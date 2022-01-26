Фьючерсы на фондовые индексы США растут перед решением ФРС по ставкам

Котировки фьючерсов на американские индексы США выросли после пары волатильных сессий и перед принятием ФРС решения относительно денежно-кредитной политики.



Фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 0,9%, фьючерсы на DJIA - на 0,8%.



Акции европейских компаний повышаются в цене в среду вторую сессию кряду. Stoxx Europe 600 вырос на 1,1% на утренних торгах среды. Лидерами роста стали бумаги компаний финансового сектора и производителей товаров выборочного спроса.



Котировки акций Carnival выросли на 2,7% и повышаются вторую сессию кряду. Бумаги InterContinental Hotels Group прибавили 2,2%.



Британский FTSE 100 вырос на 1,1%. Другие европейские фондовые индексы главным образом поднимаются: CAC 40 прибавил 1,2%, FTSE 250 вырос на 0,7%, DAX поднялся на 1,1%.



Швейцарский франк и евро ослабели к доллару на 0,1% и 0,3% соответственно. Британский фунт укрепился на 0,1%, пара фунт/доллар торгуется по 1,35.



Нефть марки Brent выросла в цене на 0,4% до 87,49 доллара за баррель. Унция золота подешевела на 0,4% до 1844,90 доллара.



Доходность 10-летних казначейских облигаций Германии выросла до -0,071%. Доходность аналогичных британских бумаг выросла до 1,181%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась с 1,784% до 1,775%.



Азиатские индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Shanghai Composite прибавил 0,7%, Hang Seng добавил 0,2%. Японский Nikkei 225 снизился на 0,4%.

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ