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В Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей

Москва
«Нефть России», 26.01.22, Москва, 08:59    За две недели число заболевших выросло в 14 раз
 
Беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей отмечается в Москве - за две недели число заболевших выросло в 14 раз. Об этом сообщается в среду на сайте департамента здравоохранения столицы.
 
"В Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей. За две недели число заболевших детей выросло в 14 раз - с 2 тыс. в неделю до 28, а госпитализации - в 10 раз - их число составляет сейчас 120 детей в сутки. Важно, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей - это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям", - говорится в сообщении.
 
В департаменте добавили, что в целом в столице наблюдается стремительный рост новых случаев COVID-19 и ОРВИ. За последние две недели число заболевших ковидом и ОРВИ выросло в пять раз.
 
"С учетом особенностей нового штамма "омикрон", который сейчас доминирует в структуре заболеваемости, основная нагрузка ложится на амбулаторное звено. Именно поликлиника обеспечивает лечением более 90% заболевших COVID-19 и ОРВИ", - отмечается в сообщении.
 

Режим работы детских больниц
 
Власти Москвы приняли решение о закрытии плановой госпитализации в детские больницы на три недели из-за роста заболеваемости ковидом среди детей.
 
"В целях снижения риска инфицирования наиболее уязвимых категорий детей мы приняли решение о закрытии плановой госпитализации в детские больницы на три недели. Эти временные изменения не распространяются на плановую госпитализацию маленьких пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также при других заболеваниях или состояниях, не допускающих промедления в оказании медицинской помощи. Экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме без исключения всем детям", - говорится в сообщении.
 
Также в департаменте в связи с увеличившейся нагрузкой на амбулаторное звено призвали москвичей отложить плановые визиты в поликлинику на две-три недели. Прием по другим заболеваниям будет временно ограничен.
 
"Просим горожан отнестись с пониманием к вынужденным мерам и рассчитываем, что уже скоро от них можно будет отказаться. Они направлены на то, чтобы обеспечить безопасность пациентов и справиться с новой волной пандемии коронавируса", - добавили в департаменте.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566899/
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В Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 08:59   За две недели число заболевших выросло в 14 раз
 
Беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей отмечается в Москве - за две недели число заболевших выросло в 14 раз. Об этом сообщается в среду на сайте департамента здравоохранения столицы.
 
"В Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей. За две недели число заболевших детей выросло в 14 раз - с 2 тыс. в неделю до 28, а госпитализации - в 10 раз - их число составляет сейчас 120 детей в сутки. Важно, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей - это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям", - говорится в сообщении.
 
В департаменте добавили, что в целом в столице наблюдается стремительный рост новых случаев COVID-19 и ОРВИ. За последние две недели число заболевших ковидом и ОРВИ выросло в пять раз.
 
"С учетом особенностей нового штамма "омикрон", который сейчас доминирует в структуре заболеваемости, основная нагрузка ложится на амбулаторное звено. Именно поликлиника обеспечивает лечением более 90% заболевших COVID-19 и ОРВИ", - отмечается в сообщении.
 

Режим работы детских больниц
 
Власти Москвы приняли решение о закрытии плановой госпитализации в детские больницы на три недели из-за роста заболеваемости ковидом среди детей.
 
"В целях снижения риска инфицирования наиболее уязвимых категорий детей мы приняли решение о закрытии плановой госпитализации в детские больницы на три недели. Эти временные изменения не распространяются на плановую госпитализацию маленьких пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также при других заболеваниях или состояниях, не допускающих промедления в оказании медицинской помощи. Экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме без исключения всем детям", - говорится в сообщении.
 
Также в департаменте в связи с увеличившейся нагрузкой на амбулаторное звено призвали москвичей отложить плановые визиты в поликлинику на две-три недели. Прием по другим заболеваниям будет временно ограничен.
 
"Просим горожан отнестись с пониманием к вынужденным мерам и рассчитываем, что уже скоро от них можно будет отказаться. Они направлены на то, чтобы обеспечить безопасность пациентов и справиться с новой волной пандемии коронавируса", - добавили в департаменте.
 


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