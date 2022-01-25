Сможет ли газ заменить бензин как более чистое топливо для авто

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 07:43 По запасам газа Россия первая в мире. Как топливо для автомобиля, газ в 2-3 раза дешевле бензина и дизеля. При его использовании в два раза меньше стоит обслуживание машины и в полтора раза увеличивается срок службы двигателя. Но, несмотря на эти преимущества, развитие газомоторного транспорта в нашей стране идет медленно. Его доля от всего парка машин - менее 1%.



В правительстве сейчас прорабатывается вопрос об увеличении объемов потребления газа как моторного топлива для городов - участников федерального проекта "Чистый воздух". Он предусматривает сокращение на 20% объема выбросов в атмосферу в 12 крупных промышленных центрах РФ. Бюджетное финансирование проекта - 100 млрд рублей.



Одновременно в нашей стране работает программа "Развитие рынка газомоторного топлива". По ней к концу 2024 года объем потребления природного газа в качестве моторного топлива увеличится до 2,7 млрд кубометров (в 2021 году -1,3 млрд кубометров), количество газозаправочных станций - до 1273 единиц (сейчас - 637 станций). Бюджетное финансирование - 19,3 млрд рублей.



Первая проблема видна уже из приведенных цифр. Как пояснили "РГ" в компании "Газпром газомоторное топливо", в 2021 году в России построено 133 новые газозаправочные станции. Из них субсидии получили 98 объектов. Трехлетний опыт работы компании в программе показывает необходимость корректировки изначально заложенного принципа по ограничению числа получателей субсидии. Они не дают возможности получения поддержки во всех регионах, заинтересованных в развитии рынка газомоторного топлива (ГМТ).



Можно просто посчитать. Для достижения целевого показателя за три года, включая 2022 год, нужно построить еще 636 станций. То есть увеличить инфраструктуру в два раза, строя в среднем по 212 газозаправочных станций в год. При этом уже сейчас темпы ввода станций гораздо выше, чем темпы их загрузки.



По данным "Газпром газомоторное топливо", мощности газовых заправок с 2017 года увеличились в полтора раза, а их загрузка выросла лишь на 5%. При этом только у 376 станций, принадлежащих группе "Газпром", мощность более 2 млрд кубометров в год. К началу декабря 2021 года российский парк транспорта на природном газе составил 250 тысяч автомобилей. Но для достижения целевого показателя потребления газа как моторного топлива нужно 600 тыс. таких машин. В 2021 году было переоборудовано больше 15 тысяч авто (в 2020-м - свыше 10 тысяч). И прирост транспорта на газу происходит в основном за счет переоборудования, констатируют в компании.



Мощности газовых заправок с 2017 года увеличились в полтора раза, а их загрузка выросла лишь на 5 процентов



Но, несмотря на это, газовых заправок все равно недостаточно. В связи с более низкой теплотворной способностью газа по сравнению с бензином и дизелем на одном и том же объеме ГМТ можно проехать в пять раз меньшее расстояние, чем на баке, залитом нефтяным топливом, поясняет доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов. По его мнению, если в относительно небольших странах с высокой плотностью населения данный фактор не выглядит столь критичным, то в России с ее расстояниями (особенно в Сибири и на Дальнем Востоке) - это серьезная проблема. Поэтому залог развития газового транспорта - это строительство большого количества заправочных комплексов. Понятно, что бизнес не будет вкладывать деньги в соответствующие проекты без крупномасштабной поддержки со стороны государства, считает эксперт.



Именно фактором плотности населения можно объяснить то, что лидерами по использованию ГМТ являются южные регионы страны - Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Татарстан, Свердловская область, Республика Башкортостан.



Кроме того, как пояснил Андрианов, значительная часть сжиженных углеводородных газов (СУГ), которые наряду с сжиженным (СПГ) и компримированным природным газом (КПГ) используются в качестве ГМТ, экспортируется. Поэтому потоки СУГ распределяются в сторону тех регионов, где есть экспортные транспортные мощности. Отсутствие экспортной транспортной инфраструктуры как раз сдерживает производство СУГ на Дальнем Востоке, а в южных регионах с их черноморскими портами такой проблемы нет.





Инфографика "РГ"/Александр Чистов/Сергей Тихонов



Если посмотреть, где потребление ГМТ больше всего развито в мире, то это страны - импортеры газа и нефти, вроде Армении, Италии или Индии, где плотность населения велика, хорошо развита инфраструктура заправок, а ГМТ значительно дешевле бензина и дизеля. К примеру, в 2021 году литр АИ-95 в переводе на наши деньги в Армении стоил около 75 рублей, а килограмм СУГ - около 40 рублей. Сравнение не совсем корректное, но разницу цен показывает. Еще есть страны, где газ стал использоваться как топливо для автомобилей, чтобы не мешать экспорту нефти, ранее более доходному бизнесу нежели экспорт газа. Это, к примеру, Аргентина и Бразилия. Исключением из этого списка является Иран, который развил сектор ГМТ благодаря санкциям США, которые ограничили участие иностранного капитала в нефтегазовой отрасли страны. В результате зависимость от импорта бензина в Иране к 2006 году достигла 45%. И тогда же была принята программа развития газового транспорта.



Как отметил руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" Фонда ЦСР Александр Амирагян, перспективы ГМТ для всех видов транспорта связаны с расширением его использования в развивающихся странах, где цена на топливо и экономия на нем при выборе автомобиля имеет решающее значение. Кроме того, в этих странах необходимо решить вопрос дефицита электроэнергии, что может стать преградой для массового распространения электромобилей в будущем и сохранить ниши для газовых автомобилей. Также имеется потенциал роста использования природного газа в грузовых автоперевозках и на морском транспорте, где использование СПГ может стать эффективным, считает эксперт.



С этим согласен партнер практики стратегического и операционного консалтинга КПМГ Максим Малков. С его точки зрения, учитывая тренд на рост цен на газ и его активное вовлечение в замену угля, а также развитие газохимии и водородной энергетики, не стоит ожидать в развитых странах использование его в личных автомобилях, они будут также двигаться в сторону электричества. А вот для грузовых авто есть перспективы - здесь не решена проблема запаса хода и размера батарей, отмечает эксперт.



Соответственно и в России наибольшие перспективы ГМТ связаны с коммерческим транспортом, как пассажирским, так и грузовым. И главным тормозом для развития этой сферы являются два фактора - недостаточная заправочная инфраструктура и одновременно отсутствие необходимого для рентабельной работы заправочных станций количества газовых авто. Без машин не будет заправок, а без заправок не будет машин. Замкнутый круг, а такого рода проблемы не решаются без государственной поддержки.



Алексей Дуэль, Сергей Тихонов



