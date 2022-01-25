На Украине раскрыли крупный "газовый" обман
«Нефть России», 26.01.22, Москва, 11:25 "Нафтогаз" пытается убедить власти и население в наличии необходимых резервов газа на Украине, тогда как сам импортирует по паре сотен миллионов кубов в месяц. Об этом в своем блоге на сайте "Корреспонент.нет" рассказал соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.
Вместе с тем с начала года Украина дважды "потеряла сознание", подойдя к критической отметке отбора газа, что объясняется не только высокими ценами на топливо, но и периодами морозов, добавил он.
По мнению Корольчука, стране не удастся избежать дефицита энергоносителя, если потребление превысит 135 миллионов кубометров. "В этой ситуации перспектива отключения от газоснабжения промышленных, а также тепло- и энергогенерирующих компаний выглядит более чем реальной", — подытожил он.
Формально Украина не покупает газ в России с 2015 года, получая его по так называемому виртуальному реверсу. По этой схеме украинские потребители отбирают часть транзитного газа, который "Газпром" направляет в Европу. Физически он не пересекает западную границу, но оформляется как импортированный из Евросоюза.
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