"Газпром нефть" разрабатывает ТЭО для строительства комплекса нефтехимии на Омском НПЗ

"Газпром нефть" разрабатывает технико-экономическое обоснование (ТЭО) для проекта строительства нефтехимического комплекса на базе Омского НПЗ, сообщил глава компании Александр Дюков.



"У нас уже есть нефтехимия в нашем портфеле​​​. Если говорить о производственных мощностях, то мы смотрим направление развития нефтехимии, которое интегрировалась бы с нефтепереработкой. Поэтому сейчас мы приступили уже к разработке ТЭО на Омском НПЗ, которая позволит создать новый нефтехимический комплекс, который будет перерабатывать нафту", - сказал Дюков в интервью телеканалу "Россия 24".



Омский НПЗ "Газпром нефти" в марте объявил тендер на разработку ТЭО проекта "Комплекс нефтехимии". Сообщалось, что перспективный ассортимент продукции нефтехимии может составить 600 тысяч тонн полипропилена в год и 1,2 миллиона тонн полиэтилена в год.



"Газпром нефть" в целом планирует развивать нефтехимическое производство на горизонте минимум до 2035 года. По словам директора компании по нефтепереработке Михаила Антонова, в планах нарастить долю нефтехимии до 15% в корзине выпуска нефтепродуктов.

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