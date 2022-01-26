"Газпром нефть" ожидает, что первый самолет в РФ заправится зеленым топливом в 2023 г.

"Газпром нефть" ожидает, что первая заправка самолета экологичным авиатопливом SAF на территории России произойдет уже в следующем году, рассказал гендиректор компании Александр Дюков.



"Газпром нефть" совместно с авиастроителями Airbus, а также авиакомпаниями "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7 Group, "Волга-Днепр" и НИИ гражданской авиации в прошлом году создали "Евразийский SAF-альянс" для разработки, сертификации и производства в России зеленого топлива.



"Сейчас в рамках того альянса, который создан, мы ставим перед собой прежде всего задачу сертификации этого зеленого топлива SAF на территории РФ и получение всех необходимых допусков. И мы рассчитываем, что уже на территории России первая заправка зеленым авиакеросином будет осуществлена уже в следующем году", - сказал Дюков в интервью телеканалу "Россия 24".



"Газпром нефть" сделала ставку на развитие этого направления, но нам очень важно, чтобы в этом проекте участвовали и перевозчики, и производители воздушных судов", - пояснил также он, и напомнил, что в начале года SAF был заправлен первый коммерческий грузовой самолет, это был рейс "Уральских авиалиний" из Амстердама. Доля SAF в топливной смеси превысила 35%, что позволило сократить выбросы CO2 авиарейса на треть.



По словам Дюкова, у рынка биотоплива есть значительный потенциал. Он считает, что регулирование, которое сейчас есть в этой сфере будет требовать от компаний, которые занимаются воздушными перевозками, снижать собственный "карбоновый след", что приведет к росту рынка зеленого топлива. "Параллельно мы, конечно, приступили к НИОКР, к разработке технологий по созданию своей технологии производства зеленого авиационного топлива", - также сообщил глава "Газпром нефти".



SAF (sustainable aviation fuel) - авиационное топливо с низким "углеродным следом" (выбросами парниковых газов в атмосферу Земли), произведенное на основе растительного сырья, оно же зеленое авиатопливо. Применение SAF позволяет сократить до 80% выбросов парниковых газов по сравнению с обычным топливом.

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