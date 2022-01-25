О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 26 января 2022 года, среда , 10:36:57 мск
Нефть, Brent: $87.96 +1,15
Валюта:    78.64 +1,28    88.93 +1,34
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Brent подешевела до $88 за баррель

Цены на нефть
«Нефть России», 26.01.22, Москва, 08:52    Котировки нефти снижаются в среду после большого скачка днем ранее, рынок следит за ситуацией вокруг Украины и ждет еженедельного доклада Минэнерго о запасах энергоносителей в США.
 
Американский институт нефти (API) 25 января сообщил, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 872 тысяч баррелей после подъема на 1,404 млн баррелей неделей ранее. Минэнерго США опубликует свою статистику позднее в среду. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что запасы нефти в стране снизились на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей, запасы бензина - выросли на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,6 млн баррелей.
 
К 8:15 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,2 (0,23%) , до $88 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $1,93 (2,2%), до $88,2 за баррель.
 
Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,34 (0,4%), до $85,26 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $2,29 (2,8%), до $85,6 за баррель.
 
Волатильность нефтяного рынка выросла на этой неделе: в понедельник цены упали более чем на 2%, а во вторник поднялись более чем на 2%. При этом они остаются около 7-летних максимумов.
 
Большинство экспертов ожидает дальнейшего увеличения спроса на нефть, и ряд инвестбанков, включая Goldman Sachs, прогнозирует подъем цены Brent до $100 за баррель в текущем году, отмечает Bloomberg.
 
"Ситуация вокруг Украины может иметь серьезные негативные последствия для энергетических рынков. Здесь очень много опасений и измотанных нервов, - говорит директор JTD Energy Services Pte Джон Дрисколл. - Высокая волатильность нефтяного рынка, вероятно, сохранится, но "бычий" тренд остается неизменным. Цена нефти пойдет к $90 за баррель, и это неизбежно".Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566898/
Дайджест зарубежных СМИ: поиски газа для Европы и коллапс в аэропорту СтамбулаВ Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей
Просмотров: 93

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

25.01.22
Нефть умеренно дорожает на ожиданиях медленного роста её добычи в мире
25.01.22
Нефтяные фьючерсы: Котировки растут на опасениях относительно возможных перебоев с поставками
25.01.22
Нефть WTI растет в цене, в центре внимания - геополитика и действия ФРС
25.01.22
Нефть Brent подорожала до $87,65 за баррель
24.01.22
Нефть дорожает на высоком спросе
24.01.22
Brent подорожала до $88,64 за баррель
24.01.22
Нефтяные фьючерсы: Котировки выросли после ракетной атаки на ОАЭ
24.01.22
Нефть Brent подешевела до $85,64 за баррель на фоне укрепления доллара
24.01.22
Нефтяные фьючерсы: Котировки упали на фоне общей динамики рискованных активов
21.01.22
Нефть дешевеет на 2% на данных о неожиданном росте ее запасов в США
21.01.22
Надолго ли сохранится нынешний уровень цен на Urals и как он повлияет на российскую экономику
21.01.22
Зимние холода, вероятно, продолжат поддерживать цены на нефть
21.01.22
Нефтяные фьючерсы: Котировки снижаются на фоне данных Минэнерго США по запасам
21.01.22
Котировки снижаются, но нацелены вырасти по итогам пятой недели подряд

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Brent подешевела до $88 за баррель

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 08:52   Котировки нефти снижаются в среду после большого скачка днем ранее, рынок следит за ситуацией вокруг Украины и ждет еженедельного доклада Минэнерго о запасах энергоносителей в США.
 
Американский институт нефти (API) 25 января сообщил, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 872 тысяч баррелей после подъема на 1,404 млн баррелей неделей ранее. Минэнерго США опубликует свою статистику позднее в среду. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что запасы нефти в стране снизились на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей, запасы бензина - выросли на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,6 млн баррелей.
 
К 8:15 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,2 (0,23%) , до $88 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $1,93 (2,2%), до $88,2 за баррель.
 
Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,34 (0,4%), до $85,26 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $2,29 (2,8%), до $85,6 за баррель.
 
Волатильность нефтяного рынка выросла на этой неделе: в понедельник цены упали более чем на 2%, а во вторник поднялись более чем на 2%. При этом они остаются около 7-летних максимумов.
 
Большинство экспертов ожидает дальнейшего увеличения спроса на нефть, и ряд инвестбанков, включая Goldman Sachs, прогнозирует подъем цены Brent до $100 за баррель в текущем году, отмечает Bloomberg.
 
"Ситуация вокруг Украины может иметь серьезные негативные последствия для энергетических рынков. Здесь очень много опасений и измотанных нервов, - говорит директор JTD Energy Services Pte Джон Дрисколл. - Высокая волатильность нефтяного рынка, вероятно, сохранится, но "бычий" тренд остается неизменным. Цена нефти пойдет к $90 за баррель, и это неизбежно".
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →