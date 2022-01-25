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Замминистра экологии Казахстана и глава оператора утильсбора задержаны по подозрению в коррупции

Расследования
«Нефть России», 26.01.22, Москва, 09:21    В Казахстане задержаны вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов и предправления компании «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев. Обоих подозревают в коррупционных преступлениях. Сейчас они доставлены в изолятор временного содержания в Нур-Султане, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу агентства по противодействию коррупции.
 
«Оператор РОП» отвечала за взимание утилизационного сбора с автомобилей. Платежи могли составлять от $1 тыс. до $10 тыс. В этой сфере частная компания, подконтрольная младшей дочери первого президента Казахстана Алии Назарбаевой, была монополистом. Медет Кумаргалиев возглавил «Оператор РОП» в ноябре 2019 года. Ахметжан Примкулов был назначен замминистра в июле 2019 года.
 
11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в обществе множество вопросов вызывает деятельность «Оператора РОП». Господин Токаев распорядился прекратить практику взимания утилизационного сбора с автомобилей «Оператором РОП». Он считает, что сборами должна заниматься государственная организация, поэтому эти функции передали госкомпании АО «Жасыл даму».
 
После январских массовых протестов в Казахстане начались кадровые перестановки в госсекторе, который стали покидать родственники экс-президента Нурсултана Назарбаева. В частности, с должности замглавы Комитета нацбезопасности был уволен племянник первого президента Самат Абиш. Также покинул пост председатель президиума палаты предпринимателей «Атамекен» Тимур Кулибаев, зять господина Назарбаева.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566900/
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Замминистра экологии Казахстана и глава оператора утильсбора задержаны по подозрению в коррупции

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 09:21   В Казахстане задержаны вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов и предправления компании «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев. Обоих подозревают в коррупционных преступлениях. Сейчас они доставлены в изолятор временного содержания в Нур-Султане, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу агентства по противодействию коррупции.
 
«Оператор РОП» отвечала за взимание утилизационного сбора с автомобилей. Платежи могли составлять от $1 тыс. до $10 тыс. В этой сфере частная компания, подконтрольная младшей дочери первого президента Казахстана Алии Назарбаевой, была монополистом. Медет Кумаргалиев возглавил «Оператор РОП» в ноябре 2019 года. Ахметжан Примкулов был назначен замминистра в июле 2019 года.
 
11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в обществе множество вопросов вызывает деятельность «Оператора РОП». Господин Токаев распорядился прекратить практику взимания утилизационного сбора с автомобилей «Оператором РОП». Он считает, что сборами должна заниматься государственная организация, поэтому эти функции передали госкомпании АО «Жасыл даму».
 
После январских массовых протестов в Казахстане начались кадровые перестановки в госсекторе, который стали покидать родственники экс-президента Нурсултана Назарбаева. В частности, с должности замглавы Комитета нацбезопасности был уволен племянник первого президента Самат Абиш. Также покинул пост председатель президиума палаты предпринимателей «Атамекен» Тимур Кулибаев, зять господина Назарбаева.
 


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