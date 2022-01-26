Европейские фондовые рынки, вероятно, продолжат расти перед решением ФРС по ставкам

Европейские фондовые рынки могут вырасти второй день подряд, в то время как фьючерсы на американские индексы утром также повышаются. Доллар укрепляется, доходность 10-летних американских гособлигаций стабилизировалась, цены на нефть снижаются, а золото дорожает.



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АКЦИИ



Торги на европейских биржах в четверг могут вновь начаться с роста перед объявлением решения Федеральной резервной системы, которое покажет, насколько агрессивно центробанк собирается бороться с инфляцией.



Фьючерсы на индексы США также повышаются. Во вторник к концу дневной части сессии индексы сильно отскочили с минимумов, однако очередная волна продаж накрыла рынки в последний час торгов. Технологический сектор возглавил падение на рынке.



Как отметил Барри Баннистер, старший аналитик по акциям в Stifel, Уолл-стрит приходится иметь дело с признаками замедления экономического роста из-за COVID-19 и центробанком, который не может не выполнить свои обещания.



"Участники рынка смирились с этим, и это очень важно, - пояснил Баннистер. - Одновременное ужесточение налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики дается финансовым активам тяжело, если до этого они пользовались ошеломительной стимулирующей поддержкой".



Между тем тот факт, что ведущие индексы отскочили с сессионных минимумов, может свидетельствовать о том, что некоторые инвесторы надеются на более взвешенный подход ФРС к повышению процентных ставок в связи с ухудшением перспектив экономического роста.



Торги на азиатских фондовых рынках проходили со смешанной динамикой.



Sarka Halas

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ