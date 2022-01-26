Курс рубля продолжает находиться под давлением, евро снова дороже 89 руб.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.38 мск повышается на 38 копеек, до 79,01 рубля, курс евро – на 42 копейки, до 89,22 рубля, следует из данных Московской биржи.
При этом цена нефти марки Brent повышается на 0,09%, до 87,26 доллара за баррель.
"Несмотря на решение Банка России временно прекратить покупку валюты в рамках бюджетного правила и налоговый период, курс рубля продолжает показывать намерение подобраться к отметке 80 рублей за доллар. Видимо, в условиях окончания острой фазы падения рынка акций спекулянты пытаются раскачать валютный рынок", - говорит Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
Впрочем, можно ожидать пониженной торговой активности на российском валютном рынке с консолидацией пары "доллар-рубль" в диапазоне 78-79 рублей, в свою очередь считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566914/