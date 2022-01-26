Bloomberg: ЕС допустил ограничение РФ в конвертации валюты, экспорте и импорте из-за Украины

Американское агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных европейских чиновников пишет, что Евросоюз рассматривает такие санкции против России, как ограничения на конвертацию валюты, на экспорт и импорт, на доступ к «ключевым технологиям» и экспортный контроль. Официально эту информацию в ЕС не комментировали.



Агентство отмечает, что ЕС намерен ввести такие санкции, если Россия ограничит поставки газа в европейские страны, совершит кибератаки, проведет кампании по дезинформации или осуществит вторжение на Украину.



Под «ключевыми технологиями» собеседник Bloomberg понимает доступ к платежной системе Swift и «штрафы за электроэнергию». Подробнее этот тезис источник агентства не раскрыл.



Накануне, 25 января, представитель администрации президента США говорил, что Соединенные Штаты и ЕС активно детализируют возможные санкции против России. Он говорил, что США ищут альтернативных поставщиков газа в Европу. Германия, как ранее писал Bloomberg, выступает против антироссийских санкций по энергетики.

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