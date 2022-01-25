США пообещали Европе найти альтернативу российскому газу

США работают над тем, чтобы найти поставщиков газа из других регионов — Северной Африки, Ближнего Востока, Азии, заявили в администрации Байдена. В Кремле назвали опасения по поводу снижения поставок «фейковой истерией»



Соединенные Штаты ведут переговоры с крупными компаниями — производителями энергоресурсов о поставках газа в Евросоюз, если это потребуется в случае обострения ситуации на Украине и срыва поставок из России. Об этом на брифинге заявил неназванный представитель администрации президента Джо Байдена, передает Reuters.



Он не уточнил, о каких именно компаниях идет речь, но отметил, что консультации идут с производителями сжиженного природного газа (СПГ). «Мы работаем над тем, чтобы выявить дополнительные объемы природного газа нероссийского происхождения в различных регионах мира — от Северной Африки и Ближнего Востока до Азии и США», — сообщили в администрации.



«Соответственно, мы <...> ведем переговоры с крупнейшими производителями природного газа по всему миру, чтобы понять их возможности и готовность временно увеличить добычу природного газа и распределить эти объемы среди европейских покупателей», — добавили там.



Позже представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что США работают над поиском альтернативных источников газа для Европы на случай перебоев в поставках из России. По ее словам, возможное сокращение поставок российского топлива окажет минимальное влияние на цены в Соединенных Штатах.



О том, что США ведут с международным бизнесом переговоры по поставкам газа в ЕС вместо российского в случае проблем из-за конфликта Москвы и Киева, 15 января сообщили источники Reuters. По данным агентства, крупные энергокомпании заявили Госдепу, что мировые поставки ограничены, и в наличии имеется мало топлива, чтобы покрыть объемы, поставляемые из России.



Затем The Times со ссылкой на источники сообщила об опасениях британских чиновников, что из-за возможных санкций Запада против Москвы по Украине Россия сократит поставки газа в Европу. Власти Великобритании считают, что в случае введения ограничений Россия может использовать свои природные ресурсы как оружие. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ назвал материал издания примером «фейковой истерии».



Власти США пригрозили России жесткими санкциями в случае агрессии по отношению к Украине. В конгресс внесли несколько проектов ограничений, которые в том числе предполагают санкции в отношении российского банковского сектора, руководства страны и газопровода «Северный поток-2». Санкции со стороны Европы, по словам главы австрийского МИДа Александера Шалленберга, не затронут трубопровод, так как Европа «в определенной степени зависит от энергоносителей из России».



В Кремле не раз говорили, что Россия не использует газ как оружие, и отвергали сообщения о готовящемся «вторжении» на Украину.



Наталия Анисимова

Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566892/