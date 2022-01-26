О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 26 января 2022 года, среда , 10:37:38 мск
Нефть, Brent: $87.96 +1,15
Валюта:    78.64 +1,28    88.93 +1,34
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Нефть в Азии снизилась в цене, а золото торговалось у флэтовой линии

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 26.01.22, Москва, 09:57    Фьючерсы на нефть в Азии подешевели вслед за фондовыми рынками на опасениях относительно возможного повышения процентной ставки ФРС, отмечают в Rystad Energy. Пессимизм инвесторов перевешивает позитивные для цен фундаментальные факторы, в том числе, опасения относительно напряженности на российско-украинской границе и сокращение добычи ОПЕК+ сверх оговоренного уровня.
 
Около 06.20 по Гринвичу мартовские фьючерсы на нефть WTI снизились в цене на 0,29 доллара, до 85,31 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть Brent подешевели примерно на 0,1 доллара.
 
В Rystad полагают, что позитивные фундаментальные факторы могут ограничить потенциал снижения котировок в краткосрочной перспективе. “Цены на нефть будут склонны к росту до конца февраля”, хотя возможны краткосрочные снижения, отмечают в Rystad.
 

ЗОЛОТО
 
Котировки золота в Азии выросли, а затем немного снизились. Цены получают некоторую поддержку на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, а также на фоне усиления геополитических рисков, говорят в Oanda. Инвесторы покупали золото на опасениях, что ФРС может просигнализировать о резком ужесточении денежно-кредитной политики, добавляют в Oanda.
 
Около 06.20 по Гринвичу февральские фьючерсы на золото снизились в цене на 3,70 доллара, до 1848,80 доллара за унцию.
 
В Oanda отмечают, что напряженность на российско-украинской границе, переговоры по ядерному соглашению с Ираном и очередные ракетные запуски в Северной Корее также могут поспособствовать повышению спроса на золото.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566903/
Европейские фондовые рынки, вероятно, продолжат расти перед решением ФРС по ставкамАвстралия готова поставлять СПГ в Европу в случае сокращения поставок российского газа
Просмотров: 60

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

26.01.22
DJIA и S&P 500 закрылись с понижением на фоне продолжения турбулентности на фондовом рынке США
26.01.22
Средний срок жизни бумажных рублей составляет 2-2,5 года
26.01.22
Потенциал роста индекса доллара США по-прежнему ограничен уровнем 96,00
26.01.22
Рынок акций РФ открылся подъемом индекса МосБиржи на 2,8%
26.01.22
Фондовые индексы США снизились по итогам торгов на фоне заседания ФРС
26.01.22
Курс доллара на Московской бирже вырос до 78,7 рубля
26.01.22
Forbes назвал потери богатейших россиян на фоне ситуации вокруг Украины
26.01.22
Рубль умеренно снижается к доллару и евро на старте торгов
26.01.22
Европейские фондовые рынки, вероятно, продолжат расти перед решением ФРС по ставкам
26.01.22
Нефть в Азии снизилась в цене, а золото торговалось у флэтовой линии
26.01.22
ЦБ ответил на критику его предложений ограничить криптовалюты в России
26.01.22
Российский рынок акций прибавляет 2% на улучшении политического фона
25.01.22
Основные фондовые индексы США восстановились после глубокого спада
25.01.22
Эксперты: удачная игра на бирже позволит накопить на жилье за пять-семь лет
25.01.22
Европейские акции показали худшее падение с ноября в преддверии заседания ФРС

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Нефть в Азии снизилась в цене, а золото торговалось у флэтовой линии

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 09:57   Фьючерсы на нефть в Азии подешевели вслед за фондовыми рынками на опасениях относительно возможного повышения процентной ставки ФРС, отмечают в Rystad Energy. Пессимизм инвесторов перевешивает позитивные для цен фундаментальные факторы, в том числе, опасения относительно напряженности на российско-украинской границе и сокращение добычи ОПЕК+ сверх оговоренного уровня.
 
Около 06.20 по Гринвичу мартовские фьючерсы на нефть WTI снизились в цене на 0,29 доллара, до 85,31 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть Brent подешевели примерно на 0,1 доллара.
 
В Rystad полагают, что позитивные фундаментальные факторы могут ограничить потенциал снижения котировок в краткосрочной перспективе. “Цены на нефть будут склонны к росту до конца февраля”, хотя возможны краткосрочные снижения, отмечают в Rystad.
 

ЗОЛОТО
 
Котировки золота в Азии выросли, а затем немного снизились. Цены получают некоторую поддержку на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, а также на фоне усиления геополитических рисков, говорят в Oanda. Инвесторы покупали золото на опасениях, что ФРС может просигнализировать о резком ужесточении денежно-кредитной политики, добавляют в Oanda.
 
Около 06.20 по Гринвичу февральские фьючерсы на золото снизились в цене на 3,70 доллара, до 1848,80 доллара за унцию.
 
В Oanda отмечают, что напряженность на российско-украинской границе, переговоры по ядерному соглашению с Ираном и очередные ракетные запуски в Северной Корее также могут поспособствовать повышению спроса на золото.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →