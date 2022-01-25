В Москве выросли интервалы движения трамваев

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 07:32 В Москве выросли интервалы движения трамваев: на ряде маршрутах с десяти минут до получаса и выше. Дептранс столицы объясняет это большим количеством ДТП на путях без участия трамваев, а эксперты — проблемами с ремонтом вагонов



Интервалы движения трамваев в Москве в последнее время «серьезно увеличились» из-за «масштабных проблем» с ремонтом трамвайных вагонов. Об этом говорится в письме депутата Мосгордумы Дарьи Бесединой, которое она направила вице-мэру Москвы, руководителю департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максиму Ликсутову в конце декабря 2021 года.



Она просит сообщить причины «столь существенного» ухудшения транспортного обслуживания москвичей и меры, которые планируется принять для исправления ситуации. У РБК есть копия письма, подлинность подтвердила сама Беседина. По ее словам, поводом для обращения стали массовые жалобы граждан.



РБК направил запросы в пресс-службы дептранса и «Московского метрополитена», который в январе 2021 года получил в управление трамвайную сеть. Дептранс в Telegram-канале объяснил задержки трамваев в прошлом году многочисленными ДТП на путях.





Какие проблемы возникли с трамваями в Москве



C доковидного 2019 года количество трамвайных маршрутов в Москве сократилось почти на 16%, с 44 до 37, сказал РБК урбанист Георгий Красников. Интервалы движения увеличились на 25 из этих маршрутов, а уменьшились только на пяти, отметил он.



Интервалы на большинстве маршрутов выросли примерно на 20%, а количество выполняемых трамваями в сутки рейсов уменьшилось на 30%, утверждает вице-президент Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ) Александр Морозов.



Согласно письму Бесединой, на некоторых маршрутах сроки ожидания выросли еще сильнее. Так, трамвай № 9 («Тверская Застава — МИИТ») приходится ждать по 30 минут в течение всего дня, указывает она в письме Ликсутову. В апреле 2019 года средний интервал движения в будние дни на этом маршруте достигал 15 минут, подсчитал Красников на основе расписаний, публикуемых на официальном портале города Москвы. До 27–30 минут составляют интервалы на маршрутах № 4Л и № 4П (метро «Бульвар Рокоссовского» — метро «Бульвар Рокоссовского»), хотя ранее были около 12 минут. А трамвай № 2 (Метрогородок — метро «Семеновская») ходит каждые 24 минуты вместо привычных 10 минут, отмечает Беседина.



Трамвай является магистральным видом транспорта и может обладать большой провозной способностью, а такие продолжительные интервалы его движения не могут рассматриваться как нормальные, считает депутат.



Причиной задержек трамваев стали более 1 тыс. ДТП на путях в 2021 году без участия трамваев, сообщила пресс-служба дептранса в понедельник, 24 января. «Машины попадают в ДТП с другим транспортом на путях, из-за чего трамваи не ходят от нескольких минут до 1,5 часа», — говорится в сообщении ведомства. В это время тысячи пассажиров не могут воспользоваться транспортом, а часть трамваев отправляются на ремонтные работы и не могут выходить на маршруты. Юристы метрополитена вынуждены обращаться в суд, а ущерб оплачивают виновники ДТП, добавляет пресс-служба.





Чем ситуацию объясняют эксперты



Столичные власти занимаются обновлением подвижного состава — устаревшие заменяются на трамваи нового поколения «Витязь-Москва». «С закупкой подвижного состава сейчас очевидных проблем нет: трамваи закупаются, и они адекватны современным требованиям к подвижному составу», — признает Беседина.



Осенью 2016 года компания «Метровагонмаш», входящая в «Трансмашхолдинг», победила в конкурсе на поставку в 2017–2019 годах 300 трехсекционных «Витязь-М» (по 100 в год), а также на их сервисное обслуживание и ремонт в течение 30 лет. Компания согласилась выполнить контракт за 56,178 млрд руб. (поставку на 28,5 млрд руб. и обслуживание на 27,679 млрд руб.). Трамваи производит еще одна «дочка» «Трансмашхолдинга», «ПК Транспортные системы». К середине января 2022 года она поставила в столицу 461 трамвайный вагон, сообщила РБК руководитель пресс-службы «ПК Транспортные системы» Ирина Щепина. Но из них более 17% нуждаются в ремонте, так как попали в ДТП, рассказали РБК два источника — близкий к производителю и в транспортном комплексе Москвы. Щепина это не комментирует.



Проблемы с ремонтом вагонов после ДТП касаются и других трамваев, включая вагоны, произведенные в рамках сотрудничества «Уралтрансмаша» и польской PESA, отмечает Беседина. Источник в столичном транспортном комплексе это подтверждает. РБК направил запросы в пресс-службы этих предприятий. Простой трамваев в ожидании ремонтов привел к недовыпуску подвижного состава на линии, что стало главной причиной роста интервалов движения, говорит Морозов.



«Дополнительные сложности образовались также при передаче трамвая из «Мосгортранса» в «Московский метрополитен», для которого специфика трамвая не была знакома», — сказал он. Партнер McKinsey, руководитель экспертной группы по туризму, транспорту и логистике Вадим Покотило называет передачу трамвайного хозяйства в «Московский метрополитен» важным шагом, соответствующим опыту современных мировых столиц. Развивать трамвай непросто, и это не только московская, а общемировая специфика, уверяет он.



К тому же на протяжении последних 40 лет также не происходит расширения трамвайной сети в Москве, отмечает завотделом экономики транспорта НИИ автомобильного транспорта (НИИАТ) Антон Белогребень. Белогребень и Покотило уверены, что такому крупного мегаполису, как Москва, не обойтись без трамваев.



Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в апреле 2019 года на празднике по поводу 120-летия запуска первого электрического трамвая, что «трамвай переживает второе рождение». Огромное количество новых трамваев приходит в парк «Мосгортранса», а большое количество путей реконструируется. «Я уверен, что москвичи по-прежнему будут любить трамваи и с каждым годом все больше и больше пассажиров будут пользоваться именно трамваями, которые с каждым годом будут становиться все более комфортными», — сказал мэр.





Сколько пассажиров пользуются трамваями

По данным НИИ автомобильного транспорта, в 2019 году количество пассажиров, перевезенных столичными трамваями, сократилось на 3,3%, до 212 тыс. человек. В 2020 году падение составило 37% (до 134 тыс. пассажиров) в большей степени из-за локдауна, отметил Белогребень. По его словам, пассажиропоток метро также сократился на 37%. Использование наземного транспорта в целом в 2020 году сократилось на 43%, до 3,63 млн поездок в будний день, сообщала пресс-служба мэрии. Данных за 2021 год пока нет.



Артём Кореняко



