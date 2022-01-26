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Европейские фондовые рынки, вероятно, продолжат расти перед решением ФРС по ставкам

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 26.01.22, Москва, 09:56    Европейские фондовые рынки могут вырасти второй день подряд, в то время как фьючерсы на американские индексы утром также повышаются. Доллар укрепляется, доходность 10-летних американских гособлигаций стабилизировалась, цены на нефть снижаются, а золото дорожает.
 
- Инвесторы активно покупают золото в поисках защиты от рыночной и геополитической турбулентности
- Запасов ключевых чипов у компаний США осталось менее чем на 5 дней - опрос Министерства торговли США
- Инфляция, проблемы в цепочках поставок и омикрон-штамм, вероятно, окажут более мощное влияние на рост мировой экономики - МВФ
- ЕС и Британия снимают карантинные ограничения на передвижения
- Прибыль и продажи Microsoft в прошедшем квартале выросли благодаря спросу на облачные сервисы
- Прибыль Texas Instruments в 4-м квартале повысилась с 1,69 млрд долларов до 2,14 млрд долларов на фоне роста выручки на 19%
 

АКЦИИ
 
Торги на европейских биржах в четверг могут вновь начаться с роста перед объявлением решения Федеральной резервной системы, которое покажет, насколько агрессивно центробанк собирается бороться с инфляцией.
 
Фьючерсы на индексы США также повышаются. Во вторник к концу дневной части сессии индексы сильно отскочили с минимумов, однако очередная волна продаж накрыла рынки в последний час торгов. Технологический сектор возглавил падение на рынке.
 
Как отметил Барри Баннистер, старший аналитик по акциям в Stifel, Уолл-стрит приходится иметь дело с признаками замедления экономического роста из-за COVID-19 и центробанком, который не может не выполнить свои обещания.
 
"Участники рынка смирились с этим, и это очень важно, - пояснил Баннистер. - Одновременное ужесточение налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики дается финансовым активам тяжело, если до этого они пользовались ошеломительной стимулирующей поддержкой".
 
Между тем тот факт, что ведущие индексы отскочили с сессионных минимумов, может свидетельствовать о том, что некоторые инвесторы надеются на более взвешенный подход ФРС к повышению процентных ставок в связи с ухудшением перспектив экономического роста.
 
Торги на азиатских фондовых рынках проходили со смешанной динамикой.
 
Sarka HalasПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566902/
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Европейские фондовые рынки, вероятно, продолжат расти перед решением ФРС по ставкам

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 09:56   Европейские фондовые рынки могут вырасти второй день подряд, в то время как фьючерсы на американские индексы утром также повышаются. Доллар укрепляется, доходность 10-летних американских гособлигаций стабилизировалась, цены на нефть снижаются, а золото дорожает.
 
- Инвесторы активно покупают золото в поисках защиты от рыночной и геополитической турбулентности
- Запасов ключевых чипов у компаний США осталось менее чем на 5 дней - опрос Министерства торговли США
- Инфляция, проблемы в цепочках поставок и омикрон-штамм, вероятно, окажут более мощное влияние на рост мировой экономики - МВФ
- ЕС и Британия снимают карантинные ограничения на передвижения
- Прибыль и продажи Microsoft в прошедшем квартале выросли благодаря спросу на облачные сервисы
- Прибыль Texas Instruments в 4-м квартале повысилась с 1,69 млрд долларов до 2,14 млрд долларов на фоне роста выручки на 19%
 

АКЦИИ
 
Торги на европейских биржах в четверг могут вновь начаться с роста перед объявлением решения Федеральной резервной системы, которое покажет, насколько агрессивно центробанк собирается бороться с инфляцией.
 
Фьючерсы на индексы США также повышаются. Во вторник к концу дневной части сессии индексы сильно отскочили с минимумов, однако очередная волна продаж накрыла рынки в последний час торгов. Технологический сектор возглавил падение на рынке.
 
Как отметил Барри Баннистер, старший аналитик по акциям в Stifel, Уолл-стрит приходится иметь дело с признаками замедления экономического роста из-за COVID-19 и центробанком, который не может не выполнить свои обещания.
 
"Участники рынка смирились с этим, и это очень важно, - пояснил Баннистер. - Одновременное ужесточение налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики дается финансовым активам тяжело, если до этого они пользовались ошеломительной стимулирующей поддержкой".
 
Между тем тот факт, что ведущие индексы отскочили с сессионных минимумов, может свидетельствовать о том, что некоторые инвесторы надеются на более взвешенный подход ФРС к повышению процентных ставок в связи с ухудшением перспектив экономического роста.
 
Торги на азиатских фондовых рынках проходили со смешанной динамикой.
 
Sarka Halas
 


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