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США пообещали Европе найти альтернативу российскому газу

Энергобезопасность
«Нефть России», 26.01.22, Москва, 07:40    США работают над тем, чтобы найти поставщиков газа из других регионов — Северной Африки, Ближнего Востока, Азии, заявили в администрации Байдена. В Кремле назвали опасения по поводу снижения поставок «фейковой истерией»
 
Соединенные Штаты ведут переговоры с крупными компаниями — производителями энергоресурсов о поставках газа в Евросоюз, если это потребуется в случае обострения ситуации на Украине и срыва поставок из России. Об этом на брифинге заявил неназванный представитель администрации президента Джо Байдена, передает Reuters.
 
Он не уточнил, о каких именно компаниях идет речь, но отметил, что консультации идут с производителями сжиженного природного газа (СПГ). «Мы работаем над тем, чтобы выявить дополнительные объемы природного газа нероссийского происхождения в различных регионах мира — от Северной Африки и Ближнего Востока до Азии и США», — сообщили в администрации.
 
«Соответственно, мы <...> ведем переговоры с крупнейшими производителями природного газа по всему миру, чтобы понять их возможности и готовность временно увеличить добычу природного газа и распределить эти объемы среди европейских покупателей», — добавили там.
 
Позже представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что США работают над поиском альтернативных источников газа для Европы на случай перебоев в поставках из России. По ее словам, возможное сокращение поставок российского топлива окажет минимальное влияние на цены в Соединенных Штатах.
 
О том, что США ведут с международным бизнесом переговоры по поставкам газа в ЕС вместо российского в случае проблем из-за конфликта Москвы и Киева, 15 января сообщили источники Reuters. По данным агентства, крупные энергокомпании заявили Госдепу, что мировые поставки ограничены, и в наличии имеется мало топлива, чтобы покрыть объемы, поставляемые из России.
 
Затем The Times со ссылкой на источники сообщила об опасениях британских чиновников, что из-за возможных санкций Запада против Москвы по Украине Россия сократит поставки газа в Европу. Власти Великобритании считают, что в случае введения ограничений Россия может использовать свои природные ресурсы как оружие. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ назвал материал издания примером «фейковой истерии».
 
Власти США пригрозили России жесткими санкциями в случае агрессии по отношению к Украине. В конгресс внесли несколько проектов ограничений, которые в том числе предполагают санкции в отношении российского банковского сектора, руководства страны и газопровода «Северный поток-2». Санкции со стороны Европы, по словам главы австрийского МИДа Александера Шалленберга, не затронут трубопровод, так как Европа «в определенной степени зависит от энергоносителей из России».
 
В Кремле не раз говорили, что Россия не использует газ как оружие, и отвергали сообщения о готовящемся «вторжении» на Украину.
 
Наталия АнисимоваПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566892/
Рубль умеренно снижается к доллару и евро на старте торговАнтикитайские санкции тормозят солнечную энергетику в США
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США пообещали Европе найти альтернативу российскому газу

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 07:40   США работают над тем, чтобы найти поставщиков газа из других регионов — Северной Африки, Ближнего Востока, Азии, заявили в администрации Байдена. В Кремле назвали опасения по поводу снижения поставок «фейковой истерией»
 
Соединенные Штаты ведут переговоры с крупными компаниями — производителями энергоресурсов о поставках газа в Евросоюз, если это потребуется в случае обострения ситуации на Украине и срыва поставок из России. Об этом на брифинге заявил неназванный представитель администрации президента Джо Байдена, передает Reuters.
 
Он не уточнил, о каких именно компаниях идет речь, но отметил, что консультации идут с производителями сжиженного природного газа (СПГ). «Мы работаем над тем, чтобы выявить дополнительные объемы природного газа нероссийского происхождения в различных регионах мира — от Северной Африки и Ближнего Востока до Азии и США», — сообщили в администрации.
 
«Соответственно, мы <...> ведем переговоры с крупнейшими производителями природного газа по всему миру, чтобы понять их возможности и готовность временно увеличить добычу природного газа и распределить эти объемы среди европейских покупателей», — добавили там.
 
Позже представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что США работают над поиском альтернативных источников газа для Европы на случай перебоев в поставках из России. По ее словам, возможное сокращение поставок российского топлива окажет минимальное влияние на цены в Соединенных Штатах.
 
О том, что США ведут с международным бизнесом переговоры по поставкам газа в ЕС вместо российского в случае проблем из-за конфликта Москвы и Киева, 15 января сообщили источники Reuters. По данным агентства, крупные энергокомпании заявили Госдепу, что мировые поставки ограничены, и в наличии имеется мало топлива, чтобы покрыть объемы, поставляемые из России.
 
Затем The Times со ссылкой на источники сообщила об опасениях британских чиновников, что из-за возможных санкций Запада против Москвы по Украине Россия сократит поставки газа в Европу. Власти Великобритании считают, что в случае введения ограничений Россия может использовать свои природные ресурсы как оружие. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ назвал материал издания примером «фейковой истерии».
 
Власти США пригрозили России жесткими санкциями в случае агрессии по отношению к Украине. В конгресс внесли несколько проектов ограничений, которые в том числе предполагают санкции в отношении российского банковского сектора, руководства страны и газопровода «Северный поток-2». Санкции со стороны Европы, по словам главы австрийского МИДа Александера Шалленберга, не затронут трубопровод, так как Европа «в определенной степени зависит от энергоносителей из России».
 
В Кремле не раз говорили, что Россия не использует газ как оружие, и отвергали сообщения о готовящемся «вторжении» на Украину.
 
Наталия Анисимова
 


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