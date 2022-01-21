Минприроды предлагает разыграть участки Нурминской группы без спецусловий

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 10:00 Минприроды РФ предлагает разыграть нефтегазоконденсатные месторождения Нурминской группы, которые находятся в пределах Ямальского заказника, без специальных условий, несмотря на просьбу "Газпром нефти", сообщает газета "Коммерсант".



В декабре глава "Газпром нефти" Александр Дюков предлагал президенту России Владимиру Путину провести аукцион на эти участки со специальными условиями, среди которых наличие инфраструктуры для круглогодичной крупнотоннажной отгрузки нефти с Ямала морским транспортом и доступ к единой системе газоснабжения (ЕСГ) "Газпрома". Этим условиям удовлетворяет только "Газпром нефть", а помехой для лицензирования участков могло стать то, что они находятся в границах заказника "Ямальский".



Минприроды также сообщило о поступлении в ведомство обращения главы "Роснефти" Игоря Сечина, который выразил заинтересованность в участии нефтекомпании в аукционе на эти участки, добавляет издание.



При этом в аукционе, как уточняется в сообщении, помимо "Газпром нефти" и "Роснефти" с учетом наличия инфраструктуры могли бы поучаствовать "Газпром" и "Новатэк". Министерство отметило, что проведение аукциона без специальных условий, которые ограничивают доступ широкого круга лиц, позволит обеспечить конкурентную борьбу и больший размер поступлений в бюджет.



Минприроды в конце декабря направило в правительство доклад о проведении аукциона на участки Нурминской группы на Ямале, сообщает газета. Суммарные извлекаемые запасы участков - 387 миллиардов кубометров газа и 87 миллионов тонн нефти и конденсата.



