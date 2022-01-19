Антикитайские санкции тормозят солнечную энергетику в США

Тарифы на зеленую энергию для американцев вырастут



Ввод новых солнечных электростанций (СЭС) в Америке в 2022 г. может оказаться на 25% ниже по сравнению с последним прогнозом минэнерго США, такой сценарий описывает консалтинговая компания Wood Mackenzie в отчете US Solar Market Insight. Для коммунальных, коммерческих и общественных СЭС прогнозы были снижены экспертами на 33, 4 и 0,3% соответственно. Причиной этого могут стать затруднения с поставками комплектующих из-за глобального логистического кризиса и ограничений на импорт поликремния из КНР. Вашингтон в июне 2021 г. наложил на Китай санкции из-за того, что для производства поликремниевых элементов предположительно используется принудительный труд мусульман-уйгуров в Синьцзяне.



Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США в январском прогнозе отмечало, что в стране в 2022 г. появятся еще 21,5 ГВт СЭС для коммунальных предприятий – это заметно больше, чем рекордные 15,5 ГВт в 2021 г. Почти половина новых мощностей строятся в Техасе (6,1 ГВт, или 28% от общего числа по стране) и Калифорнии (4 ГВт). В 2020 г., по данным EIA, на СЭС приходилось 3% от выработки электроэнергии в США. По последней оценке управления от 18 января, всего в США на конец 2021 г. работало 63 ГВт СЭС.



О проблемах солнечной индустрии говорят и аналитики S&P Global. Сбои в цепочках поставок и рост цен на компоненты, по их мнению, замедлили рост отрасли на флагманском для нее юго-востоке США в 2021 г. и могут сохраниться как сдерживающие факторы до конца 2022 г. «Инфляция цен на поликремний, сталь и медь будет продолжать поддерживать высокие цены на солнечную энергетику. Стоимость поликремния выросла примерно втрое за последний год, в то время как цены на горячекатаный прокат удвоились. Стоимость фрахта контейнеров все еще примерно на 400% выше допандемийного уровня», – поясняет S&P Global в прогнозе 21 января.



25 января крупный игрок в солнечной индустрии США NextEra Energy Partners LP сообщила в финансовом отчете за 2021 г. о $10 млн убытков в IV квартале. Акции компании упали на 3,1% на предрыночных торгах до $79,42 за бумагу. В ноябре NextEra Energy сообщала, что ее оптовый энергобизнес подписал контракты на 4,3 ГВт новых солнечных батарей в 2021 и 2022 гг. в США.



Июньские санкции администрации президента США Джо Байдена коснулись китайских производителей поликремния, и в первую очередь одного из крупнейших игроков сектора – Hoshine Silicon Industry. В ноябре 2021 г. Таможенная и пограничная служба США (CBP) разъяснила политику по исполнению санкций, отметив, что импортеры могут снизить риск задержаний поставок, продемонстрировав, что поликремний в их продукции поступает не из Синьцзяна. Как сообщили газете Financial Times в 8minute Solar Energy (оператор СЭС в Калифорнии), у компании были задержаны на границе поставки из Малайзии и Вьетнама в связи с санкциями. Но «никто из нас не хочет покупать продукт, который производится принудительным трудом», заверил главный исполнительный директор компании Том Баттгенбах.



Доля производителей из КНР в сегменте поликремния в мире достигает 80% (с учетом китайских заводов во Вьетнаме, Малайзии и других странах Юго-Восточной Азии), США производят лишь около 4%. В феврале администрация Байдена будет рассматривать вопрос продления санкций. «Несмотря на то что в разработке находится большое количество проектов [СЭС в США], их завершение остается под угрозой. Ожидается, что проблемы, связанные с высокими ценами на сырьевые товары и ограничениями в цепочках поставок, в полной мере проявятся в течение 2022 г. и в начале 2023 г.», – говорится в прогнозе Wood Mackenzie.



Инфляция не должна оказать значительного влияния на внедрение солнечной энергетики, так как соответствующие фонды под эти проекты уже предполагаются, госсубсидии американским производителям будут выделены и в целом политическая мотивация для развития отрасли есть, считает аналитик по товарным рынкам банка «Открытие» Оксана Лукичева. Кроме того, американские потребители в конце концов оплатят любой рост цен, добавила она. Санкции против китайского поликремния повысят стоимость импорта и в лучшем случае будут способствовать налаживанию производства в США, считает эксперт. Ограничения на китайский поликремний закрывают внутренний рынок солнечной энергетики США от мирового, заметила Лукичева.



Пока говорить о закате солнечной генерации в США преждевременно, говорит управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, но проблемы в секторе имеются. Потенциально в США есть производители кадмий-теллуридовых панелей, но их доля не превышает 10% рынка, заметил он. Безусловно, поставки через трейдеров и рост стоимости компонентной базы удорожают производство панелей, признает эксперт.



Гришунин отметил, что по-прежнему отсутствуют качественные способы аккумулирования энергии (промышленные накопители. – «Ведомости»), несмотря на усилия Tesla по использованию отработанных аккумуляторов электромобилей в качестве стационарных накопителей. Рваный ритм работы СЭС не позволяет рассчитывать на них как на полноценную альтернативу тепловой генерации, продолжает эксперт. По его мнению, в этой ситуации вряд ли в США начнется более активное развитие ветроэнергетики в дополнение к солнечной – скорее Штаты воспользуются ожидаемым признанием газовой генерации зеленой, что позволит им монетизировать собственные месторождения газа и обновить энергосистему страны.



Илья Лакстыгал, Василий Милькин

Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566893/