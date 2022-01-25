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Совфед одобрил закон об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года

Законодательство
«Нефть России», 26.01.22, Москва, 11:24    Прибавка к страховой пенсии по старости после индексации на 8,6% в среднем составит 1,5 тыс. рублей
 
Совет Федерации на заседании в среду одобрил поправки, направленные на индексацию пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года.
 
Решение принято единогласно, за принятие закона проголосовали 144 сенатора.
 
Прибавка к страховой пенсии по старости после индексации на 8,6% в среднем составит 1,5 тыс. рублей, сообщила ранее зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Она добавила, что пенсии с учетом индексации на 8,6% пенсионеры получат уже в феврале. Также сенатор уточнила, что в феврале пенсионерам придет и компенсация за январь с учетом доиндексации. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ранее отметил, что средний размер страховой пенсии по старости после индексации составит 18 984 рубля.
 
Президент Владимир Путин ранее поручил правительству принять решение об индексации пенсий на 8,6%. Кабмин оформил поручение в виде поправок к законопроекту о соцпенсии представителям малочисленных народов Севера.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566916/
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Совфед одобрил закон об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 11:24   Прибавка к страховой пенсии по старости после индексации на 8,6% в среднем составит 1,5 тыс. рублей
 
Совет Федерации на заседании в среду одобрил поправки, направленные на индексацию пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года.
 
Решение принято единогласно, за принятие закона проголосовали 144 сенатора.
 
Прибавка к страховой пенсии по старости после индексации на 8,6% в среднем составит 1,5 тыс. рублей, сообщила ранее зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Она добавила, что пенсии с учетом индексации на 8,6% пенсионеры получат уже в феврале. Также сенатор уточнила, что в феврале пенсионерам придет и компенсация за январь с учетом доиндексации. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ранее отметил, что средний размер страховой пенсии по старости после индексации составит 18 984 рубля.
 
Президент Владимир Путин ранее поручил правительству принять решение об индексации пенсий на 8,6%. Кабмин оформил поручение в виде поправок к законопроекту о соцпенсии представителям малочисленных народов Севера.
 


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