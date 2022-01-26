Нестабильность рынка РФ из-за ситуации вокруг Украины сохранится на пару месяцев

Нестабильность российского рынка из-за ситуации вокруг Украины будет сохраняться на протяжении пары месяцев, после чего западные инвесторы вновь начнут изучать возможность покупки активов РФ. Такое мнение выразил в беседе с корр. ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors ("Нэвигейтор принсипал инвесторс") Кайл Шостак.



"Стоит ожидать, что инвестиционная привлекательность российского рынка будет линейно зависеть от накала страстей вокруг ситуации с Украиной. Думаю, что нынешняя волатильность на рынке сохранится в ближайшие пару месяцев", - сказал он.



По словам эксперта, по истечении этого срока начнется возврат к "переоценке фундаментальных факторов и нащупыванию нижних границ оценок, при которых западные фонды будут готовы снова входить в российские активы". "Существенными факторами при этом будут прогноз по суверенному рейтингу, коридор цен на нефть и газ, который смотрится довольно надежно для российского бюджета, и корпоративная отчетность крупнейших российских эмитентов", - отметил он.



"Если отбросить в сторону страсти вокруг геополитики, то крупные развивающиеся рынки в целом выглядят привлекательно по сравнению с развитыми экономиками, и российский рынок - не исключение. Вопрос лишь в том, когда фундаментальный анализ начнет преобладать над эмоциями", - резюмировал Шостак.



В понедельник индекс Мосбиржи опустился ниже 3 200 пунктов, а индекс РТС в ходе торгов снизился до показателя 1 292,64 пункта, зафиксированного в декабре 2020 года. В тот же день курс доллара к рублю впервые с ноября 2020 года превысил в процессе валютных торгов на Московской бирже отметку в 79 рублей.



В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил возможность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.



Денис Акишев

Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566905/