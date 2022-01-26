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Москвичей призвали отложить плановые визиты в поликлинику на 2-3 недели

Москва
«Нефть России», 26.01.22, Москва, 10:24    Жителям Москвы следует на несколько недель отложить плановые визиты в поликлиники в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в городе, сообщается на официальном сайте столичной мэрии.
 
"В Москве выявляют всё больше новых случаев коронавируса и ОРВИ. За последние две недели число заболевших выросло в пять раз. В связи с возросшей нагрузкой на амбулаторное звено москвичей просят отложить плановые визиты в поликлинику на две-три недели. При этом прием пациентов с другими заболеваниями временно ограничат", - говорится в сообщении.
 
Уточняется, что пациенты с симптомами ОРВИ могут обратиться к дежурному врачу в порядке живой очереди или записаться на прием онлайн. Возможность электронной записи была открыта накануне для минимизации скопления пациентов в одно время.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566911/
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Москвичей призвали отложить плановые визиты в поликлинику на 2-3 недели

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 10:24   Жителям Москвы следует на несколько недель отложить плановые визиты в поликлиники в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в городе, сообщается на официальном сайте столичной мэрии.
 
"В Москве выявляют всё больше новых случаев коронавируса и ОРВИ. За последние две недели число заболевших выросло в пять раз. В связи с возросшей нагрузкой на амбулаторное звено москвичей просят отложить плановые визиты в поликлинику на две-три недели. При этом прием пациентов с другими заболеваниями временно ограничат", - говорится в сообщении.
 
Уточняется, что пациенты с симптомами ОРВИ могут обратиться к дежурному врачу в порядке живой очереди или записаться на прием онлайн. Возможность электронной записи была открыта накануне для минимизации скопления пациентов в одно время.
 


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