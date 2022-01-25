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Австралия готова поставлять СПГ в Европу в случае сокращения поставок российского газа

Экспорт, импорт
«Нефть России», 26.01.22, Москва, 09:58    Австралия готова поставлять сжиженный газ в страны Европы, если они ощутят нехватку российского топлива. Об этом в среду заявил федеральный министр природных и водных ресурсов Кит Питт.
 
По словам главы ведомства, Австралия "готова оказать помощь в ответ на любой запрос о поставках СПГ", который поступит от европейских стран при "нехватке газа из России". "Австралийские экспортеры сжиженного газа - это ведущие мировые компании, надежные поставщики, <...> способные поставлять энергию по всему миру", - сказал Питт в интервью газете "Острэлиан", отметив, что Австралия способна "удовлетворить растущий мировой спрос и оставаться надежным поставщиком СПГ".
 
Заявление министра прозвучало после сообщений о том, что Соединенные Штаты обсуждают с союзниками и партнерами возможность поставок в Европу дополнительного объема газа в случае потенциального обострения ситуации на Украине. Как отмечает издание, в переговорах о поиске альтернативных поставок газа для европейских покупателей принимали участие и представители австралийских газодобывающих и газоперерабатывающих компаний, а также ряд министров федерального правительства страны.
 
В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Во вторник Песков подчеркнул, что Кремль с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566904/
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Австралия готова поставлять СПГ в Европу в случае сокращения поставок российского газа

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 09:58   Австралия готова поставлять сжиженный газ в страны Европы, если они ощутят нехватку российского топлива. Об этом в среду заявил федеральный министр природных и водных ресурсов Кит Питт.
 
По словам главы ведомства, Австралия "готова оказать помощь в ответ на любой запрос о поставках СПГ", который поступит от европейских стран при "нехватке газа из России". "Австралийские экспортеры сжиженного газа - это ведущие мировые компании, надежные поставщики, <...> способные поставлять энергию по всему миру", - сказал Питт в интервью газете "Острэлиан", отметив, что Австралия способна "удовлетворить растущий мировой спрос и оставаться надежным поставщиком СПГ".
 
Заявление министра прозвучало после сообщений о том, что Соединенные Штаты обсуждают с союзниками и партнерами возможность поставок в Европу дополнительного объема газа в случае потенциального обострения ситуации на Украине. Как отмечает издание, в переговорах о поиске альтернативных поставок газа для европейских покупателей принимали участие и представители австралийских газодобывающих и газоперерабатывающих компаний, а также ряд министров федерального правительства страны.
 
В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Во вторник Песков подчеркнул, что Кремль с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.
 


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