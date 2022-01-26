О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 26 января 2022 года, среда , 09:03:53 мск
Нефть, Brent: $87.96 +1,15
Валюта:    78.64 +1,28    88.93 +1,34
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Байден допустил санкции лично против Путина в случае вторжения РФ на Украину

Санкции
«Нефть России», 26.01.22, Москва, 07:30    Президент США Джо Байден заявил, что не исключает введения персональных санкций против президента РФ Владимира Путина в случае российского вторжения на Украину.
 
Американские СМИ публикуют видео, на котором журналист в магазине спрашивает Байдена, допускает ли он возможность таких санкций. "Да, это возможно", - ответил президент США.
 
Байден также предположил, что только сам российский президент знает, каковы будут действия России в отношении Украины.
 
"Это все Путин. Я не думаю, что даже его окружение знает наверняка (о его планах - ИФ)", - сказал президент США.
 
По его мнению, вторжение России на Украину "стало бы самым крупным со времен Второй мировой войны".
 
"Это способно изменить мир", - добавил американский лидер.
 
При этом президент США предупредил, что такое вторжение будет иметь для России "огромные последствия".
 
Ранее американские сенаторы-демократы подготовили законопроект, предполагающий введение санкций в случае вторжения РФ на Украину против высшего российского руководства, в том числе против президента, и высокопоставленных военных, а также меры против российских банков и госдолга, санкции против владельцев сырьевых компаний и газопровода "Северный поток 2".
 
Еще один законопроект о санкциях представил сенатор-республиканец Марк Рубио. Он предполагает введение санкций против "Путина и против секторов российской экономики, от которых зависит его режим в плане личного обогащения".
 
Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Россия неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566887/
ФРГ отстаивает исключение сферы энергетики из возможных санкций в отношении РФВ Москве выросли интервалы движения трамваев
Просмотров: 94

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

26.01.22
Производители электроники оценили эффект от возможных санкций США
26.01.22
Володин заявил, что РФ расценит санкции США против Путина как враждебный шаг
25.01.22
В правящей партии Японии призывают к санкциям против России
25.01.22
Байден и Джонсон обсудили «беспрецедентный пакет санкций» против России
25.01.22
В австрийском архитектурном бюро прокомментировали санкции Украины
25.01.22
США предложили союзникам ввести санкции против экспорта сырья и вооружений из РФ
25.01.22
Правительство Великобритании обсуждает с США возможность отключения России от SWIFT
25.01.22
США рассматривают возможность ограничить экспорт полупроводников в РФ
24.01.22
В Британии опасаются, что санкции вынудят РФ сократить поставки газа в Европу
24.01.22
США могут попытаться лишить полупроводников несколько секторов экономики России
24.01.22
В США допустили ограничение экспорта смартфонов в Россию из-за Украины
24.01.22
Боррель не понял вопроса журналистов о возможности отключения России от SWIFT
24.01.22
Германия добилась отказа от идеи отключить Россию от SWIFT
24.01.22
МИД Австрии объяснил исключение Nord Stream 2 из планов санкций

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Байден допустил санкции лично против Путина в случае вторжения РФ на Украину

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 07:30   Президент США Джо Байден заявил, что не исключает введения персональных санкций против президента РФ Владимира Путина в случае российского вторжения на Украину.
 
Американские СМИ публикуют видео, на котором журналист в магазине спрашивает Байдена, допускает ли он возможность таких санкций. "Да, это возможно", - ответил президент США.
 
Байден также предположил, что только сам российский президент знает, каковы будут действия России в отношении Украины.
 
"Это все Путин. Я не думаю, что даже его окружение знает наверняка (о его планах - ИФ)", - сказал президент США.
 
По его мнению, вторжение России на Украину "стало бы самым крупным со времен Второй мировой войны".
 
"Это способно изменить мир", - добавил американский лидер.
 
При этом президент США предупредил, что такое вторжение будет иметь для России "огромные последствия".
 
Ранее американские сенаторы-демократы подготовили законопроект, предполагающий введение санкций в случае вторжения РФ на Украину против высшего российского руководства, в том числе против президента, и высокопоставленных военных, а также меры против российских банков и госдолга, санкции против владельцев сырьевых компаний и газопровода "Северный поток 2".
 
Еще один законопроект о санкциях представил сенатор-республиканец Марк Рубио. Он предполагает введение санкций против "Путина и против секторов российской экономики, от которых зависит его режим в плане личного обогащения".
 
Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Россия неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →