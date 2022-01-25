Замминистра экологии Казахстана и глава оператора утильсбора задержаны по подозрению в коррупции

В Казахстане задержаны вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов и предправления компании «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев. Обоих подозревают в коррупционных преступлениях. Сейчас они доставлены в изолятор временного содержания в Нур-Султане, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу агентства по противодействию коррупции.



«Оператор РОП» отвечала за взимание утилизационного сбора с автомобилей. Платежи могли составлять от $1 тыс. до $10 тыс. В этой сфере частная компания, подконтрольная младшей дочери первого президента Казахстана Алии Назарбаевой, была монополистом. Медет Кумаргалиев возглавил «Оператор РОП» в ноябре 2019 года. Ахметжан Примкулов был назначен замминистра в июле 2019 года.



11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в обществе множество вопросов вызывает деятельность «Оператора РОП». Господин Токаев распорядился прекратить практику взимания утилизационного сбора с автомобилей «Оператором РОП». Он считает, что сборами должна заниматься государственная организация, поэтому эти функции передали госкомпании АО «Жасыл даму».



После январских массовых протестов в Казахстане начались кадровые перестановки в госсекторе, который стали покидать родственники экс-президента Нурсултана Назарбаева. В частности, с должности замглавы Комитета нацбезопасности был уволен племянник первого президента Самат Абиш. Также покинул пост председатель президиума палаты предпринимателей «Атамекен» Тимур Кулибаев, зять господина Назарбаева.

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