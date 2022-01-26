Российский рынок акций прибавляет 2% на улучшении политического фона

Российский рынок акций в начале основной торговой сессии среды прибавляет 2% на улучшении политического фона, индекс Мосбиржи поднялся выше 3300 пунктов, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.



Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растёт на 2,03%, до 3324,45 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,5%, до 1329,22 пункта.



Курс доллара расчетами "завтра" в то же время повышается на 9 копеек, до 78,72 рубля, курс евро – на 13 копеек, до 88,93 рубля. Апрельский фьючерс нефти марки Brent повышается на 0,09%, до 87,26 доллара за баррель. В лидерах роста котировок - обыкновенные акции "Башнефти" (+3,35%) и расписки TCS Group Holding< >, в которую входит "Тинькофф банк" (+2,08%). Динамику значительно хуже рынка демонстрируют акции ПИКа (-2,75%) и расписки VK (-1,91%).



Можно говорить о некотором улучшении политического фона - несмотря на вновь прозвучавшие санкционные угрозы, на этот раз намерения лишить доступа России к высоким технологиям, позитивом стали заявления США об отсутствие намерения посылать войска на Украину; НАТО также не намерено размещать свои силы на Украине, поясняет Алексей Антонов из компании "Алор брокер".



Также на рублевые активы влияет ситуация на американских биржах - сегодня после закрытия основной торговой сессии на российском рынке акций пройдет заседание ФРС США и выступление ее руководителя Джерома Пауэлла, отмечает он. По мнению Антонова, намек регулятора на ужесточение монетарной политики может оказать негативное влияние на мировые фондовые рынки, а также на российские индексы.



В среднесрочной перспективе при стабилизации внешнего фона у индекса Мосбиржи и ключевых "голубых фишек" остается значительный потенциал для подъема, в свою очередь оценивает Василий Карпунин из компании "БКС Мир инвестиций". Однако эксперт добавляет, что политический фактор продолжает оставаться основным риском для российского рынка акций.

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