертом квартале 2021 года, выручка слабо снизилась и совпала с прогнозами. Акции компании снизились на 0,11%.
 
Котировки акций General Electric Co. снизились на 5,98%. Компания зафиксировала чистый убыток в размере $3,84 млрд, или $3,55 на акцию, в четвертом квартале 2021 года по сравнению с чистой прибылью в $2,64 млрд, или $2,2 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.
 
Бумаги Johnson & Johnson (J&J) выросли на 2,86%. Крупнейший мировой производитель товаров для здоровья увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2021 почти в три раза, выручку - на 10,4%. Но последний показатель не оправдал прогнозов рынка.
 
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов во вторник упал на 66,77 пункта (0,19%) и составил 34297,73 пункта.
 
Standard & Poor's 500 снизился на 53,68 пункта (1,22%) - до 4356,45 пункта.
 
Nasdaq Composite потерял 315,83 пункта (2,28%) и составил 13539,29 пункта.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566884/
Рынок акций РФ открылся подъемом индекса МосБиржи на 2,8%Курс доллара на Московской бирже вырос до 78,7 рубля
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Фондовые индексы США снизились по итогам торгов на фоне заседания ФРС

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 07:25   Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением, в центре внимания трейдеров находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС).
 
ФРС по итогам январского заседания, которое завершится в среду, может дать рынкам сигнал о том, что она готова начать повышение процентных ставок в марте, полагают аналитики. Это станет первым подъемом ставки с 2018 года.
 
Смягчение денежно-кредитной политики было вызвано пандемией COVID-19. Но теперь Федрезерв может заявить также о том, что рассматривает и другие возможности для ужесточения ДКП для борьбы с усиливающейся инфляцией, отмечает CNBC.
 
Все больше представителей ФРС и экономистов Уолл-стрит видят возможность более чем трех подъемов базовой процентной ставки американским ЦБ в этом году на фоне существенного подъема темпов роста потребительских цен. Эти прогнозы они объясняют сигналами, что инфляция в США, находящаяся на максимуме почти на 40 лет, затрагивает все сегменты экономики, в то время как рынок труда быстро растет.
 
Тем временем индекс потребительского доверия в США в январе уменьшился до 113,8 пункта по сравнению с пересмотренными 115,2 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.
 
Аналитики в среднем ожидали снижения до 111,8 пункта с объявленного ранее декабрьского уровня в 115,8 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали 111,7 пункта.
 
Участники рынка также следят за публикацией отчетов американских компаний.
 
American Express Co. (AmEx), один из лидеров американского рынка пластиковых карт, в четвертом квартале получила финансовые результаты лучше прогнозов благодаря рекордному уровню расходов клиентов по картам. Цена бумаг компании повысилась на 8,9%.
 
Акции Raytheon Technologies подорожали на 2,5%. Компания увеличила чистую прибыль в четвертом квартале более чем в 5 раз, однако выручка и прогноз на текущий год не оправдали ожиданий экспертов.
 
Акции Halliburton Co. выросли на 7%. Финансовые показатели нефтесервисной компании за четвертый квартал превзошли прогнозы рынка.
 
Американский оператор телефонной связи Verizon Communications Inc. увеличил скорректированную прибыль сильнее ожиданий рынка в четвертом квартале 2021 года, выручка слабо снизилась и совпала с прогнозами. Акции компании снизились на 0,11%.
 
Котировки акций General Electric Co. снизились на 5,98%. Компания зафиксировала чистый убыток в размере $3,84 млрд, или $3,55 на акцию, в четвертом квартале 2021 года по сравнению с чистой прибылью в $2,64 млрд, или $2,2 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.
 
Бумаги Johnson & Johnson (J&J) выросли на 2,86%. Крупнейший мировой производитель товаров для здоровья увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2021 почти в три раза, выручку - на 10,4%. Но последний показатель не оправдал прогнозов рынка.
 
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов во вторник упал на 66,77 пункта (0,19%) и составил 34297,73 пункта.
 
Standard & Poor's 500 снизился на 53,68 пункта (1,22%) - до 4356,45 пункта.
 
Nasdaq Composite потерял 315,83 пункта (2,28%) и составил 13539,29 пункта.
 


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