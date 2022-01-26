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Курс рубля продолжает находиться под давлением, евро снова дороже 89 руб.

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 26.01.22, Москва, 11:20    Курс рубля в среду продолжает снижение: курс евро вновь поднялся выше 89 рублей, доллар снова достиг 79 рублей, следует из биржевых котировок.
 
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.38 мск повышается на 38 копеек, до 79,01 рубля, курс евро – на 42 копейки, до 89,22 рубля, следует из данных Московской биржи.
 
При этом цена нефти марки Brent повышается на 0,09%, до 87,26 доллара за баррель.
 
"Несмотря на решение Банка России временно прекратить покупку валюты в рамках бюджетного правила и налоговый период, курс рубля продолжает показывать намерение подобраться к отметке 80 рублей за доллар. Видимо, в условиях окончания острой фазы падения рынка акций спекулянты пытаются раскачать валютный рынок", - говорит Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
 
Впрочем, можно ожидать пониженной торговой активности на российском валютном рынке с консолидацией пары "доллар-рубль" в диапазоне 78-79 рублей, в свою очередь считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566914/
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Курс рубля продолжает находиться под давлением, евро снова дороже 89 руб.

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 11:20   Курс рубля в среду продолжает снижение: курс евро вновь поднялся выше 89 рублей, доллар снова достиг 79 рублей, следует из биржевых котировок.
 
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.38 мск повышается на 38 копеек, до 79,01 рубля, курс евро – на 42 копейки, до 89,22 рубля, следует из данных Московской биржи.
 
При этом цена нефти марки Brent повышается на 0,09%, до 87,26 доллара за баррель.
 
"Несмотря на решение Банка России временно прекратить покупку валюты в рамках бюджетного правила и налоговый период, курс рубля продолжает показывать намерение подобраться к отметке 80 рублей за доллар. Видимо, в условиях окончания острой фазы падения рынка акций спекулянты пытаются раскачать валютный рынок", - говорит Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
 
Впрочем, можно ожидать пониженной торговой активности на российском валютном рынке с консолидацией пары "доллар-рубль" в диапазоне 78-79 рублей, в свою очередь считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.
 


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