Минприроды предлагает разыграть участки Нурминской группы без спецусловий

Минприроды в конце декабря направило в правительство доклад о проведении аукциона на участки Нурминской группы (включает Нурминское, Ростовцевское и Среднеямальское месторождения) на Ямале, рассказали источники “Ъ”, знакомые с документом. Суммарные извлекаемые запасы участков — 387 млрд кубометров газа и 87 млн тонн нефти и конденсата.
Глава «Газпром нефти» Александр Дюков предлагал в письме президенту Владимиру Путину провести аукцион на участки со специальными условиями, среди которых наличие инфраструктуры для круглогодичной крупнотоннажной отгрузки нефти с Ямала морским транспортом и доступ к единой системе газоснабжения (ЕСГ) «Газпрома» (газопровод Ямбург—Тула). Фактически этим условиям удовлетворяет только «Газпром нефть». Помехой для лицензирования участков могло стать то, что они находятся в границах заказника «Ямальский» (см. “Ъ” от 8 декабря 2021 года).
Несмотря на это, по словам источников “Ъ”, Минприроды в докладе указывает на «целесообразность» проведения торгов на участки Нурминской группы без специальных условий. Так, министерство сообщает о поступлении в ведомство обращения главы «Роснефти» Игоря Сечина, где тот выразил заинтересованность в участии нефтекомпании в аукционе на эти участки. «Роснефть» «обладает необходимыми компетенциями для их разработки и с учетом реализуемого в настоящее время проекта "Восток Ойл" в состоянии обеспечить ввод месторождений после завершения строительства инфраструктуры как для отгрузки нефти с Ямала, так и для транспортировки газа», пересказывают собеседники “Ъ” текст доклада.
Кроме того, полагают в Минприроды, помимо «Газпром нефти» и «Роснефти» с учетом наличия инфраструктуры в аукционе могли бы поучаствовать «Газпром» и НОВАТЭК, последний может использовать добытый газ для загрузки СПГ-мощностей. Министерство сочло, что аукцион без специальных условий, ограничивающих доступ широкого круга интересантов, позволит обеспечить конкурентную борьбу и больший размер поступлений в бюджет. В Минприроды, «Роснефти», «Газпром нефти», НОВАТЭКе отказались от комментариев. По информации “Ъ”, НОВАТЭК не заинтересован в участии в аукционе. В пресс-службе правительства не ответили на запрос “Ъ”.
Возможный интерес «Роснефти» к участкам Нурминской группы выглядит неожиданным, поскольку компания не обладает значимой ресурсной базой поблизости. При этом «Газпром нефти» участки нужны для расширения ресурсной базы Новопортовского кластера. Нефтекомпания построила в Обской губе терминал «Ворота Арктики» мощностью 8,5 млн тонн нефти в год для вывоза сырья с Новопортовского месторождения. В октябре 2021 года она ввела газопровод на 20 млрд кубометров газа в год, который связал Новопортовское месторождение с ЕСГ «Газпрома», но он нуждается в дозагрузке.
Для монетизации запасов газа «Роснефти» необходимо будет построить трубопроводную инфраструктуру. В этом случае она могла бы попытаться договориться с «Газпромом» о сдаче газа в магистральный газопровод Бованенково—Ухта или с «Газпром нефтью», которая построила газопровод от Новопорта до магистрального газопровода Ямбург—Тула, считает глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев.
Противостояние «Роснефти» и структур «Газпрома» и «Газпром нефти» в аукционах за участки с большим объемом извлекаемых запасов не редкость, но крупных площадей в нераспределенном фонде осталось мало. В 2016–2017 годах «Роснефть» победила «Газпром нефть» в аукционе на последние крупные нефтяные Назымский и Эргинский участки. В 2016 году «Газпром», со своей стороны, переплатил за Лаявожское и Ванейвисское газовые месторождения в Ненецком автономном округе, с тем чтобы они не достались «Роснефти», которая собиралась использовать их для проекта «Печора СПГ». В 2018 году на тот момент глава Минприроды Сергей Донской называл Ростовцевское последним крупным нераспределенным нефтяным месторождением на суше.
Дмитрий Козлов, Татьяна ДятелПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566895/