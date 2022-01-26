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Нефтяные фьючерсы: Цены растут на фоне ограниченного предложения и российско-украинской напряженности

Цены на нефть
«Нефть России», 26.01.22, Москва, 13:01    Нефть торгуется с повышением, поскольку предложение остается ограниченным. Кроме того, напряженность в Восточной Европе сохраняется, что также сказывается на рынке.
 
Фьючерсы на нефть Brent недавно выросли в цене на 0,4% до 87,53 доллара за баррель. Нефть WTI подорожала на 0,3% до 85,84 доллара.
 
Участники рынка все больше обеспокоены сокращением свободных добывающих мощностей. Иными словами, у нефтяных компаний все меньше возможностей для адекватного реагирования на возможный рост спроса или его неожиданное снижение. "У Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) остался очень небольшой объем свободных (добывающих) мощностей. Картелю все сложнее восполнять любое отставание (стран-участниц) от целевых уровней добычи", - отмечают в TD Securities. "Основная неопределенность по поводу перспектив предложения нефти связана с конфликтом между Россией и Украиной, а также напряженностью на Ближнем Востоке", - добавляют в инвестиционном банке.
 
William HornerПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566921/
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Нефтяные фьючерсы: Цены растут на фоне ограниченного предложения и российско-украинской напряженности

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 13:01   Нефть торгуется с повышением, поскольку предложение остается ограниченным. Кроме того, напряженность в Восточной Европе сохраняется, что также сказывается на рынке.
 
Фьючерсы на нефть Brent недавно выросли в цене на 0,4% до 87,53 доллара за баррель. Нефть WTI подорожала на 0,3% до 85,84 доллара.
 
Участники рынка все больше обеспокоены сокращением свободных добывающих мощностей. Иными словами, у нефтяных компаний все меньше возможностей для адекватного реагирования на возможный рост спроса или его неожиданное снижение. "У Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) остался очень небольшой объем свободных (добывающих) мощностей. Картелю все сложнее восполнять любое отставание (стран-участниц) от целевых уровней добычи", - отмечают в TD Securities. "Основная неопределенность по поводу перспектив предложения нефти связана с конфликтом между Россией и Украиной, а также напряженностью на Ближнем Востоке", - добавляют в инвестиционном банке.
 
William Horner
 


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