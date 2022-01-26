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Bloomberg: правительство Италии попросило бизнес отказаться от встречи с Путиным

Политика
«Нефть России», 26.01.22, Москва, 12:59    Правительство Италии обратилось к руководителям ведущих компаний страны с просьбой отказаться от встречи с президентом России Владимиром Путиным из-за ситуации вокруг Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
 
О предстоящем мероприятии вчера объявила пресс-служба Кремля. Оно должно пройти в формате видеоконференции. Предполагается, что Путин и топ-менеджеры обсудят торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Италии, а также возможность расширения деловых связей между предпринимателями двух стран. Как отмечали в Кремле, особое внимание в ходе беседы планируется уделить теме «наращивания взаимодействия в области энергетики, промышленности, финансов и природосберегающих технологий».
 
О просьбе итальянских властей в бизнесу сообщила также местная газета La Repubblica со ссылкой на источники в резиденции премьер-министра страны. По информации издания, правительство обратилось к Торговой палате и предложило, если не отменить встречу с Путиным, то хотя бы не приходить на нее. После этого от участия в мероприятии отказались генеральный директор нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци и исполнительный директор энергетической компании Snam Марко Альвера, отмечает La Repubblica.
 
В то же время в Итало-российской торговой палате (CCIR) сказали «Интерфаксу», что не получали запрос о переносе встречи. Таким образом, мероприятие должно состояться, отметили в организации. О том, что Путин проведет видеоконференцию с итальянскими бизнесменами, несмотря на ситуацию с Украиной, вчера написал Reuters. По данным Politico, планировалось, что в мероприятии примут участие представители 25 ведущих промышленных групп Италии, в том числе Pirelli и Enel.
 
Осенью в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи границ Украины. Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки писал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а также представители Министерства иностранных дел множество раз говорили, что подобные сообщения не соответствуют действительности, Россия перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать. Путин, со своей стороны, заявил, что материалы о возможном вторжении на Украину появлялись в СМИ и раньше, но до сих пор ничего подобного не произошло.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566919/
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Bloomberg: правительство Италии попросило бизнес отказаться от встречи с Путиным

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 12:59   Правительство Италии обратилось к руководителям ведущих компаний страны с просьбой отказаться от встречи с президентом России Владимиром Путиным из-за ситуации вокруг Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
 
О предстоящем мероприятии вчера объявила пресс-служба Кремля. Оно должно пройти в формате видеоконференции. Предполагается, что Путин и топ-менеджеры обсудят торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Италии, а также возможность расширения деловых связей между предпринимателями двух стран. Как отмечали в Кремле, особое внимание в ходе беседы планируется уделить теме «наращивания взаимодействия в области энергетики, промышленности, финансов и природосберегающих технологий».
 
О просьбе итальянских властей в бизнесу сообщила также местная газета La Repubblica со ссылкой на источники в резиденции премьер-министра страны. По информации издания, правительство обратилось к Торговой палате и предложило, если не отменить встречу с Путиным, то хотя бы не приходить на нее. После этого от участия в мероприятии отказались генеральный директор нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци и исполнительный директор энергетической компании Snam Марко Альвера, отмечает La Repubblica.
 
В то же время в Итало-российской торговой палате (CCIR) сказали «Интерфаксу», что не получали запрос о переносе встречи. Таким образом, мероприятие должно состояться, отметили в организации. О том, что Путин проведет видеоконференцию с итальянскими бизнесменами, несмотря на ситуацию с Украиной, вчера написал Reuters. По данным Politico, планировалось, что в мероприятии примут участие представители 25 ведущих промышленных групп Италии, в том числе Pirelli и Enel.
 
Осенью в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи границ Украины. Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки писал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а также представители Министерства иностранных дел множество раз говорили, что подобные сообщения не соответствуют действительности, Россия перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать. Путин, со своей стороны, заявил, что материалы о возможном вторжении на Украину появлялись в СМИ и раньше, но до сих пор ничего подобного не произошло.
 


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