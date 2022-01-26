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Фьючерсы на газ в США: Котировки во вторник выросли

Цены на газ
«Нефть России», 26.01.22, Москва, 11:19    Цены на природный газ во вторник немного повысились.
 
Фьючерсы на природный газ во вторник завершили торги с повышением на 0,6%, по 4,053 доллара за млн БТЕ.
 
Инвесторы ожидают большей ясности относительно того, будут ли температуры воздуха в феврале ниже нормы и будет ли спрос на отопление в следующем таким же высоким, как в январе.
 
За истекший период января цены на природный газ выросли примерно на 8%, однако этот рост в основном наблюдался в начале месяца. В последние сессии котировки оказались под некоторым давлением, так как в следующем месяце не ожидается прихода арктического холодного фронта в США. Это означает, что запасы в течение зимы могут остаться на нормальном уровне.
 
Dan MolinskiПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566913/
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Фьючерсы на газ в США: Котировки во вторник выросли

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 11:19   Цены на природный газ во вторник немного повысились.
 
Фьючерсы на природный газ во вторник завершили торги с повышением на 0,6%, по 4,053 доллара за млн БТЕ.
 
Инвесторы ожидают большей ясности относительно того, будут ли температуры воздуха в феврале ниже нормы и будет ли спрос на отопление в следующем таким же высоким, как в январе.
 
За истекший период января цены на природный газ выросли примерно на 8%, однако этот рост в основном наблюдался в начале месяца. В последние сессии котировки оказались под некоторым давлением, так как в следующем месяце не ожидается прихода арктического холодного фронта в США. Это означает, что запасы в течение зимы могут остаться на нормальном уровне.
 
Dan Molinski
 


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