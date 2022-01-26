Нефть в Азии снизилась в цене, а золото торговалось у флэтовой линии

Фьючерсы на нефть в Азии подешевели вслед за фондовыми рынками на опасениях относительно возможного повышения процентной ставки ФРС, отмечают в Rystad Energy. Пессимизм инвесторов перевешивает позитивные для цен фундаментальные факторы, в том числе, опасения относительно напряженности на российско-украинской границе и сокращение добычи ОПЕК+ сверх оговоренного уровня.



Около 06.20 по Гринвичу мартовские фьючерсы на нефть WTI снизились в цене на 0,29 доллара, до 85,31 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть Brent подешевели примерно на 0,1 доллара.



В Rystad полагают, что позитивные фундаментальные факторы могут ограничить потенциал снижения котировок в краткосрочной перспективе. “Цены на нефть будут склонны к росту до конца февраля”, хотя возможны краткосрочные снижения, отмечают в Rystad.





ЗОЛОТО



Котировки золота в Азии выросли, а затем немного снизились. Цены получают некоторую поддержку на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, а также на фоне усиления геополитических рисков, говорят в Oanda. Инвесторы покупали золото на опасениях, что ФРС может просигнализировать о резком ужесточении денежно-кредитной политики, добавляют в Oanda.



Около 06.20 по Гринвичу февральские фьючерсы на золото снизились в цене на 3,70 доллара, до 1848,80 доллара за унцию.



В Oanda отмечают, что напряженность на российско-украинской границе, переговоры по ядерному соглашению с Ираном и очередные ракетные запуски в Северной Корее также могут поспособствовать повышению спроса на золото.

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ