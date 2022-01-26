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ЦБ РФ с расчетами 25 января купил на внутреннем рынке валюту на 23,5 млрд руб.

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 26.01.22, Москва, 11:18    Объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке с расчетами 25 января составил 23,5 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
 
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
 
Минфин РФ по бюджетному правилу на дополнительные доходы от высокой цены нефти теперь покупает для ФНБ не только иностранную валюту, но и золото. Этому драгоценному металлу отведено 20% в структуре фонда. Операции в интересах Минфина проводит Банк России. Первым днем, на который Минфин заказал у ЦБ покупку и валюты, и золота, стало 7 июля 2021 года.
 
Как сообщало министерство, объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу в период с 14 января по 4 февраля составит 585,9 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 36,6 миллиарда рублей.
 
ЦБ в понедельник заявил, что на фоне возросшей волатильности российского валютного рынка не будет осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15.00 мск 24 января и возобновит ее после учета фактической обстановки на финрынках. Банк России следит за ситуацией и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности, резюмировал регулятор.
 
Глава регулятора Эльвира Набиуллина в июне прошлого года говорила, что ЦБ не планирует покупку золота на внутреннем рынке в связи с изменением структуры ФНБ. По ее словам, сейчас в этом нет необходимости - в золотовалютных резервах РФ, частью которых является ФНБ, уже есть "изрядное количество золота".Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566912/
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ЦБ РФ с расчетами 25 января купил на внутреннем рынке валюту на 23,5 млрд руб.

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 11:18   Объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке с расчетами 25 января составил 23,5 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
 
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
 
Минфин РФ по бюджетному правилу на дополнительные доходы от высокой цены нефти теперь покупает для ФНБ не только иностранную валюту, но и золото. Этому драгоценному металлу отведено 20% в структуре фонда. Операции в интересах Минфина проводит Банк России. Первым днем, на который Минфин заказал у ЦБ покупку и валюты, и золота, стало 7 июля 2021 года.
 
Как сообщало министерство, объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу в период с 14 января по 4 февраля составит 585,9 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 36,6 миллиарда рублей.
 
ЦБ в понедельник заявил, что на фоне возросшей волатильности российского валютного рынка не будет осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15.00 мск 24 января и возобновит ее после учета фактической обстановки на финрынках. Банк России следит за ситуацией и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности, резюмировал регулятор.
 
Глава регулятора Эльвира Набиуллина в июне прошлого года говорила, что ЦБ не планирует покупку золота на внутреннем рынке в связи с изменением структуры ФНБ. По ее словам, сейчас в этом нет необходимости - в золотовалютных резервах РФ, частью которых является ФНБ, уже есть "изрядное количество золота".
 


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