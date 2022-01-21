Минприроды предлагает разыграть участки Нурминской группы без спецусловий

Как стало известно “Ъ”, просьба «Газпром нефти» провести аукцион на крупные нефтегазоконденсатные месторождения Нурминской группы, которые находятся в пределах Ямальского заказника, получила неожиданный поворот. Минприроды не против лицензирования участков, но без предложенных нефтекомпанией особых условий, которые бы ограничили участие других претендентов. Министерство сообщило правительству об уже проявленном интересе «Роснефти» к этим активам и видит перспективу участия в торгах других игроков.



Минприроды в конце декабря направило в правительство доклад о проведении аукциона на участки Нурминской группы (включает Нурминское, Ростовцевское и Среднеямальское месторождения) на Ямале, рассказали источники “Ъ”, знакомые с документом. Суммарные извлекаемые запасы участков — 387 млрд кубометров газа и 87 млн тонн нефти и конденсата.



Глава «Газпром нефти» Александр Дюков предлагал в письме президенту Владимиру Путину провести аукцион на участки со специальными условиями, среди которых наличие инфраструктуры для круглогодичной крупнотоннажной отгрузки нефти с Ямала морским транспортом и доступ к единой системе газоснабжения (ЕСГ) «Газпрома» (газопровод Ямбург—Тула). Фактически этим условиям удовлетворяет только «Газпром нефть». Помехой для лицензирования участков могло стать то, что они находятся в границах заказника «Ямальский» (см. “Ъ” от 8 декабря 2021 года).



Несмотря на это, по словам источников “Ъ”, Минприроды в докладе указывает на «целесообразность» проведения торгов на участки Нурминской группы без специальных условий. Так, министерство сообщает о поступлении в ведомство обращения главы «Роснефти» Игоря Сечина, где тот выразил заинтересованность в участии нефтекомпании в аукционе на эти участки. «Роснефть» «обладает необходимыми компетенциями для их разработки и с учетом реализуемого в настоящее время проекта "Восток Ойл" в состоянии обеспечить ввод месторождений после завершения строительства инфраструктуры как для отгрузки нефти с Ямала, так и для транспортировки газа», пересказывают собеседники “Ъ” текст доклада.



Кроме того, полагают в Минприроды, помимо «Газпром нефти» и «Роснефти» с учетом наличия инфраструктуры в аукционе могли бы поучаствовать «Газпром» и НОВАТЭК, последний может использовать добытый газ для загрузки СПГ-мощностей. Министерство сочло, что аукцион без специальных условий, ограничивающих доступ широкого круга интересантов, позволит обеспечить конкурентную борьбу и больший размер поступлений в бюджет. В Минприроды, «Роснефти», «Газпром нефти», НОВАТЭКе отказались от комментариев. По информации “Ъ”, НОВАТЭК не заинтересован в участии в аукционе. В пресс-службе правительства не ответили на запрос “Ъ”.



Возможный интерес «Роснефти» к участкам Нурминской группы выглядит неожиданным, поскольку компания не обладает значимой ресурсной базой поблизости. При этом «Газпром нефти» участки нужны для расширения ресурсной базы Новопортовского кластера. Нефтекомпания построила в Обской губе терминал «Ворота Арктики» мощностью 8,5 млн тонн нефти в год для вывоза сырья с Новопортовского месторождения. В октябре 2021 года она ввела газопровод на 20 млрд кубометров газа в год, который связал Новопортовское месторождение с ЕСГ «Газпрома», но он нуждается в дозагрузке.



Для монетизации запасов газа «Роснефти» необходимо будет построить трубопроводную инфраструктуру. В этом случае она могла бы попытаться договориться с «Газпромом» о сдаче газа в магистральный газопровод Бованенково—Ухта или с «Газпром нефтью», которая построила газопровод от Новопорта до магистрального газопровода Ямбург—Тула, считает глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев.



Противостояние «Роснефти» и структур «Газпрома» и «Газпром нефти» в аукционах за участки с большим объемом извлекаемых запасов не редкость, но крупных площадей в нераспределенном фонде осталось мало. В 2016–2017 годах «Роснефть» победила «Газпром нефть» в аукционе на последние крупные нефтяные Назымский и Эргинский участки. В 2016 году «Газпром», со своей стороны, переплатил за Лаявожское и Ванейвисское газовые месторождения в Ненецком автономном округе, с тем чтобы они не достались «Роснефти», которая собиралась использовать их для проекта «Печора СПГ». В 2018 году на тот момент глава Минприроды Сергей Донской называл Ростовцевское последним крупным нераспределенным нефтяным месторождением на суше.



Дмитрий Козлов, Татьяна Дятел

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